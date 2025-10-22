हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bhai Dooj 2025: घर को सजाएं खूबसूरत रंगों से, यहां देखें भाई दूज स्पेशल रंगोली डिजाइन

Bhai Dooj: भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. ऐसे में आप भाई दूज के शुभ अवसर पर सुंदर रंगोली डिजाइन खोज रही है. तो आइए यहां देखें सबसे सुंदर रंगोली डिजाइन.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 22 Oct 2025 03:46 PM (IST)
भाई दूज पर बनाएं ये रंगोली डिजाइन

भाई दूज का पर्व बेहद महत्वपूर्ण है. यह त्योहार हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. यह पर्व भाई और बहन के बीच स्नेह, विश्वास और प्रेम को मजबूत करने का प्रतीक है. इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करके उनकी लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और जीवन में खुशहाली की कामना करती है. ऐसे में अगर आप भाई दूज के शुभ अवसर पर सुंदर और सिंपल रंगोली डिजाइन खोज रही है. तो आइए यहां देखें सबसे सुंदर और यूनिक रंगोली डिजाइन.
अलग-अलग रंगों के मिश्रण से बनाई गई रंगोली घर में चार चांद लगा देती है. छोटे बच्चों के लिए भी ये बनाना बहुत आसान होता है. इसे आप फूलों से बनाकर भी देख सकती हैं.
हर कोई अपने घर पर सुंदर रंगोली बनाना पसंद करता है, ताकि आने वाले मेहमानों की नजर रंगोली पर जाए. इसके लिए आप इन रंगोली डिजाइन को भाई दूज के शुभ अवसर पर आसानी से बना सकती हैं. ये बनने के बाद आपके घर की रौनक बढ़ा देगी.
अगर आपको बहुत कम समय में आसानी से सुंदर और सबसे अलग रंगोली बनाना है तो इस डिजाइन को घर के आंगन या मेन गेट पर जरूर बनाएं. इसे बनाने में आपको समय भी कम लगेगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं होगी.
भाई दूज पर भाई का स्वागत करने और घर सजाने के लिए खास रंगोली डिजाइन बनाना परंपरा है. इसके लिए आप रंगोली को फूल, रंग और पत्ते वाले पैटर्न से सजा सकती हैं. इस रंगोली में भाई-बहन के प्यार और त्योहार की खुशियां झलकती हैं.
Published at : 22 Oct 2025 03:46 PM (IST)
Bhai Dooj Rangoli Designs Bhai Dooj 2025

