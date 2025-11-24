लाल रंग की अलग अलग महिमा है. कभी यह रक्षा सूत्र के रूप में तो कभी यह पताका में प्रयोग किया जाता है. लाल रंग के बिना जीवन भी बेरंग हो जाता है. यह प्रेम, आकर्षण का भी प्रतीक है. इसी लाल रंग की आभा को अपने में समेटे हुए है माणिक्य रत्न. यह रत्न हमेशा से प्रेम का प्रतीक रहा है.