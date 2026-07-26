#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCervical Precancer Drug: सर्वाइकल प्री-कैंसर की नई दवा जल्द! ICMR ने लिया बड़ा फैसला

Cervical Precancer Drug: सर्वाइकल प्री-कैंसर की नई दवा जल्द! ICMR ने लिया बड़ा फैसला

Cervical Precancer Drug: ICMR ने एंटी-HPV दवा SHetA2 को एमक्योर फार्मास्युटिकल्स को लाइसेंस दिया, जो बिना सर्जरी के सर्वाइकल प्री-कैंसर सेल्स को टारगेट कर सकती है, क्लिनिकल प्रूफ अभी बाकी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 26 Jul 2026 10:20 PM (IST)
Preferred Sources

Cervical Precancer Drug: भारत में हर साल करीब 80 हजार महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की चपेट में आती हैं, जो दुनिया भर के कुल मामलों का करीब एक तिहाई हिस्सा है. अब तक इसके प्री-कैंसर स्टेज के इलाज के लिए सर्जरी ही सबसे भरोसेमंद तरीका रहा है, लेकिन अब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने एक ऐसा फैसला लिया है, जो आने वाले समय में इस पूरी तस्वीर को बदल सकता है.

आखिर क्या है यह बड़ा फैसला, जिसने बढ़ाई उम्मीदें

21 जुलाई 2026 को पीआईबी दिल्ली की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ICMR ने अपनी मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र पहल के तहत तीन स्वदेशी बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी को प्रमुख भारतीय फार्मा और वैक्सीन कंपनियों को लाइसेंस दिया है. इन्हीं में से एक है SHetA2, जो एक नई एंटी HPV दवा है, इसे पुणे स्थित एमक्योर फार्मास्युटिकल्स को आगे विकसित करने के लिए सौंपा गया है. यह दवा खासतौर पर सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लासिया यानी CIN के इलाज के लिए बनाई गई है, यह वही प्री कैंसर स्थिति है जो समय रहते न पकड़ी जाए तो आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर में बदल सकती है.

दो देशों के वैज्ञानिकों की साझा मेहनत का नतीजा है यह दवा

SHetA2 को ICMR की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च के डॉ. शौकत हुसैन और अमेरिका की ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के स्टीफेंसन कैंसर सेंटर की डॉ. डोरिस एम. बेनब्रुक ने मिलकर विकसित किया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी टारगेटेड अप्रोच है, यह खासतौर पर HPV से प्रभावित प्री कैंसर और कैंसर कोशिकाओं को ही चुन चुनकर खत्म करती है, जबकि आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को सुरक्षित रखती है. अगर यह दवा आगे चलकर क्लिनिकल ट्रायल्स में सफल साबित होती है, तो यह उन पहली टारगेटेड दवाओं में शामिल हो सकती है, जो बिना सर्जरी के प्री कैंसर स्थिति का इलाज कर सकेगी.

यह भी पढ़ें: Cholesterol Lowering Pill: कोलेस्ट्रॉल पर एम्स के डॉक्टर का बड़ा खुलासा! जानिए दिल को सुरक्षित रखने का सही तरीका

ICMR प्रमुख ने बताया, क्यों है यह भारत के लिए अहम कदम

डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के सचिव और ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉ. राजीव बहल ने इस मौके पर कहा कि ICMR की प्रतिबद्धता है कि सरकारी फंडिंग से हुई रिसर्च आम मरीजों के लिए असरदार उत्पादों में तब्दील हो. उन्होंने बताया कि मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र जैसी पहल के जरिए रिसर्चर्स और इंडस्ट्री के बीच साझेदारी को मजबूत किया जा रहा है, ताकि वैज्ञानिक खोज को व्यावसायिक उत्पाद तक पहुंचाने का रास्ता आसान बन सके.

अभी क्लिनिकल प्रूफ आना बाकी, लेकिन उम्मीदें बड़ी

हालांकि लाइसेंसिंग मिलने का मतलब यह नहीं कि यह दवा तुरंत मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने लगेगी. बाजार में आने से पहले इसे क्लिनिकल ट्रायल्स के कई चरणों से गुजरना होगा, ताकि इसकी सुरक्षा और असर वैज्ञानिक रूप से साबित हो सके. फिर भी, अगर SHetA2 सफल रहती है, तो यह न सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जंग में एक बड़ा हथियार बनेगी, बल्कि भारत में स्वदेशी दवा अनुसंधान को भी नई मजबूती देगी.

यह भी पढ़ें: Cholesterol: 10 में 9 भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल सामान्य नहीं, ICMR की स्टडी में बड़ा खुलासा

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 26 Jul 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
Cervical Precancer Drug CMR Decision SHetA2 Treatment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Cervical Precancer Drug: सर्वाइकल प्री-कैंसर की नई दवा जल्द! ICMR ने लिया बड़ा फैसला
सर्वाइकल प्री-कैंसर की नई दवा जल्द! ICMR ने लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Egg Freezing VS IVF Treatment: मां बनने की प्लानिंग? Egg Freezing या IVF... क्या चुनें
मां बनने की प्लानिंग? Egg Freezing या IVF... क्या चुनें
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
हेल्थ
हार्ट अटैक जितना तेज हो सकता है पीरियड्स का दर्द
हार्ट अटैक जितना तेज हो सकता है पीरियड्स का दर्द
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी का परीक्षा सुधारों को लेकर बड़ा फैसला, बनाई हाई पावर टास्क फोर्स, जानें कौन-कौन शामिल?
PM मोदी का परीक्षा सुधारों को लेकर बड़ा फैसला, बनाई हाई पावर टास्क फोर्स, जानें कौन-कौन शामिल?
महाराष्ट्र
Mumbai News: भायखला पुलिस स्टेशन में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां बुझाने में जुटीं
मुंबई: भायखला पुलिस स्टेशन में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां बुझाने में जुटीं
साउथ सिनेमा
Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
इस दिन श्रीलंका दौरे के लिए होगा टीम इंडिया का एलान, इन नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
इस दिन श्रीलंका दौरे के लिए होगा टीम इंडिया का एलान, इन नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
इंडिया
'सरकार का मकसद हर युवा को...', वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
'सरकार का मकसद हर युवा को...', वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
इंडिया
Gen-Z के लिए केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी? रैली में कर दिया खुलासा
Gen-Z के लिए केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी? रैली में कर दिया खुलासा
ट्रेंडिंग
पूर्व सीएम करुणानिधी की पोती ने मैनेजर से की मारपीट? सामने आए वीडियो को देख आग बबूला हुए यूजर्स
पूर्व सीएम करुणानिधी की पोती ने मैनेजर से की मारपीट? सामने आए वीडियो को देख आग बबूला हुए यूजर्स
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget