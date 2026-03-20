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चैत्र नवरात्रि में 19 मार्च से 27 मार्च तक इन कामों को करने से बचें, वरना नहीं मिलेगा व्रत का फल!
19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्र नवरात्रि जब भक्त मां दुर्गा के नवरूपों की पूजा अर्चना करने के साथ उनकी पूजा करेंगे. लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे भी काम हैं, जिन्हें करने से बचने की सलाह दी जाती है.
चैत्र नवरात्रि में 19 मार्च से 27 मार्च तक इन कामों से बचें
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Published at : 20 Mar 2026 04:40 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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