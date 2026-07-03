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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसाई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन छाए, श्रीलंका के गेंदबाजों का निकाला दम; शतक से लूटी महफिल

साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन छाए, श्रीलंका के गेंदबाजों का निकाला दम; शतक से लूटी महफिल

India A vs Sri Lanka A 2nd Test: इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने दबदबा बना लिया है. साई सुदर्शन शतक लगा चुके हैं और देवदत्त पडिक्कल सेंचुरी के करीब हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Jul 2026 07:27 PM (IST)
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भारतीय टीम ने दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट पर दबदबा बना लिया है. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ए ने सिर्फ एक विकेट खो कर 247 रन बना लिए हैं. साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल ने अपना-अपना शतक पूरा कर लिया है और टीम इंडिया अब भी पहली पारी में 119 रनों से पीछे है. श्रीलंका ए ने पहली पारी में 366 रन बनाए थे.

दूसरे दिन श्रीलंका ने 288/5 से अपनी पारी को आगे बढ़ाया. कप्तान सहान आराचिगे ने शतक लगाया और 127 रन बनाकर आउट हुए. दूसरे दिन श्रीलंकाई टीम स्कोरबोर्ड में 88 रन और जोड़ पाई. इंडिया ए के लिए गुरनूर बराड़ और सारांश जैन ने चार-चार विकेट चटकाए.

सुदर्शन और पडिक्कल चमके

इंडिया ए के लिए पारी की शुरुआत साई सुदर्शन और अमन मोखाडे ने की. अमन 38 रन बनाकर आउट हो गए. टीम इंडिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक सिर्फ अमन का ही विकेट खोया. उसके बाद साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल ने स्टंप्स तक श्रीलंकाई गेंदबाजों को खूब रुलाया. सुदर्शन और पडिक्कल के बीच 181 रनों की साझेदारी हो चुकी है.

साई सुदर्शन ने श्रीलंका के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज में लगातार दूसरा शतक लगाया है. पहले अनऑफिशियल टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 132 रन बनाए थे और अब दूसरे मुकाबले की पहली पारी में 104 रन बनाकर खेल रहे हैं. दूसरी ओर पडिक्कल ने भी पहले टेस्ट की दूसरी पारी में अर्धशतक लगाने के बाद अपनी बढ़िया फॉर्म को बरकरार रखा है. वो अभी 94 रन बनाकर खेल रहे हैं.

भारत के पास सीरीज जीतने का मौका

आपको याद दिला दें कि दोनों टीमों के बीच पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था. अब दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया को शानदार शरुआत मिल चुकी है. हालांकि पहली पारी में वह अब भी 119 रनों से पीछे है. तीसरे दिन भारतीय टीम जल्द से जल्द बड़ी बढ़त लेना चाहेगी. अच्छी शुरुआत के बाद टीम इंडिया के पास सीरीज को 1-0 से जीतने का सुनहरा मौका है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Jul 2026 07:27 PM (IST)
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