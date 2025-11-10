एक कथा के अनुसार, जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया, तो वे उन्हें कैलाश पर्वत पर ले गए. कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हर स्त्री विवाह के बाद अपने पति के घर जाती है, लेकिन मैं तो अब तक अपने पिता के घर ही रह रही हूं.