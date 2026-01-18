हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाकब आएंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड, रोल नंबर हुए जारी

कब आएंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड, रोल नंबर हुए जारी

UPMSP की ओर से बोर्ड परीक्षा 2026 से जुड़ी अहम अपडेट सामने आई है. बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 52 लाख से ज्यादा छात्रों के रोल नंबर जारी कर दिए हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 18 Jan 2026 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है. काफी समय से छात्र और अभिभावक यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे. अब यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से बोर्ड परीक्षा 2026 से जुड़ी अहम अपडेट सामने आई है. बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 52 लाख से ज्यादा छात्रों के रोल नंबर जारी कर दिए हैं.

इसके साथ ही आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) के अंक अपलोड करने के लिए पोर्टल भी खोल दिया गया है. अब छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, परीक्षा कब से शुरू होगी और एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा. तो आइए जानते हैं कि यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड कब आएंगे. 

यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 कब होंगी?

यूपी बोर्ड की  मिली जानकारी के अनुसार,कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चल सकती हैं. हालांकि, परीक्षा की तारीखें फिलहाल संभावित हैं, लेकिन बोर्ड की तैयारी को देखते हुए यही समय तय माना जा रहा है. 

यूपी बोर्ड एडमिट कार्ड 2026 कब आएंगे?

नियमों के अनुसार, यूपी बोर्ड हर साल परीक्षा शुरू होने से लगभग 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है. इस आधार पर उम्मीद की जा रही है कि UP Board 10th-12th Admit Card फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में जारी किए जाएंगे. एडमिट कार्ड सिर्फ यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर ही उपलब्ध होंगे. 

यूपी बोर्ड रोल नंबर जारी

बोर्ड ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के सभी छात्रों के रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं. स्कूल प्रिंसिपल इन रोल नंबरों के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) के अंक ऑनलाइन अपलोड करेंगे. छात्रों को इसमें खुद कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है. 

छात्रों को एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा?

नियमित छात्रों को वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करना होगा. स्कूल के प्रधानाचार्य यूपी बोर्ड पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे. उस पर स्कूल की मोहर और साइन लगाकर छात्रों को देंगे. प्राइवेट छात्र अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

Published at : 18 Jan 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
UP Board Admit Card 2026 UP Board 10th Admit Card UP Board 12th Admit Card UP Board Roll Number 2026
