सरकारी टीचर बनने का प्लान है? पहले जान लें कौन-सा कोर्स दिलाएगा नौकरी

हर साल लाखों युवा सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का सपना लेकर टीचर ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला लेते हैं. लेकिन अब पहले की तरह किसी भी कोर्स से हर स्तर की शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के नए नियमों के बाद शिक्षक बनने का रास्ता पहले से काफी बदल चुका है. ऐसे में अगर आप भी टीचिंग लाइन में करियर बनाना चाहते हैं, तो पहले यह जानना जरूरी है कि आपके लक्ष्य के लिए कौन-सा कोर्स सबसे सही रहेगा.

किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले यह तय करें कि आपको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना है या बड़ी कक्षाओं में.अगर आपका सपना प्राथमिक शिक्षक बनने का है, तो D.El.Ed या BTC चुनें. वहीं हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए B.Ed बेहतर रहेगा.अगर आप 12वीं के बाद सीधे टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो ITEP भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है. हम यहां आपको बताते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा.

प्राइमरी टीचर बनना है तो D.El.Ed या BTC चुनें

अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो D.El.Ed या BTC आपके लिए सबसे सही कोर्स है. हाल के नियमों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इसी को प्राथमिक योग्यता माना जाता है.इस कोर्स में छोटे बच्चों को पढ़ाने की खास ट्रेनिंग दी जाती है. इसलिए अगर आपका लक्ष्य सिर्फ प्राइमरी स्कूल में नौकरी पाना है, तो यही रास्ता सबसे बेहतर माना जाता है.

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बड़ी कक्षाओं के लिए B.Ed जरूरी

अगर आप कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, तो B.Ed करना जरूरी है. इस कोर्स के बाद आप TGT और PGT जैसी शिक्षक भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं. केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कई सरकारी स्कूलों में भी B.Ed की जरूरत होती है.अगर किसी खास विषय में आपकी अच्छी पकड़ है, तो B.Ed आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है.

ITEP है नया और आधुनिक विकल्प

जो छात्र 12वीं के बाद ही शिक्षक बनने का फैसला कर चुके हैं, उनके लिए ITEP एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है.यह चार साल का कोर्स है, जिसमें ग्रेजुएशन और शिक्षक प्रशिक्षण दोनों साथ-साथ पूरे हो जाते हैं.इससे समय की भी बचत होती है और भविष्य में नौकरी के अच्छे मौके मिल सकते हैं.

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