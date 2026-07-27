Hariyali Teej: सुहाग की ये 5 चीजें चढ़ाना माना जाता है शुभ

हरियाली तीज 15 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन की पूजा में माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता में सिंदूर को सुहाग और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. महिलाएं पूजा के बाद सिंदूर को प्रसाद स्वरूप अपने सुहाग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं.