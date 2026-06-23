शिर्डी: आस्था, श्रद्धा और सबुरी की पावन नगरी शिर्डी एक बार फिर देश-विदेश से आने वाले लाखों साईं भक्तों के भव्य स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हो रही है. इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का महापर्व बुधवार, 29 जुलाई 2026 को पूरे विधि-विधान और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट के अनुसार, गुरु पूर्णिमा शिर्डी के तीन सबसे बड़े और महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सवों में से एक है.