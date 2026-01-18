Fastest Hundred In T20Is: टी20 क्रिकेट में आए दिन चौकों-छक्कों की बारिश देखने को मिलती रहती हैं. लेकिन क्या आपने टी20 इंटरनेशनल में ऐसी पारी देखी है, जब किसी बल्लेबाज ने 351.21 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हों. ऐसी तूफानी पारी जिसमें 18 छक्के और 24 चौके लगे हों. टी20 इंटरनेशनल में ये कारनामा भारतीय मूल के साहिल चौहान ने डेढ़ साल पहले यानी 17 जून, 2024 को किया था. एस्टोनिया के लिए खेलने वाले साहिल चौहान ने साइप्रस के खिलाफ सिर्फ 27 गेंदों में शतक जड़ दिया था, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

कौन हैं साहिल चौहान?

हरियाणा के पिंजौर में जन्मे साहिल चौहान यूरोप में क्रिकेट का एक बड़ा नाम है. भारतीय मूल के साहिल एस्टोनिया की ओर से क्रिकेट खेलते हैं. उनकी पहचान एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज के रूप में है. साइप्रस के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में साहिल ने महज 27 गेंद में शतक जड़कर इतिहास रच दिया था. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 41 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 144 रन की तूफानी पारी खेली. जिसमें उन्होंने 18 गगनचुंबी छक्के लगाएं थे. ये वो आंकड़े हैं, जो साहिल चौहान के नाम दर्ज हैं. ये सब अपनी-अपनी कैटेगरी के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं.

साइप्रस के खिलाफ साहिल ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड

साल 2024 में इस्टोनिया और साइप्रस के बीच खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए साइप्रस ने 191 रन बनाए. इसके जवाब में एस्टोनिया ने 9 रन के भीतर 2 विकेट गंवा दिए थे. अली मसूद के रन आउट होने पर साहिल चौहान क्रीज पर उतरे. चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने छक्कों-चौकों की झड़ी लगा दी. एस्टोनिया ने उनकी इस पारी की बदौलत 13 ओवर में ही 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया था.

साहिल ने सिर्फ 41 गेंद में खेली 144 रन की नाबाद पारी

एस्टोनिया के लिए खेलने वाले साहिल चौहान ने सिर्फ गेंदों में 144 रन की नाबाद पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 18 छक्के लगाए. ये एक पारी में सबसे अधिक छक्के का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इससे पहले एक पारी में सबसे अधिक छक्के का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजाई (16) के नाम था. साहिल ने 27वीं गेंद पर शतक पूरा कर लिया था. ये टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में सबसे तेज शतक है.