वैभव सूर्यवंशी ने 'मैन ऑफ द सीरीज' बनने पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान, जानें क्या कहा

आयरलैंड और इंग्लैंड की कड़वी यादों को पीछे छोड़ते हुए टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे में भारत का परचम लहराया. भारत ने जिम्बाब्वे को तीन मैचों की टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप दी. इस सीरीज जीत के नायक रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी. वैभव ने सीरीज में 50.33 की औसत और 196.10 के स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 151 रन बनाए. उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला. इस अवॉर्ड को जीतने के बाद वैभव ने कहा है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतना उनके लिए सपने सच होने जैसा है.

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "यह सपना सच होने जैसा पल है. अपना पहला मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अवॉर्ड पाकर मैं बहुत खुश हूं. हरारे पहुंचने के बाद दो या तीन दिनों तक हमारी तैयारी बहुत अच्छी रही. मैंने यहां अंडर-19 वर्ल्ड कप भी खेला था, इसलिए मुझे इस जगह पर खेलने में बहुत मजा आता है. सभी ने मेरा साथ दिया, कप्तान, कोच, सभी, इसलिए मैं बहुत खुश हूं."

वैभव ने आगे कहा, "मेरा खेल वैसा ही है जैसा मैं टी20 क्रिकेट में खेलता हूं. मैं बस टीम के लिए वही करने की कोशिश कर रहा था. तीनों मैचों में, मैंने टीम को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की. अगर मुझे अच्छी शुरुआत मिलती, तो मैं पारी को और बड़ा बनाना चाहता था. यही मेरा एकमात्र तरीका था. मैं अभ्यास सत्र में, जो कुछ भी करता हूं, उसे मैच में दोहराने की कोशिश करता हूं."

9 छक्के, 15 चौके और 151 रन

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में कुल 9 छक्के जड़े. इसके अलावा उनके बल्ले से 15 चौके भी निकले. वह सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रहे. वहीं दूसरे सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने तीन मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा 151 रन बनाए. तीसरे टी20 में वैभव शतक से चूक गए. उन्होंने 81 रनों की शानदार पारी खेली.

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