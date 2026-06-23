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Shirdi, Guru Purnima 2026: साईं बाबा के दरबार में उमड़ेगा आस्था का सैलाब; इस बार गुरु पूर्णिमा पर शिर्डी में होने जा रहे हैं ये 3 भव्य आयोजन
Shirdi, Guru Purnima 2026: शिर्डी गुरु पूर्णिमा, 29 जुलाई को साईं बाबा के दरबार में उमड़ेगा आस्था का सैलाब. जानें तीन दिवसीय भव्य आयोजन का पूरा शेड्यूल, ऑनलाइन आरती पास बुकिंग और ठहरने की पूरी गाइड.
शिरडी गुरु पूर्णिमा 2026
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Published at : 23 Jun 2026 04:33 PM (IST)
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साईं बाबा के दरबार में उमड़ेगा आस्था का सैलाब; इस बार गुरु पूर्णिमा पर शिर्डी में होने जा रहे हैं ये 3 भव्य आयोजन
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