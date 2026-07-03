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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थक्या सेहत के लिए सच में खतरनाक है अजीनो मोटो? कितने सेवन से शरीर को होता है नुकसान

क्या सेहत के लिए सच में खतरनाक है अजीनो मोटो? कितने सेवन से शरीर को होता है नुकसान

अजीनो मोटो मोनोसोडियम ग्लूटामेट का एक ब्रांड नाम है. ये खाने का स्वाद बढ़ाता है. यह खाने में उमामी स्वाद जोड़ता है, जिसे मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वे के बाद पांचवा स्वाद माना जाता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 03 Jul 2026 06:41 PM (IST)
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आजकल लोग जंक फूड खाना काफी पसंद करते हैं, वहीं चाइनीज फूड, पैकेज्ड स्नेक्स और कई प्रोसेस्ड फूड में अजीनो मोटो का इस्तेमाल होता है. इसी अजीनो मोटो को लेकर कई बार यह भी दावा किया जाता है कि इससे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, मोटापा या दिमाग से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं हो सकती है. वहीं दूसरी और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सीमित मात्रा में इसका सेवन ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन कई बार यह हमारी सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या सच में अजीनो मोटो सेहत के लिए खतरनाक होता है और इसके सेवन से शरीर को कितना नुकसान होता है. 

क्या है अजीनो मोटो?

अजीनो मोटो दरअसल मोनोसोडियम ग्लूटामेट का एक ब्रांड नाम है. इसका उपयोग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है. यह खाने में उमामी स्वाद जोड़ता है, जिसे मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वे के बाद पांचवा स्वाद माना जाता है. एमएसजी को गन्ना, चुकंदर, मक्का या कसावा जैसे पौधों से फर्मेंटेशन प्रक्रिया के जरिए तैयार किया जाता है. इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल नूडल्स, फ्राइड राइस, सूप, मंचूरियन, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, सॉस और कई फास्ट फूड आइटम में किया जाता है. वहीं कई लोग यह भी मान लेते हैं कि एमएसजी और अजीनो मोटो अलग है. लेकिन एमएसजी प्रोडक्ट का नाम है, जबकि अजीनो मोटो जापान की वह कंपनी है, जिसने इसका उत्पादन शुरू किया. समय के साथ यह ब्रांड इतना लोकप्रिय हो गया कि लोग एमएसजी को ही अजीनो मोटो कहने लगे. 

क्या अजीनो मोटो सच में पहुंचाता है नुकसान? 

एक्सपर्ट्स के अनुसार सीमित मात्रा में एमएसजी का सेवन ज्यादातर हेल्दी लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है. यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी इसे जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ यानी सुरक्षित खाद्य सामग्री की कैटेगरी में रखता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इसका ज्यादा मात्रा में सेवन पूरी तरह सुरक्षित है. किसी भी खाद्य पदार्थ की तरह इसका जरूरत से ज्यादा उपयोग हेल्थ पर असर डाल सकता है. 

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ज्यादा सेवन से बढ़ सकती है दिक्कत 

कई लोगों को एमएसजी वाला खाना खाने के बाद सिर दर्द, पसीना आना, चेहरे पर गर्माहट महसूस होना, सीने में भारीपन या कमजोरी जैसी शिकायत हो सकती है. इसे पहले चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता था. हालांकि यह समस्या हर व्यक्ति में नहीं होती. वहीं एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि एमएसजी में सोडियम होता है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति पहले से हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है या उसे हार्ट प्रॉब्लम का खतरा है तो उसे ज्यादा मात्रा में एमएसजी वाले खाने से बचना चाहिए. इसके अलावा इससे ज्यादा टेस्टी खाना बार-बार खाने की आदत भी बढ़ सकती है, जिससे जरूरत से ज्यादा कैलोरीज का सेवन होने लगता है. लंबे समय में यह वजन बढ़ने और मोटापे का कारण बन सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 03 Jul 2026 06:41 PM (IST)
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Ajinomoto MSG Ajinomoto Side Effects Is Ajinomoto Safe
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