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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मHariyali Teej: सुहाग की ये 5 चीजें चढ़ाना माना जाता है शुभ

Hariyali Teej: सुहाग की ये 5 चीजें चढ़ाना माना जाता है शुभ

Hariyali Teej: हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है. इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं.

Written By : रुचि शर्मा  | Updated at : 27 Jul 2026 11:49 AM (IST)
Hariyali Teej: हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है. इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं.

हरियाली तीज 2026

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हरियाली तीज 15 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन की पूजा में माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता में सिंदूर को सुहाग और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. महिलाएं पूजा के बाद सिंदूर को प्रसाद स्वरूप अपने सुहाग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं.
हरियाली तीज 15 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन की पूजा में माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता में सिंदूर को सुहाग और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. महिलाएं पूजा के बाद सिंदूर को प्रसाद स्वरूप अपने सुहाग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं.
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लाल या हरी चूड़ियां सुहाग की प्रमुख निशानियों में शामिल मानी जाती हैं. तीज पूजा में माता पार्वती को लाल चूड़ियां अर्पित करने की परंपरा है. मान्यता है कि इससे दांपत्य जीवन में प्रेम और सौभाग्य की कामना पूरी होती है.
लाल या हरी चूड़ियां सुहाग की प्रमुख निशानियों में शामिल मानी जाती हैं. तीज पूजा में माता पार्वती को लाल चूड़ियां अर्पित करने की परंपरा है. मान्यता है कि इससे दांपत्य जीवन में प्रेम और सौभाग्य की कामना पूरी होती है.
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हरतालिका तीज की पूजा में मंगलसूत्र को भी सुहाग की महत्वपूर्ण निशानी माना जाता है. महिलाएं अपने मंगलसूत्र को माता पार्वती के सामने रखकर पूजा कर सकती हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे पति की लंबी आयु और दांपत्य सुख की कामना की जाती है.
हरतालिका तीज की पूजा में मंगलसूत्र को भी सुहाग की महत्वपूर्ण निशानी माना जाता है. महिलाएं अपने मंगलसूत्र को माता पार्वती के सामने रखकर पूजा कर सकती हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे पति की लंबी आयु और दांपत्य सुख की कामना की जाती है.
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हरतालिका तीज पर मेहंदी लगाना भी शुभ माना जाता है. मेहंदी को प्रेम और सुहाग का प्रतीक माना जाता है. महिलाएं माता पार्वती को मेहंदी अर्पित कर सुखी वैवाहिक जीवन की कामना कर सकती हैं.
हरतालिका तीज पर मेहंदी लगाना भी शुभ माना जाता है. मेहंदी को प्रेम और सुहाग का प्रतीक माना जाता है. महिलाएं माता पार्वती को मेहंदी अर्पित कर सुखी वैवाहिक जीवन की कामना कर सकती हैं.
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माता पार्वती को बिंदी अर्पित करना भी धार्मिक रूप से शुभ माना जाता है. बिंदी को सुहाग और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि इसे पूजा में शामिल करने से माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
माता पार्वती को बिंदी अर्पित करना भी धार्मिक रूप से शुभ माना जाता है. बिंदी को सुहाग और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि इसे पूजा में शामिल करने से माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हरतालिका तीज पर माता पार्वती की पूजा करने से दांपत्य जीवन में सुख-शांति और सौभाग्य की कामना की जाती है. सुहाग सामग्री अर्पित करना इसी आस्था और परंपरा का हिस्सा है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हरतालिका तीज पर माता पार्वती की पूजा करने से दांपत्य जीवन में सुख-शांति और सौभाग्य की कामना की जाती है. सुहाग सामग्री अर्पित करना इसी आस्था और परंपरा का हिस्सा है.
Published at : 27 Jul 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Hariyali Teej Puja Hariyali Teej 2026 Suhag Samagri Teej Puja Items Goddess Parvati Puja

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