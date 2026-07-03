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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलDelhi Bridal Jewellery Market: दिल्ली में सबसे सस्ती ब्राइडल ज्वेलरी कहां मिलती है? ये हैं सीक्रेट मार्केट

Delhi Bridal Jewellery Market: दिल्ली में सबसे सस्ती ब्राइडल ज्वेलरी कहां मिलती है? ये हैं सीक्रेट मार्केट

Wedding Jewellery Shopping: दिल्ली में ऐसे कई बाजार हैं, जहां गोल्ड, कुंदन, पोल्की से लेकर आर्टिफिशियल और डिजाइनर ब्राइडल ज्वेलरी तक हर बजट में आसानी से मिल जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 03 Jul 2026 10:35 AM (IST)
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Best Bridal Jewellery Markets In Delhi: शादी की खरीदारी में सबसे ज्यादा बजट अगर किसी चीज पर खर्च होता है, तो वह ब्राइडल ज्वेलरी होती है. लेकिन अगर सही मार्केट की जानकारी हो, तो खूबसूरत और ट्रेंडी ज्वेलरी कम कीमत में भी खरीदी जा सकती है. दिल्ली में ऐसे कई बाजार हैं, जहां गोल्ड, कुंदन, पोल्की से लेकर आर्टिफिशियल और डिजाइनर ब्राइडल ज्वेलरी तक हर बजट में आसानी से मिल जाती है.

दिल्ली के फेमस बाजार

अगर पारंपरिक ब्राइडल ज्वेलरी खरीदने का प्लान है, तो सबसे पहले चांदनी चौक का नाम आता है. यहां कुंदन, पोल्की और गोल्ड ब्राइडल सेट की सबसे ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है. कई दुकानें थोक में भी ज्वेलरी बेचती हैं, इसलिए यहां कीमतें दूसरे बाजारों की तुलना में काफी किफायती पड़ सकती हैं. चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से यह बाजार आसानी से पहुंचा जा सकता है.

दरीबा कलां 

चांदनी चौक के पास मौजूद दरीबा कलां भी शादी की ज्वेलरी के लिए बेहद लोकप्रिय जगह है. यह दिल्ली के सबसे पुराने सोना-चांदी बाजारों में गिना जाता है. यहां दुल्हनों के लिए नेकलेस, मांग टीका, चूड़ियां और पारंपरिक डिजाइन वाली कई शानदार ज्वेलरी मिलती है. अगर क्लासिक और टाइमलेस डिजाइन पसंद हैं, तो यह बाजार जरूर घूमना चाहिए.

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लाजपत नगर और सरोजिनी नगर बेहतरीन विकल्प

जो लोग कम बजट में स्टाइलिश ब्राइडल ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए लाजपत नगर और सरोजिनी नगर बेहतरीन विकल्प हैं. लाजपत नगर में कुंदन स्टाइल, मिरर वर्क और इमिटेशन ब्राइडल सेट की अच्छी रेंज मिल जाती है. वहीं सरोजिनी नगर को दिल्ली का सबसे सस्ता आर्टिफिशियल ज्वेलरी मार्केट माना जाता है, जहां मेहंदी, संगीत और हल्दी जैसे फंक्शन के लिए ट्रेंडी सेट बेहद कम कीमत में खरीदे जा सकते हैं.

करोल बाग, साउथ एक्सटेंशन और ग्रेटर कैलाश भी शानदार विकल्प

अगर आप डिजाइनर लुक चाहते हैं, तो करोल बाग, साउथ एक्सटेंशन और ग्रेटर कैलाश भी शानदार विकल्प हैं. करोल बाग में शादी के पूरे ज्वेलरी सेट आसानी से मिल जाते हैं, जबकि साउथ एक्सटेंशन में कई स्टोर दुल्हन के लहंगे के हिसाब से कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी तैयार करते हैं. ग्रेटर कैलाश उन लोगों के लिए बेहतर है, जो हल्की, प्रीमियम और मॉडर्न डिजाइन वाली ज्वेलरी पसंद करते हैं.

 किनारी बाजार और जनपथ

कुछ अलग और यूनिक डिजाइन की तलाश है, तो किनारी बाजार और जनपथ भी अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं. किनारी बाजार में पारंपरिक और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी के साथ शादी के कई एक्सेसरीज भी मिलते हैं. वहीं जनपथ ऑक्सीडाइज्ड, हैंडमेड और ट्रेंडी ज्वेलरी के लिए जाना जाता है. इसके अलावा राजौरी गार्डन भी वेस्ट दिल्ली के लोगों के लिए एक सुविधाजनक बाजार है, जहां गोल्ड और आर्टिफिशियल दोनों तरह की ब्राइडल ज्वेलरी उपलब्ध है.

इन बातों का हमेशा रखें ध्यान

ब्राइडल ज्वेलरी की खरीदारी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है. हमेशा अपने लहंगे या ड्रेस की फोटो साथ रखें, ताकि मैचिंग ज्वेलरी चुनने में आसानी हो. गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय बीआईएस हॉलमार्क जरूर जांचें और अगर कस्टमाइज्ड ज्वेलरी बनवानी है, तो शादी से दो-तीन महीने पहले ऑर्डर दे दें. सही मार्केट और थोड़ी समझदारी के साथ खरीदारी करने पर आप कम बजट में भी अपनी शादी के लिए बेहतरीन ब्राइडल ज्वेलरी आसानी से खरीद सकते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 10:35 AM (IST)
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