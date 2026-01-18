PAK के पूर्व PM नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद का निकाह, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें

जुनैद सफदर की शादी PML-N के वरिष्ठ नेता शेख रोहैल असगर की पोती शांजे अली रोहैल के साथ हो रही है. बेटे की मेहंदी के दौरान मां मरियम नवाज शरीफ का एक बेहद शानदार लुक सामने आया है. इस लुक में पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिख रही हैं.