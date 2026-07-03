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ई- रिक्शा चालक अब नहीं होंगे परेशान, सरकार ने दिया BAT-BMS समेत 7 ऐप्स हटाने का नोटिस
ई-रिक्शा और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है.
ई-रिक्शा और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Google और Apple को नोटिस भेजकर 7 Battery BMS ऐप्स को ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं.
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