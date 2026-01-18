What Happens If You Train One Muscle Only: पिछले 300 से ज्यादा दिनों से एक शख्स, जो खुद को "द क्रूक्ड मैन" कहता है, ऐसा काम कर रहा है जिसे ज्यादातर फिटनेस ट्रेनर गलत मानेंगे. वह अपने शरीर के बाकी हिस्सों को लगभग नजरअंदाज करते हुए सिर्फ एक ट्रैपेज़ियस मसल की एक्सरसाइज कर रहा है. नतीजा बेहद चौंकाने वाला है, एक कंधा और ऊपरी पीठ की मसल असामान्य रूप से बड़ी हो गई है, जबकि दूसरी तरफ का हिस्सा लगभग वैसा ही है. उसका कहना है कि यही उसका मकसद था.

सोशल मीडिया पर टिप्स

यह शख्स सोशल मीडिया पर अपने इस एक्सपेरिमेंट को लगातार शेयर कर रहा है. वह इसे TikTok पर चल रहे “लुक्समैक्सिंग” ट्रेंड के खिलाफ प्रतिक्रिया बताता है, जहां लोग अपनी शक्ल-सूरत को परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं. उसकी सोच इसके उलट है, जिसे वह “लुक्स मिनिमाइजिंग” कहता है. एक वीडियो में अपनी सोच समझाते हुए द क्रूक्ड मैन ने कहा कि यह आइडिया उसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त आया. "लोग पूछते हैं कि कोई एक ही ट्रैप क्यों ट्रेन करता है? बात सीधी है" उसने कहा कि "मैं अपनी फेरारी में TikTok स्क्रॉल कर रहा था और बार-बार लुक्समैक्सिंग वाले वीडियो आ रहे थे. वे कह रहे थे कि ये करो, वो करो, ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाओ, ज्यादा महिलाएं मिलेंगी. और मैं सोच रहा था कि लोगों को ये समस्या होती है? मुझे तो उलटी समस्या है."

View this post on Instagram A post shared by The crooked man (@thecrookedman10)

लुक्स मिनिमाइज

उसका समाधान था जानबूझकर शरीर को असंतुलित बनाना. उसने कहा, "लुक्स मिनिमाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खुद को ज्यादा असिमेट्रिकल बनाना. एक ही ट्रैप की एक्सरसाइज करो और सच कहूं तो यह कमाल का काम कर गया." तब से वह रोजाना सिर्फ एक तरफ की ट्रैपेजियस मसल को ट्रेन कर रहा है. लगभग एक साल बाद फर्क साफ दिखता है. एक कंधा साफ तौर पर ऊंचा और मोटा नजर आता है, जबकि दूसरा अपेक्षाकृत कमजोर है. एक्सपेरिमेंट से पहले की तस्वीरों में उसका शरीर संतुलित दिखता है, लेकिन अब उसका ऊपरी शरीर फिट होने के बावजूद बाईं तरफ कहीं ज्यादा उभरा हुआ नजर आता है. यह दिखाता है कि लगातार टार्गेटेड ट्रेनिंग से मसल्स कितनी तेजी से बदल सकती हैं.

क्या लेता है डाइट में?

उसने अपनी डेली डाइट भी शेयर की है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा है. वह सार्डिन मछली, बकरी का दही, प्रोटीन पाउडर, ग्राउंड बीफ और अंडे खाता है, ताकि जिस मसल को वह ट्रेन कर रहा है, उसकी ग्रोथ तेजी से हो सके.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

हालांकि, डॉक्टर इस तरह की ट्रेनिंग को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहे हैं. पहले LADbible से बात करते हुए डॉक्टर सुहैल हुसैन ने कहा कि जो थोड़े-बहुत फायदे दिख रहे हैं, वे लंबे समय के नुकसान के आगे कुछ भी नहीं हैं. उनके मुताबिक "शॉर्ट टर्म में कुछ पॉजिटिव असर हो सकता है, लेकिन इस शख्स के शरीर में साफ तौर पर मस्कुलोस्केलेटल असंतुलन पैदा हो रहा है" डॉ. हुसैन ने चेताया कि एकतरफा एक्सरसाइज से रीढ़ की हड्डी का असंतुलन, जोड़ों पर दबाव, आसपास की मसल्स में चोट और लंबे समय तक रहने वाला दर्द हो सकता है. उन्होंने कहा, “शरीर संतुलन और समानता के लिए बना है. इसे इस तरह बिगाड़ना लंबे समय में गंभीर ऑर्थोपेडिक समस्याएं पैदा कर सकता है."



कोई असली फायदा नहीं

हालांकि उन्होंने माना कि एक मसल को ज्यादा ट्रेन करने से उसमें ताकत बढ़ सकती है, लेकिन उनका कहना था कि इसका कोई असली फायदा नहीं है. "ट्रैपेज़ियस मसल का काम सपोर्ट और स्टेबिलिटी देना होता है, न कि अकेले ताकत दिखाना. सिर्फ साइज बढ़ाने का कोई फंक्शनल फायदा नहीं है."

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

