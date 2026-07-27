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Hariyali Teej: सुहाग की ये 5 चीजें चढ़ाना माना जाता है शुभ
Hariyali Teej: हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है. इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं.
हरियाली तीज 2026
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Published at : 27 Jul 2026 11:49 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion