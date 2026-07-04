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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलMini Hill Stations In Uttar Pradesh: 'यूपी नहीं देखा तो क्या देखा'! शिमला-मनाली भूल जाएंगे, ये हैं UP के शानदार मिनी हिल स्टेशन

Mini Hill Stations In Uttar Pradesh: 'यूपी नहीं देखा तो क्या देखा'! शिमला-मनाली भूल जाएंगे, ये हैं UP के शानदार मिनी हिल स्टेशन

Uttar Pradesh Tourism: किन अगर आप सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ धार्मिक स्थल ही हैं, तो आपको अपनी यह धारणा बदलने की जरूरत है. यहां भी कई ऐसी जगहें मौजूद हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 04 Jul 2026 06:41 AM (IST)
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Mini Hill Stations In Uttar Pradesh You Must Visit: हिल स्टेशन घूमने का प्लान बनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में शिमला, मनाली, नैनीताल या मसूरी का नाम आता है. लेकिन अगर आप सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ धार्मिक स्थल ही हैं, तो आपको अपनी यह धारणा बदलने की जरूरत है. यहां भी कई ऐसी जगहें मौजूद हैं, जहां पहाड़, झरने, हरियाली और शांत वातावरण मिलकर किसी मिनी हिल स्टेशन जैसा एहसास कराते हैं. खास बात यह है कि इन जगहों तक पहुंचना आसान है और कम बजट में शानदार वीकेंड ट्रिप का मजा लिया जा सकता है. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं. 

सोनभद्र

उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के कारण सबसे अलग माना जाता है. विंध्य और कैमूर की पहाड़ियों के बीच बसा यह इलाका झरनों, घने जंगलों और पहाड़ी नजारों के लिए प्रसिद्ध है. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी खूबसूरती को देखकर इसे 'भारत का स्विट्जरलैंड' तक कहा था. यहां मुक्खा फॉल, रिहंद डैम, कैमूर वाइल्डलाइफ सेंचुरी, सालखन फॉसिल पार्क और कई प्राचीन मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. प्रकृति और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए यह बेहतरीन जगह है. 

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चित्रकूट

अगर आप ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां प्रकृति और आस्था दोनों का संगम हो, तो चित्रकूट आपके लिए बेहतरीन विकल्प है. विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित इस स्थान का संबंध भगवान राम के वनवास से माना जाता है. यहां रामघाट, कामदगिरि, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, स्फटिक शिला और भरत मिलाप जैसे धार्मिक स्थल मौजूद हैं. वहीं सूर्योदय का खूबसूरत नजारा और आसपास की पहाड़ियां इस जगह को खास बनाती हैं.

महोबा

महोबा को वीरों की धरती के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में भी गिना जाता है. यहां का गोखर पहाड़, चर्खारी की छोटी पहाड़ियां, झीलें और हरियाली पर्यटकों को खूब पसंद आती हैं. इतिहास और प्रकृति में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह जगह किसी छिपे हुए पर्यटन स्थल से कम नहीं है. यहां कई प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थल भी देखने को मिलते हैं.

मिर्जापुर

वेब सीरीज की वजह से चर्चा में रहने वाला मिर्जापुर असल जिंदगी में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. गंगा किनारे बसा यह शहर पहाड़ियों, झरनों और धार्मिक स्थलों से घिरा हुआ है. यहां विंध्यम वाटरफॉल, लखनिया दरी, टांडा वाटरफॉल, चुनार किला, सीता कुंड और कई प्राचीन मंदिर मौजूद हैं. मानसून के दौरान यहां की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. वेब सीरीज के बाद मिर्जापुर पूरे देश  में चर्चा का विषय बना रहता है, यहां का भौकाल झलकता है. 

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Tourism Hill Stations In Uttar Pradesh Best Places To Visit In Uttar Pradesh
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