Sankashti Chaturthi: रात में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय न करें ये गलती

संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है. इस दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु रात में चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद व्रत खोलते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है.