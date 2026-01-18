हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमाघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा

माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा

Uttar Pradesh: माघ मेले में बिना अनुमति संगम नोज जाने पर अविमुक्तेश्वरानंद और अनुयायियों की पुलिस से झड़प हुई. बैरियर तोड़ने, अव्यवस्था फैलाने के आरोपों पर प्रशासन सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई करेगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 18 Jan 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

माघ मेले के दौरान प्रयागराज में पुलिस और एक संत के अनुयायियों के बीच हुई झड़प अब बड़ा मामला बनती नजर आ रही है. इस पूरे प्रकरण में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. प्रशासन ने साफ कहा है कि बिना अनुमति परंपरा के खिलाफ आचरण किया गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई होगी.

प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने बताया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सुबह करीब 9 बजे अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ उस क्षेत्र में पहुंचे, जिसे सुरक्षा कारणों से एक दिन पहले ही बंद कर दिया गया था. उनके अनुयायियों ने बैरियर तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई. इस पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं.

स्वामी के समर्थकों ने तीन घंटे तक बंद रखा रास्ता

पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद संगम नोज पर जाने की जिद कर रहे थे, जबकि उस समय वहां भारी भीड़ थी. सुबह कोहरे के कारण संगम क्षेत्र में 9 से 10 बजे के बीच सबसे ज्यादा भीड़ रहती है. पुलिस ने समझाने की कोशिश की कि 200 लोगों और एक रथ के साथ आगे बढ़ने से भगदड़ हो सकती है, लेकिन वे नहीं माने. आरोप है कि उनके समर्थकों ने छोटे बच्चों को आगे कर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की और करीब तीन घंटे तक वापसी का रास्ता भी रोक दिया गया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हुई.

पुलिस के साथ हुई स्वामी के समर्थकों की धक्का-मुक्की

प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि परंपरा के विपरीत संगम पर स्नान करने वे (स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद) बिना अनुमति के अपनी पालकी पर आए थे. उस समय संगम पर बहुत ज्यादा भीड़ थी. बार-बार अनुरोध करने के बाद भी वे बिना अनुमति के यहां आए और अपनी जिद पर अड़े रहे, यह गलत था. अन्य कई पहलु भी संज्ञान में आए हैं कि उनके समर्थकों द्वारा बैरियर तोड़े गए और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की गई तो इस पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं. हम सभी पहलुओं की जांच कर विधिक कार्रवाई करेंगे.

बिना किसी अनुमित के पालकी लेकर आए थे अविमुक्तेश्वरानंद

प्रयागराज मंडल की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद परंपरा के विपरीत और बिना किसी अनुमति के अपने पालकी पर सवार होकर यहां अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ आए थे, यहां संगम पर बहुत अधिक भीड़ थी. यहां करोड़ी की भीड़ थी, वे बैरियर तोड़कर आए और 3 घंटे तक हमारा वापसी मार्ग अवरुद्ध किया जिससे जनसामान्य को बहुत असुविधा हुई.

विवाद के बाद धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद

प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े मामले में विवाद और गहरा गया है. माघ मेले के दौरान पुलिस प्रशासन से हुए विवाद के बाद शंकराचार्य अपने शिविर में धरने पर बैठ गए हैं. उन्होंने साफ कहा है कि जब तक पुलिस और प्रशासन उन्हें ससम्मान और तय प्रोटोकॉल के तहत संगम तक नहीं ले जाएगा, तब तक वे गंगा स्नान नहीं करेंगे. शंकराचार्य ने प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए मीडिया को अपने शिविर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया है. इस घटनाक्रम के बाद माघ मेले की व्यवस्थाओं और प्रशासन की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

ये भी पढ़िए- बिहार में शख्स की क्रूरता वाली हत्या, आंख के बीच में घाव किया, प्राइवेट पार्ट पर भी हमला

Published at : 18 Jan 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Swami Avimukteshwaranand UP NEWS Magh Mela Prayagraj PRAYAGRAJ NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
इंडिया
'कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं', असम में बोले PM मोदी, 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी
'कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं', असम में बोले PM मोदी, 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी
क्रिकेट
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
Advertisement

वीडियोज

Naseeruddin Shah का बेटा ना चाहते हुए भी कैसे बना Full Time एक्टर?
Budget 2026 में क्या बदलेगा? Jobs, MSMEs और India का Future | Paisa Live
Manikarnika Ghat मामले पर भ्रमक वीडियो फैलाने के मामले में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन | Varanasi
PM Modi Assam Visit: महाराष्ट्र मेयर पर सस्पेंस खत्म? पीएम मोदी का बड़ा संकेत! | Maharastra Mayor
Haryana: Nuh में KMP एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, दो की जलकर मौत | Road Accident | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
इंडिया
'कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं', असम में बोले PM मोदी, 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी
'कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं', असम में बोले PM मोदी, 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी
क्रिकेट
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
टेलीविजन
निक्की तंबोली की आंखों में हो गया था सिस्ट, हुई सर्जरी, मुश्किल वक्त में सहारा बने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल
निक्की तंबोली की आंखों में हो गया था सिस्ट, हुई सर्जरी, बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल बने सहारा
विश्व
ग्रीनलैंड को लेकर भड़के ट्रंप ने 8 देशों पर लगाया 10% टैरिफ, अब यूरोपीय यूनियन ने उठाया बड़ा कदम, अमेरिका की बढ़ेंगी मुश्किलें
ग्रीनलैंड को लेकर भड़के ट्रंप ने 8 देशों पर लगाया टैरिफ, अब EU ने उठाया बड़ा कदम, US की बढ़ेंगी मुश्किलें
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं 27 गेंदों में शतक लगाने वाले साहिल चौहान, भारत में कहां से है इनका ताल्लुक?
कितने पढ़े-लिखे हैं 27 गेंदों में शतक लगाने वाले साहिल चौहान, भारत में कहां से है इनका ताल्लुक?
यूटिलिटी
अगर क्रेडिट कार्ड का बिल न भर पाएं तो क्या हो सकती है गिरफ्तारी, क्या हैं नियम?
अगर क्रेडिट कार्ड का बिल न भर पाएं तो क्या हो सकती है गिरफ्तारी, क्या हैं नियम?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget