धर्मेंद्र हाउस होगा और बड़ा, सनी-बॉबी देओल जोड़ रहे हैं जुहू के 60 करोड़ के बंगले में नया फ्लोर

देओल परिवार का मशहूर घर, जिसे धर्मेंद्र हाउस कहा जाता है, मुंबई के पॉश इलाके जुहू में स्थित है. रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म नोब्रोकर के मुताबिक, इस बड़े बंगले की कीमत करीब 60 करोड़ रुपये है. अब यह मशहूर प्रॉपर्टी और भी बड़ी होने वाली है. यहां कंसट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है और घर में एक नई मंजिल जोड़ी जा रही है.

जुहू के 60 करोड़ के बंगले में बनेगा नया फ्लोर

विक्की ललवानी के मुताबिक, धर्मेंद्र के जुहू वाले बंगले में जल्द ही एक और फ्लोर बनेगा. इन दिनों बंगले में काफी हलचल है. हाल ही में परिसर में क्रेन भी देखी गई और छत पर जोर-शोर से काम चल रहा है. जानकारी के मुताबिक, सनी देओल और बॉबी देओल मिलकर परिवार के इस घर में पूरा एक नया फ्लोर बनवा रहे हैं. बंगले के पास मौजूद एक शख्स ने इसे आसान शब्दों में कहा, 'बच्चे बड़े हो रहे हैं.' 'उन्हें ज़्यादा जगह की ज़रूरत है.' सूत्रों के मुताबिक, यह रिनोवेशन काफी बड़ा होगा और इसे पूरा होने में कम से कम 4 से 5 महीने, या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है.

धर्मेंद्र हाउस आज भी जॉइंट फैमिली होम के रूप में चलता है. यहां बॉबी देओल अपनी पत्नी तान्या देओल और बेटों आर्यमान देओल व धरम देओल के साथ रहते हैं. वहीं सनी देओल भी इसी घर में पत्नी पूजा देओल और बेटों करण देओल व राजवीर देओल के साथ रहते हैं. इस घर में धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर, उनकी बहन और भतीजी भी रहती हैं. यही वजह है कि यह घर बॉलीवुड की उन गिनी-चुनी मिसालों में से एक है, जहां इतना बड़ा परिवार एक ही छत के नीचे साथ रहता है.





बेहद आलीशान है घर

धर्मेंद्र हाउस एक बड़ा और शानदार घर है, जहां मॉडर्न और ट्रैडिशनव डिजाइन दोनों का मेल है. पहले Curly Tales को दिए इंटरव्यू में बॉबी देओल ने बताया था कि इस घर का इंटीरियर उनकी पत्नी तान्या देओल ने बनाया है, जो पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर हैं. घर में इंडियन चीज़ें, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर और परिवार की तस्वीरें लगी हैं. पूरा घर साधारण दिखता है लेकिन बहुत पर्सनल और दिल से जुड़ा हुआ है.

देओल परिवार का जुहू वाला घर कई खास पारिवारिक पलों का गवाह रहा है. सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की शादी दृशा देओल से इसी धर्मेंद्र हाउस में हुई थी, जहां पूरे देओल परिवार ने मिलकर धूमधाम से जश्न मनाया. शादियों से लेकर जन्मदिन और सालगिरह तक, यह बंगला लंबे समय से देओल परिवार के इमोशन्स से जुड़ा रहा है. अब एक नया फ्लोर जुड़ने के साथ यह घर और भी बड़ा होने जा रहा है.