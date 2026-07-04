हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather Today: यूपी में मानसून का असर, इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया अलर्ट

UP Weather Today: यूपी में मानसून का असर, इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया अलर्ट

UP Weather Today: मानसून की दस्तक से अब तापमान में भी भारी गिरावट देखी जा रही है. इसकी वजह से लोगों को भयंकर गर्मी और लू के कहर से राहत मिलती दिख रही है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 04 Jul 2026 07:14 AM (IST)
Preferred Sources

देशभर में अब मानसून की एंट्री हो चुकी है. यूपी समेत कई राज्यों में अब आंधी-बारिश का दौर जारी है. यूपी के कई शहरों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में भारी आंधी-बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. जिसका असर राज्य के कई शहरों में दिखाई देगा. मौसम सिस्टम समुंद्र में सक्रिय होने के बाद अब इसका प्रभाव सीधा मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक देखने को मिल रहा है. उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अब मौसम तेजी से बदलने वाला है.

मानसून सक्रिय होने के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार आसमान में घने बादलों का दौर जारी है. मानसून की दस्तक से अब तापमान में भी भारी गिरावट देखी जा रही है. इसकी वजह से लोगों को भयंकर गर्मी और लू के कहर से राहत मिलती दिख रही है. लेकिन बारिश की वजह से अब किसानों की फसलों के नुकसान से लेकर सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा होने की आशंका है.

यूपी में आज का मौसम (UP Weather Today)

उत्तर प्रदेश में अब मानसून जबरदस्त तरीके से अपना असर दिखाने वाला है. राज्य के गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज समेत अन्य कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान बिजली गिरने की भी आशंका है. लखनऊ में तापमान 37 डिग्री तक पहुंच सकता है लेकिन बारिश के बाद मौसम में ठंडक दिखेगी.

यूपी में शनिवार (4 जुलाई) सुबह 6 बजे मौजूदा तापमान 31 डिग्री के करीब बना हुआ है. फिलहाल बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं. राज्य में इस समय बारिश की 52 प्रतिशत संभावनाएं हैं. मौसम में 74 प्रतिशत की नमी देखी जा सकती है. इस समय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है.

यूपी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक जाने की उम्मीद है. कई इलाकों में बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की संभावन जताई गई है. मौसम में उमस बनी रह सकती है, लेकिन बारिश से राहत मिलेगी.

उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी (Uttarakhand Weather Today)

यूपी में अगले हफ्ते मानसून के एक्टिव रहने की उम्मीद है. वहीं उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई जबकि मौसम विभाग ने पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में शनिवार को कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना व्यक्त करते हुए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. 

गाजियाबाद में 5 करोड़ की ठगी, फिर भी खाली हाथ रह गए साइबर ठग! जानिए कैसे बच गई पूरी रकम

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
Uttarakhand Weather UP NEWS UP Weather News WEATHER UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में मानसून का असर, इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया अलर्ट
यूपी में मानसून का असर, इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में 5 करोड़ की ठगी, फिर भी खाली हाथ रह गए साइबर ठग! जानिए कैसे बच गई पूरी रकम
गाजियाबाद में 5 करोड़ की ठगी, फिर भी खाली हाथ रह गए साइबर ठग! जानिए कैसे बच गई पूरी रकम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नूंह में ओवरलोड डंपर ने पुलिस की बोलेरो को 20 मीटर तक घसीटा, चालक समेत 2 आरोपी गिरफ्तार
नूंह में ओवरलोड डंपर ने पुलिस की बोलेरो को 20 मीटर तक घसीटा, चालक समेत 2 आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा में अधिवक्ता पर हमले को लेकर फूटा वकीलों का गुस्सा, काम ठप, सड़कों पर किया प्रदर्शन
महोबा में अधिवक्ता पर हमले को लेकर फूटा वकीलों का गुस्सा, काम ठप, सड़कों पर किया प्रदर्शन
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Ram Mandir Theft : Champat Rai और Anil Mishra पर संगीन आरोप, क्या जेल जाएंगे आरोपी? | Ayodhya | RSS
Sairaab: Ishaan का सच्चा प्यार! Nayanika ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, क्या बदलेगी कहानी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, फिर करवा दिया फर्श, 45 दिन बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा
आगरा: पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, फिर करवा दिया फर्श, 45 दिन बाद ऐसे हुआ खुलासा
इंडिया
देश को मिलेगी पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, PM मोदी करेंगे लोकार्पण, राजस्थान को देंगे करोड़ों की सौगात
देश को मिलेगी पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, PM मोदी राजस्थान को देंगे करोड़ों की सौगात
टेक्नोलॉजी
ई- रिक्शा चालक अब नहीं होंगे परेशान, सरकार ने दिया BAT-BMS समेत 7 ऐप्स हटाने का नोटिस
ई- रिक्शा चालक अब नहीं होंगे परेशान, सरकार ने दिया BAT-BMS समेत 7 ऐप्स हटाने का नोटिस
क्रिकेट
साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन छाए, श्रीलंका के गेंदबाजों का निकाला दम; शतक से लूटी महफिल
साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन छाए, श्रीलंका के गेंदबाजों का निकाला दम
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें 7 दिनों का कलेक्शन
पंजाब
पंजाब: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह! चरणजीत चन्नी के घर जुटे नेता, इस बात पर मच रहा बवाल
पंजाब: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह! चरणजीत चन्नी के घर जुटे नेता, इस बात पर मच रहा बवाल
इंडिया
Explained: क्या आपकी गाड़ी के इंजन को सड़ा रहा इथेनॉल, पेट्रोलियम मंत्री के बयान पर क्यों सोचें- 'भराऊं या इंतजार करूं'?
क्या आपकी गाड़ी के इंजन को सड़ा रहा इथेनॉल, सरकार के बयान पर क्यों सोचें- 'भराऊं या सब्र करूं'?
शिक्षा
सरकारी टीचर बनने का प्लान है? पहले जान लें कौन-सा कोर्स दिलाएगा नौकरी
सरकारी टीचर बनने का प्लान है? पहले जान लें कौन-सा कोर्स दिलाएगा नौकरी
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Embed widget