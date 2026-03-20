चैत्र नवरात्रि में 19 मार्च से 27 मार्च तक इन कामों को करने से बचें, वरना नहीं मिलेगा व्रत का फल!

चैत्र नवरात्रि का समय श्रद्धालुओं के लिए साधना, शुद्धता और आत्म-नियंत्रण का होता है. 19 मार्च से 27 मार्च तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. लेकिन माता की पूजा करना ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ खास उपाय भी शामिल हैं, जिन्हें करने से साधना का संपूर्ण फल प्राप्त होता है.