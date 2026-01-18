हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs NZ: डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास

IND vs NZ: डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास

IND vs NZ 3rd ODI: न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज डेरिल मिचेल इस समय गजब की फॉर्म में हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में इतिहास रच डाला है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Jan 2026 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज डेरिल मिचेल इस समय गजब की फॉर्म में हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में अर्धशतक बनाते ही इतिहास रच दिया है. वो भारत के खिलाफ भारत में लगातार 5 पारियों में 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. मिचेल ने दूसरे वनडे मैच में नाबाद 131 रनों की पारी खेली थी.

डेरिल मिचेल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

डेरिल मिचेल दुनिया के ऐसे पहले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ भारत में लगातार 5 वनडे पारियों में पचास से ज्यादा स्कोर बनाया है. उनका यह सिलसिला 2023 ODI वर्ल्ड कप से चला आ रहा है. विश्व कप के लीग स्टेज मैच में उन्होंने भारत के खिलाफ 130 रन बनाए थे. वानखेड़े में खेले गए उसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी मिचेल ने टीम इंडिया के खिलाफ 134 रनों की दमदार शतकीय पारी खेली थी.

मौजूदा वनडे सीरीज में डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ तीनों मैचों में 50 से अधिक स्कोर बनाया है. वडोदरा में खेले गए पहले ODI मैच में उन्होंने 84 रन, दूसरे वनडे में 131 रन और अब इंदौर में भी पचासा थोक दिया है.

डेरिल मिचेल की भारत में पिछली 5 वनडे पारी

130 रन - 2023 ODI वर्ल्ड कप

134 रन - 2023 ODI वर्ल्ड कप (सेमीफाइनल)

84 रन - पहला वनडे (मौजूदा सीरीज)

131 रन - दूसरा वनडे (मौजूदा सीरीज)

50+ रन - तीसरा वनडे (मौजूदा सीरीज)

ऊपर दिए गए आंकड़े केवल भारत में आयोजित मैचों के हैं, लेकिन कुल मिलाकर मिचेल भारत के खिलाफ लगातार 4 वनडे पारियों में 50 से अधिक स्कोर भी कर चुके हैं. यह सिलसिला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल से शुरू हुआ था, जिसमें मिचेल ने टीम इंडिया के खिलाफ 63 रन बनाए थे. वहीं अब मौजूदा सीरीज के तीनों मैचों में उन्होंने 50 से अधिक स्कोर करके इतिहास रच डाला है.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 18 Jan 2026 04:09 PM (IST)
Daryl Mitchell IND Vs NZ 3rd ODI IND VS NZ Live IND VS NZ
