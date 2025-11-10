हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kashi Mahadev: कैलाश छोड़कर पार्वती संग काशी में क्यों बसे महादेव? जानें पौराणिक कथा

Kashi Mahadev: कैलाश छोड़कर पार्वती संग काशी में क्यों बसे महादेव? जानें पौराणिक कथा

Kashi Mahadev: हिंदू धर्म में काशी को केवल एक शहर नहीं, बल्कि आस्था, भावना और मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है. यह नगरी भारत के प्राचीन नगरी में से एक है.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 10 Nov 2025 11:40 PM (IST)
Kashi Mahadev: हिंदू धर्म में काशी को केवल एक शहर नहीं, बल्कि आस्था, भावना और मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है. यह नगरी भारत के प्राचीन नगरी में से एक है.

काशी: शिव का मोक्षधाम नगरी

1/6
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, काशी भगवान शिव का सबसे प्रिय धाम है. यहां आज भी भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान हैं. वेदों, उपनिषदों और पुराणों में काशी को शिव स्वरूप नगर और मोक्षभूमि कहा गया है. यहां स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को आदि-ज्योतिर्लिंग माना जाता है.
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, काशी भगवान शिव का सबसे प्रिय धाम है. यहां आज भी भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान हैं. वेदों, उपनिषदों और पुराणों में काशी को शिव स्वरूप नगर और मोक्षभूमि कहा गया है. यहां स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को आदि-ज्योतिर्लिंग माना जाता है.
2/6
एक कथा के अनुसार, जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया, तो वे उन्हें कैलाश पर्वत पर ले गए. कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हर स्त्री विवाह के बाद अपने पति के घर जाती है, लेकिन मैं तो अब तक अपने पिता के घर ही रह रही हूं.
एक कथा के अनुसार, जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया, तो वे उन्हें कैलाश पर्वत पर ले गए. कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हर स्त्री विवाह के बाद अपने पति के घर जाती है, लेकिन मैं तो अब तक अपने पिता के घर ही रह रही हूं.
3/6
यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती को लेकर पृथ्वी पर गंगा तट पर आए. उन्होंने वहीं काशी में अपना नया घर बनाया. तभी से काशी को भगवान शिव का स्थायी निवास माना जाता है.
यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती को लेकर पृथ्वी पर गंगा तट पर आए. उन्होंने वहीं काशी में अपना नया घर बनाया. तभी से काशी को भगवान शिव का स्थायी निवास माना जाता है.
4/6
काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव स्वयं विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं. यह मंदिर श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति का प्रतीक है. मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान विश्वनाथ के दर्शन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं.
काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव स्वयं विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं. यह मंदिर श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति का प्रतीक है. मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान विश्वनाथ के दर्शन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं.
5/6
कहा जाता है कि जो व्यक्ति रोज़ भगवान विश्वनाथ की पूजा करता है, उसकी सारी जिम्मेदारी स्वयं महादेव अपने ऊपर ले लेते हैं. वे भक्त के दुख, संकट और कष्ट मिटाकर उसे मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं.
कहा जाता है कि जो व्यक्ति रोज़ भगवान विश्वनाथ की पूजा करता है, उसकी सारी जिम्मेदारी स्वयं महादेव अपने ऊपर ले लेते हैं. वे भक्त के दुख, संकट और कष्ट मिटाकर उसे मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं.
6/6
यही कारण है कि काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है. यहां की गलियां, घाट और मंदिर जीवन और मृत्यु दोनों का संगम हैं. ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति काशी में अपने प्राण त्यागता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है.
यही कारण है कि काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है. यहां की गलियां, घाट और मंदिर जीवन और मृत्यु दोनों का संगम हैं. ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति काशी में अपने प्राण त्यागता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है.
Published at : 10 Nov 2025 11:40 PM (IST)
Embed widget