Gamestone For Love: प्रेम का पावरफुल स्टोन, जानें माणिक्य क्यों है महिलाओं की पहली पसंद

Gamestone For Love: प्रेम का पावरफुल स्टोन, जानें माणिक्य क्यों है महिलाओं की पहली पसंद

Manik Stone Benefits: लाल माणिक्य को प्रेम का पावर स्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि मान्यता है कि इसे पहनते ही आकर्षण, आत्मविश्वास और रिश्तों में चमत्कारिक बदलाव दिखने लगते हैं.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 24 Nov 2025 04:35 PM (IST)
Manik Stone Benefits: लाल माणिक्य को प्रेम का पावर स्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि मान्यता है कि इसे पहनते ही आकर्षण, आत्मविश्वास और रिश्तों में चमत्कारिक बदलाव दिखने लगते हैं.

माणिक्य: प्रेम और आकर्षण का प्रतीक

लाल रंग की अलग अलग महिमा है. कभी यह रक्षा सूत्र के रूप में तो कभी यह पताका में प्रयोग किया जाता है. लाल रंग के बिना जीवन भी बेरंग हो जाता है. यह प्रेम, आकर्षण का भी प्रतीक है. इसी लाल रंग की आभा को अपने में समेटे हुए है माणिक्य रत्न. यह रत्न हमेशा से प्रेम का प्रतीक रहा है.
लाल रंग की अलग अलग महिमा है. कभी यह रक्षा सूत्र के रूप में तो कभी यह पताका में प्रयोग किया जाता है. लाल रंग के बिना जीवन भी बेरंग हो जाता है. यह प्रेम, आकर्षण का भी प्रतीक है. इसी लाल रंग की आभा को अपने में समेटे हुए है माणिक्य रत्न. यह रत्न हमेशा से प्रेम का प्रतीक रहा है.
माणिक्य एक ऐसा रत्न है जिसकी खूबसूरती मन को मोह लेती है. इसका लाल रंग बिल्कुल प्राकृतिक होता है. यह रंग ‘कोरंडम’ नामक खनिज में मौजूद क्रोमियम और पोटैशियम के कारण बनता है. यही तत्व माणिक्य को उसका अलग पहचान देता है.
माणिक्य एक ऐसा रत्न है जिसकी खूबसूरती मन को मोह लेती है. इसका लाल रंग बिल्कुल प्राकृतिक होता है. यह रंग ‘कोरंडम’ नामक खनिज में मौजूद क्रोमियम और पोटैशियम के कारण बनता है. यही तत्व माणिक्य को उसका अलग पहचान देता है.
माणिक्य को ‘रत्नों का राजा’ ही कहा जाता है. खनन में इसका मिलना बहुत मुश्किल होता है. यह 15–16 साल में एक बार ही खनन में मिलता है. वैदिक ज्योतिष में यह सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे सृष्टि का राजा कहा गया है.
माणिक्य को ‘रत्नों का राजा’ ही कहा जाता है. खनन में इसका मिलना बहुत मुश्किल होता है. यह 15–16 साल में एक बार ही खनन में मिलता है. वैदिक ज्योतिष में यह सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे सृष्टि का राजा कहा गया है.
रत्नशास्त्र में मान्यता है कि माणिक्य प्रेम संबंधों में को और मजबूत करता है. एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ाता है. मान्यता है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो लाल माणिक्य जड़ित अंगूठी जीवनभर के लिए यादगार उपहार बन सकती है.
रत्नशास्त्र में मान्यता है कि माणिक्य प्रेम संबंधों में को और मजबूत करता है. एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ाता है. मान्यता है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो लाल माणिक्य जड़ित अंगूठी जीवनभर के लिए यादगार उपहार बन सकती है.
ज्योतिषशास्त्र में मान्यता है कि माणिक्य पहनने से जीवन में एकाग्रता बनी रहती है. इससे निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व शक्ति बढ़ती है. यह मन में आत्मविश्वास जगाता है. तनाव को कम करता है.
ज्योतिषशास्त्र में मान्यता है कि माणिक्य पहनने से जीवन में एकाग्रता बनी रहती है. इससे निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व शक्ति बढ़ती है. यह मन में आत्मविश्वास जगाता है. तनाव को कम करता है.
मान्यता है कि अगर आप शादी की 40वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं तो माणिक्य जड़ित अंगूठी उपहार में दिया जाता है. यह प्यार और निष्ठा का प्रतीक है. यह दंपत्ति के बीच संबंधों को मजबूत करता है.
मान्यता है कि अगर आप शादी की 40वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं तो माणिक्य जड़ित अंगूठी उपहार में दिया जाता है. यह प्यार और निष्ठा का प्रतीक है. यह दंपत्ति के बीच संबंधों को मजबूत करता है.
Published at : 24 Nov 2025 04:35 PM (IST)
Manik Stone Benefits Love Gemstone Ruby Astrology

Embed widget