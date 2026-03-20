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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मचैत्र नवरात्रि में 19 मार्च से 27 मार्च तक इन कामों को करने से बचें, वरना नहीं मिलेगा व्रत का फल!

चैत्र नवरात्रि में 19 मार्च से 27 मार्च तक इन कामों को करने से बचें, वरना नहीं मिलेगा व्रत का फल!

19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्र नवरात्रि जब भक्त मां दुर्गा के नवरूपों की पूजा अर्चना करने के साथ उनकी पूजा करेंगे. लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे भी काम हैं, जिन्हें करने से बचने की सलाह दी जाती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 20 Mar 2026 04:40 PM (IST)
19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्र नवरात्रि जब भक्त मां दुर्गा के नवरूपों की पूजा अर्चना करने के साथ उनकी पूजा करेंगे. लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे भी काम हैं, जिन्हें करने से बचने की सलाह दी जाती है.

चैत्र नवरात्रि में 19 मार्च से 27 मार्च तक इन कामों से बचें

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चैत्र नवरात्रि का समय श्रद्धालुओं के लिए साधना, शुद्धता और आत्म-नियंत्रण का होता है. 19 मार्च से 27 मार्च तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. लेकिन माता की पूजा करना ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ खास उपाय भी शामिल हैं, जिन्हें करने से साधना का संपूर्ण फल प्राप्त होता है.
चैत्र नवरात्रि का समय श्रद्धालुओं के लिए साधना, शुद्धता और आत्म-नियंत्रण का होता है. 19 मार्च से 27 मार्च तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. लेकिन माता की पूजा करना ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ खास उपाय भी शामिल हैं, जिन्हें करने से साधना का संपूर्ण फल प्राप्त होता है.
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नवरात्रि के दौरान मांस, शराब, लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीजों को खान से बचना चाहिए. ये चीजें मन को अशांत करती हैं और पूजा के दौरान ऊर्जा क्षीण हो जाती है. अगर व्रत कर रहे हैं, तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें.
नवरात्रि के दौरान मांस, शराब, लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीजों को खान से बचना चाहिए. ये चीजें मन को अशांत करती हैं और पूजा के दौरान ऊर्जा क्षीण हो जाती है. अगर व्रत कर रहे हैं, तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें.
Published at : 20 Mar 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
GODDESS DURGA Navratri 2026 Chaitra Navratri 2026

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