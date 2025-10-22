Bhai Dooj 2025: घर को सजाएं खूबसूरत रंगों से, यहां देखें भाई दूज स्पेशल रंगोली डिजाइन

भाई दूज का पर्व बेहद महत्वपूर्ण है. यह त्योहार हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. यह पर्व भाई और बहन के बीच स्नेह, विश्वास और प्रेम को मजबूत करने का प्रतीक है. इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करके उनकी लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और जीवन में खुशहाली की कामना करती है. ऐसे में अगर आप भाई दूज के शुभ अवसर पर सुंदर और सिंपल रंगोली डिजाइन खोज रही है. तो आइए यहां देखें सबसे सुंदर और यूनिक रंगोली डिजाइन.