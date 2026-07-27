हलवाई की दुकान जैसा मिल्क केक खाना है? घर पर ऐसे करें तैयार

Milk Cake Recipe: मिठाई की दुकान पर सजा दानेदार, हल्का भूरा मिल्क केक देखकर मन ललचाना लाजमी है. ज्यादातर लोग इसे घर पर बनाने से सिर्फ इसलिए बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बेहद मुश्किल प्रोसेस है. सच तो यह है कि सही तकनीक और थोड़े धैर्य से यही हलवाई वाला स्वाद और टेक्सचर घर की रसोई में भी आसानी से तैयार किया जा सकता है.

आखिर कैसे बनता है मशहूर दानेदार टेक्सचर?

मिल्क केक की पहचान उसका दानेदार टेक्सचर ही है और यह टेक्सचर दूध को फाड़ने की सही तकनीक से बनता है. इसके लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ कारीगर बेहद कम मात्रा में फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ नींबू के रस से यही असर हासिल करते हैं. दोनों ही तरीकों में उद्देश एक है, दूध को हल्का फाड़कर उसमें बारीक दाने बनाना.

जान लें यह पारंपरिक तरीका

सबसे पहले ताजा दूध को लगातार चलाते हुए अच्छी तरह उबाला जाता है, ताकि वह तले में न लगे. जब दूध पूरी तरह उबल जाए, तब उसमें बेहद कम मात्रा में फिटकरी डाली जाती है, करीब 5 लीटर दूध में सिर्फ एक चुटकी. फिटकरी डालते ही दूध फटकर दानेदार होने लगता है. इसके बाद मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है, जब तक यह गाढ़ा होकर खोवे जैसा न बन जाए.

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यह देसी जुगाड़ भी करेगा कमाल

अगर फिटकरी से परहेज करना हो, तो नींबू का रस भी उतना ही असरदार विकल्प है. इसके लिए भारी तले के बर्तन में दूध को लगातार चलाते हुए तब तक पकाया जाता है, जब तक वह आधा न रह जाए. इसके बाद बूंद बूंद करके नींबू का रस डाला जाता है, जिससे दूध में हल्के दाने बनने लगते हैं. ध्यान रहे, नींबू का रस जरूरत से ज्यादा या बहुत जल्दी न डालें, वरना टेक्सचर और स्वाद दोनों बिगड़ सकते हैं.

यह आखिरी स्टेप ही देता है असली बाजार वाला स्वाद

दाने बनने के बाद दोनों ही तरीकों में अगला स्टेप एक जैसा है, दूध पूरी तरह गाढ़ा होने पर उसमें स्वादानुसार चीनी मिलाई जाती है, आमतौर पर 5 किलो खोवे में 2.5 से 3 किलो चीनी सही मानी जाती है. इसके बाद मिश्रण को हल्का भूनकर इसमें देसी घी और इलायची पाउडर मिलाया जाता है. चाहें तो ऊपर से कटे बादाम, पिस्ता और केसर से सजावट भी कर सकते हैं.

जल्दबाजी की तो बिगड़ जाएगा पूरा मिल्क केक

तैयार मिश्रण को घी लगी ट्रे या मोल्ड में डालकर समान रूप से फैलाया जाता है और कमरे के तापमान पर ठंडा होने दिया जाता है. इसके बाद इसे कम से कम 4 से 5 घंटे या पूरी रात सेट होने के लिए रखा जाता है. जल्दबाजी में काटने से टुकड़े टूट सकते हैं, इसलिए पूरी तरह ठंडा और सेट होने के बाद ही चाकू से मनचाहे आकार में काटें. इस तरह घर पर ही बिल्कुल हलवाई की दुकान जैसा दानेदार, मुलायम और स्वादिष्ट मिल्क केक तैयार हो जाएगा.

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