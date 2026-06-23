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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मShirdi, Guru Purnima 2026: साईं बाबा के दरबार में उमड़ेगा आस्था का सैलाब; इस बार गुरु पूर्णिमा पर शिर्डी में होने जा रहे हैं ये 3 भव्य आयोजन

Shirdi, Guru Purnima 2026: साईं बाबा के दरबार में उमड़ेगा आस्था का सैलाब; इस बार गुरु पूर्णिमा पर शिर्डी में होने जा रहे हैं ये 3 भव्य आयोजन

Shirdi, Guru Purnima 2026: शिर्डी गुरु पूर्णिमा, 29 जुलाई को साईं बाबा के दरबार में उमड़ेगा आस्था का सैलाब. जानें तीन दिवसीय भव्य आयोजन का पूरा शेड्यूल, ऑनलाइन आरती पास बुकिंग और ठहरने की पूरी गाइड.

Written By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 23 Jun 2026 04:33 PM (IST)
Shirdi, Guru Purnima 2026: शिर्डी गुरु पूर्णिमा, 29 जुलाई को साईं बाबा के दरबार में उमड़ेगा आस्था का सैलाब. जानें तीन दिवसीय भव्य आयोजन का पूरा शेड्यूल, ऑनलाइन आरती पास बुकिंग और ठहरने की पूरी गाइड.

शिरडी गुरु पूर्णिमा 2026

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शिर्डी: आस्था, श्रद्धा और सबुरी की पावन नगरी शिर्डी एक बार फिर देश-विदेश से आने वाले लाखों साईं भक्तों के भव्य स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हो रही है. इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का महापर्व बुधवार, 29 जुलाई 2026 को पूरे विधि-विधान और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट के अनुसार, गुरु पूर्णिमा शिर्डी के तीन सबसे बड़े और महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सवों में से एक है.
शिर्डी: आस्था, श्रद्धा और सबुरी की पावन नगरी शिर्डी एक बार फिर देश-विदेश से आने वाले लाखों साईं भक्तों के भव्य स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हो रही है. इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का महापर्व बुधवार, 29 जुलाई 2026 को पूरे विधि-विधान और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट के अनुसार, गुरु पूर्णिमा शिर्डी के तीन सबसे बड़े और महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सवों में से एक है.
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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शिर्डी में गुरु पूर्णिमा उत्सव का इतिहास बेहद खास है, क्योंकि इसकी शुरुआत स्वयं साईं बाबा के जीवनकाल में हुई थी. पौराणिक कथाओं के अनुसार, बाबा के परम भक्तों ने पहली बार इसी दिन गुरु के रूप में साईं बाबा की 'व्यास पूजा' की थी. तब से चली आ रही यह पावन परंपरा आज एक विशाल और भव्य महाउत्सव का रूप ले चुकी है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शिर्डी में गुरु पूर्णिमा उत्सव का इतिहास बेहद खास है, क्योंकि इसकी शुरुआत स्वयं साईं बाबा के जीवनकाल में हुई थी. पौराणिक कथाओं के अनुसार, बाबा के परम भक्तों ने पहली बार इसी दिन गुरु के रूप में साईं बाबा की 'व्यास पूजा' की थी. तब से चली आ रही यह पावन परंपरा आज एक विशाल और भव्य महाउत्सव का रूप ले चुकी है.
Published at : 23 Jun 2026 04:33 PM (IST)
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Shirdi Sai Baba Temple Shirdi Guru Purnima 2026 Sai Baba Guru Purnima 2026 Shirdi Festival Dates 2026

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