दिल्ली में सबसे सस्ती ब्राइडल ज्वेलरी कहां मिलती है? ये हैं सीक्रेट मार्केट

Best Bridal Jewellery Markets In Delhi: शादी की खरीदारी में सबसे ज्यादा बजट अगर किसी चीज पर खर्च होता है, तो वह ब्राइडल ज्वेलरी होती है. लेकिन अगर सही मार्केट की जानकारी हो, तो खूबसूरत और ट्रेंडी ज्वेलरी कम कीमत में भी खरीदी जा सकती है. दिल्ली में ऐसे कई बाजार हैं, जहां गोल्ड, कुंदन, पोल्की से लेकर आर्टिफिशियल और डिजाइनर ब्राइडल ज्वेलरी तक हर बजट में आसानी से मिल जाती है.

दिल्ली के फेमस बाजार

अगर पारंपरिक ब्राइडल ज्वेलरी खरीदने का प्लान है, तो सबसे पहले चांदनी चौक का नाम आता है. यहां कुंदन, पोल्की और गोल्ड ब्राइडल सेट की सबसे ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है. कई दुकानें थोक में भी ज्वेलरी बेचती हैं, इसलिए यहां कीमतें दूसरे बाजारों की तुलना में काफी किफायती पड़ सकती हैं. चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से यह बाजार आसानी से पहुंचा जा सकता है.

दरीबा कलां

चांदनी चौक के पास मौजूद दरीबा कलां भी शादी की ज्वेलरी के लिए बेहद लोकप्रिय जगह है. यह दिल्ली के सबसे पुराने सोना-चांदी बाजारों में गिना जाता है. यहां दुल्हनों के लिए नेकलेस, मांग टीका, चूड़ियां और पारंपरिक डिजाइन वाली कई शानदार ज्वेलरी मिलती है. अगर क्लासिक और टाइमलेस डिजाइन पसंद हैं, तो यह बाजार जरूर घूमना चाहिए.

इसे भी पढ़ें-White Shirt Styling: व्हाइट शर्ट पहनने जा रहे हैं तो ऐसे करें स्टाइल, ऑफिस से पार्टी तक मुड़-मुड़कर देखेंगी लड़कियां

लाजपत नगर और सरोजिनी नगर बेहतरीन विकल्प

जो लोग कम बजट में स्टाइलिश ब्राइडल ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए लाजपत नगर और सरोजिनी नगर बेहतरीन विकल्प हैं. लाजपत नगर में कुंदन स्टाइल, मिरर वर्क और इमिटेशन ब्राइडल सेट की अच्छी रेंज मिल जाती है. वहीं सरोजिनी नगर को दिल्ली का सबसे सस्ता आर्टिफिशियल ज्वेलरी मार्केट माना जाता है, जहां मेहंदी, संगीत और हल्दी जैसे फंक्शन के लिए ट्रेंडी सेट बेहद कम कीमत में खरीदे जा सकते हैं.

करोल बाग, साउथ एक्सटेंशन और ग्रेटर कैलाश भी शानदार विकल्प

अगर आप डिजाइनर लुक चाहते हैं, तो करोल बाग, साउथ एक्सटेंशन और ग्रेटर कैलाश भी शानदार विकल्प हैं. करोल बाग में शादी के पूरे ज्वेलरी सेट आसानी से मिल जाते हैं, जबकि साउथ एक्सटेंशन में कई स्टोर दुल्हन के लहंगे के हिसाब से कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी तैयार करते हैं. ग्रेटर कैलाश उन लोगों के लिए बेहतर है, जो हल्की, प्रीमियम और मॉडर्न डिजाइन वाली ज्वेलरी पसंद करते हैं.

किनारी बाजार और जनपथ

कुछ अलग और यूनिक डिजाइन की तलाश है, तो किनारी बाजार और जनपथ भी अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं. किनारी बाजार में पारंपरिक और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी के साथ शादी के कई एक्सेसरीज भी मिलते हैं. वहीं जनपथ ऑक्सीडाइज्ड, हैंडमेड और ट्रेंडी ज्वेलरी के लिए जाना जाता है. इसके अलावा राजौरी गार्डन भी वेस्ट दिल्ली के लोगों के लिए एक सुविधाजनक बाजार है, जहां गोल्ड और आर्टिफिशियल दोनों तरह की ब्राइडल ज्वेलरी उपलब्ध है.

इन बातों का हमेशा रखें ध्यान

ब्राइडल ज्वेलरी की खरीदारी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है. हमेशा अपने लहंगे या ड्रेस की फोटो साथ रखें, ताकि मैचिंग ज्वेलरी चुनने में आसानी हो. गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय बीआईएस हॉलमार्क जरूर जांचें और अगर कस्टमाइज्ड ज्वेलरी बनवानी है, तो शादी से दो-तीन महीने पहले ऑर्डर दे दें. सही मार्केट और थोड़ी समझदारी के साथ खरीदारी करने पर आप कम बजट में भी अपनी शादी के लिए बेहतरीन ब्राइडल ज्वेलरी आसानी से खरीद सकते हैं.

इसे भी पढ़ें-Sara Tendulkar: मैजेंटा लहंगा चोली में 'तेंदुलकर' ने लूट लिया जहां 'सारा', तस्वीरों से नहीं हटेंगी निगाहें