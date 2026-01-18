न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज डेरिल मिचेल इस समय गजब की फॉर्म में हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में अर्धशतक बनाते ही इतिहास रच दिया है. वो भारत के खिलाफ भारत में लगातार 5 पारियों में 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. मिचेल ने दूसरे वनडे मैच में नाबाद 131 रनों की पारी खेली थी.

डेरिल मिचेल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

डेरिल मिचेल दुनिया के ऐसे पहले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ भारत में लगातार 5 वनडे पारियों में पचास से ज्यादा स्कोर बनाया है. उनका यह सिलसिला 2023 ODI वर्ल्ड कप से चला आ रहा है. विश्व कप के लीग स्टेज मैच में उन्होंने भारत के खिलाफ 130 रन बनाए थे. वानखेड़े में खेले गए उसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी मिचेल ने टीम इंडिया के खिलाफ 134 रनों की दमदार शतकीय पारी खेली थी.

मौजूदा वनडे सीरीज में डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ तीनों मैचों में 50 से अधिक स्कोर बनाया है. वडोदरा में खेले गए पहले ODI मैच में उन्होंने 84 रन, दूसरे वनडे में 131 रन और अब इंदौर में भी पचासा थोक दिया है.

डेरिल मिचेल की भारत में पिछली 5 वनडे पारी

130 रन - 2023 ODI वर्ल्ड कप

134 रन - 2023 ODI वर्ल्ड कप (सेमीफाइनल)

84 रन - पहला वनडे (मौजूदा सीरीज)

131 रन - दूसरा वनडे (मौजूदा सीरीज)

50+ रन - तीसरा वनडे (मौजूदा सीरीज)

ऊपर दिए गए आंकड़े केवल भारत में आयोजित मैचों के हैं, लेकिन कुल मिलाकर मिचेल भारत के खिलाफ लगातार 4 वनडे पारियों में 50 से अधिक स्कोर भी कर चुके हैं. यह सिलसिला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल से शुरू हुआ था, जिसमें मिचेल ने टीम इंडिया के खिलाफ 63 रन बनाए थे. वहीं अब मौजूदा सीरीज के तीनों मैचों में उन्होंने 50 से अधिक स्कोर करके इतिहास रच डाला है.

यह भी पढ़ें:

आज तक कोई नहीं तोड़ सका विनोद कांबली का ये रिकॉर्ड, कैसे गुमनाम हो गया सचिन तेंदुलकर का जिगरी?

Vaibhav Suryavanshi Net Worth: वैभव सूर्यवंशी के पास कितना पैसा? BCCI और IPL से कर लेते हैं मोटी कमाई