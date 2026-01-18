हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमालिक ने मनाया अपने कुक का बर्थडे, इंतजाम देख भावुक हो गए राम जी बाबा- वीडियो वायरल

मालिक ने मनाया अपने कुक का बर्थडे, इंतजाम देख भावुक हो गए राम जी बाबा- वीडियो वायरल

यह वायरल वीडियो हैदराबाद के एक व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में उन्होंने अपने 70 वर्षीय रसोइए रामजी बाबा का परिचय बेहद प्यार और सम्मान के साथ कराया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 18 Jan 2026 04:10 PM (IST)
सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं और चेहरे पर अपने आप मुस्कान ले आते हैं. ऐसा ही एक भावुक और प्यारा वीडियो इन दिनों इंस्टाग्राम पर लोगों का दिल जीत रहा है. यह वीडियो हैदराबाद से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपने 70 साल के रसोइए रामजी बाबा के जन्मदिन पर उनके लिए एक खास सरप्राइज प्लान किया. इस छोटे से जश्न में जो अपनापन, सम्मान और प्यार दिखाई देता है, वही इस वीडियो को खास बनाता है. लोग इस वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं.

हैदराबाद के शख्स ने मनाया अपने कुक का बर्थडे

यह वायरल वीडियो हैदराबाद के एक व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में उन्होंने अपने 70 वर्षीय रसोइए रामजी बाबा का परिचय बेहद प्यार और सम्मान के साथ कराया. कैप्शन में उन्होंने लिखा, “नमस्कार दोस्तों. मिलिए रामजी बाबा से. एक बेहद विनम्र और सरल स्वभाव के व्यक्ति, जो एक अद्भुत शेफ हैं. हाल ही में वे 70 वर्ष के हुए हैं, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है.”

 
 
 
 
 
राम जी बाबा को लेकर लिखा भावुक पोस्ट

वीडियो की शुरुआत में रामजी बाबा एक खूबसूरती से सजाए गए चॉकलेट केक के पीछे खड़े नजर आते हैं. उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है. बैकग्राउंड में एक व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, जो इस पल की अहमियत को बताते हुए कहता है कि उन्होंने रामजी बाबा को पहली बार इतना खुश देखा है. वह आगे बताता है कि रामजी बाबा बेहद सरल और भोले इंसान हैं और जितने सच्चे और सीधे लोग उन्होंने जिंदगी में देखे हैं, उनमें रामजी बाबा सबसे ऊपर हैं.

सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि यह वीडियो इंसानियत और सम्मान की सबसे खूबसूरत मिसाल है. कुछ यूजर्स ने कहा कि काम करने वाले लोगों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इस वीडियो ने दिखाया कि सच्चा सम्मान क्या होता है. वहीं कई लोग रामजी बाबा की सादगी और मुस्कान के फैन हो गए हैं. वीडियो को ramjibabaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

Published at : 18 Jan 2026 04:00 PM (IST)
