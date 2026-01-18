रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' होगी फ्रेंचाइजी की सबसे लंबी फिल्म, जानें रनटाइम

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी एक बार फिर बड़े पर्दे पर फुल एक्शन मोड में लौट रही हैं. एक्ट्रेस की इस साल दो फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने वाली हैं. इनमें से एक नाम उनकी मोस्ट अवेटेड फ्रेंचाइजी 'मर्दानी 3' का भी है. ये फिल्म 30 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है, ऐसे में सेंसर बोर्ड ने फिल्म को मंजूरी दे दी है. आइए जानते हैं कि रानी मुखर्जी स्टारर ये क्राइम-एक्शन-थ्रिलर फिल्म कितनी लंबी होगी.

'मर्दानी 3' का ट्रेलर देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि फिल्म को सीबीएफसी ए रेटिंग के साथ पास करेगी. लेकिन बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट की मानें तो सीबीएफसी ने रानी मुखर्जी की फिल्म को यूए (16+) सर्टिफिकेशन के साथ रिलीज किए जाने की मंजूरी दे दी है. खास बात ये है कि 'मर्दानी 3' अपनी फ्रेंचाइजी की सबसे लंबी फिल्म होगी.

'मर्दानी 3' का रनटाइम (Mardaani 3 Runtime)

रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से 'मर्दानी 3' को लेकर लिखा है- 'फिल्म की एक्सेप्टेड ड्यूरेशन 2 घंटे 10 मिनट 36 सेकंड है. इसका पहला पार्ट थोड़ा लंबा है, जो 1 घंटे 6 मिनट 30 सेकंड का है. वहीं, दूसरे पार्ट का रनटाइम 1 घंटे 4 मिनट 6 सेकंड है.' बता दें कि 2014 में रिलीज हुई 'मर्दानी' का रनटाइम 1 घंटे 53 मिनट था. साथ ही इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ए रेटिंग के साथ पास किया था. वहीं 2019 में आई 'मर्दानी 2' 1 घंटे 43 मिनट लंबी थी.

'मर्दानी 3' की स्टार कास्ट (Mardaani 3 Star Cast)

'मर्दानी 3' के साथ रानी मुखर्जी एक बार फिर निडर पुलिसकर्मी शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में वापसी कर रही हैं. फिल्म में उनके साथ जानकी बोड़ीवाला और मल्लिका प्रसाद भी अहम रोल में नजर आने वाली हैं. 'मर्दानी 3' को अभिराज मीनावाला ने डायरेक्ट किया है.

रानी मुखर्जी का वर्कफ्रंट

'मर्दानी 3' के अलावा रानी मुखर्जी फिल्म 'किंग' में भी दिखाई देंगी. इस फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में होंगे. 'किंग' के जरिए सुपरस्टार की बेटी सुहाना खान बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली हैं. ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है.