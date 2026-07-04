UP Weather Today: यूपी में मानसून का असर, इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया अलर्ट
UP Weather Today: मानसून की दस्तक से अब तापमान में भी भारी गिरावट देखी जा रही है. इसकी वजह से लोगों को भयंकर गर्मी और लू के कहर से राहत मिलती दिख रही है.
देशभर में अब मानसून की एंट्री हो चुकी है. यूपी समेत कई राज्यों में अब आंधी-बारिश का दौर जारी है. यूपी के कई शहरों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में भारी आंधी-बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. जिसका असर राज्य के कई शहरों में दिखाई देगा. मौसम सिस्टम समुंद्र में सक्रिय होने के बाद अब इसका प्रभाव सीधा मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक देखने को मिल रहा है. उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अब मौसम तेजी से बदलने वाला है.
मानसून सक्रिय होने के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार आसमान में घने बादलों का दौर जारी है. मानसून की दस्तक से अब तापमान में भी भारी गिरावट देखी जा रही है. इसकी वजह से लोगों को भयंकर गर्मी और लू के कहर से राहत मिलती दिख रही है. लेकिन बारिश की वजह से अब किसानों की फसलों के नुकसान से लेकर सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा होने की आशंका है.
यूपी में आज का मौसम (UP Weather Today)
उत्तर प्रदेश में अब मानसून जबरदस्त तरीके से अपना असर दिखाने वाला है. राज्य के गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज समेत अन्य कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान बिजली गिरने की भी आशंका है. लखनऊ में तापमान 37 डिग्री तक पहुंच सकता है लेकिन बारिश के बाद मौसम में ठंडक दिखेगी.
यूपी में शनिवार (4 जुलाई) सुबह 6 बजे मौजूदा तापमान 31 डिग्री के करीब बना हुआ है. फिलहाल बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं. राज्य में इस समय बारिश की 52 प्रतिशत संभावनाएं हैं. मौसम में 74 प्रतिशत की नमी देखी जा सकती है. इस समय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है.
यूपी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक जाने की उम्मीद है. कई इलाकों में बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की संभावन जताई गई है. मौसम में उमस बनी रह सकती है, लेकिन बारिश से राहत मिलेगी.
उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी (Uttarakhand Weather Today)
यूपी में अगले हफ्ते मानसून के एक्टिव रहने की उम्मीद है. वहीं उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई जबकि मौसम विभाग ने पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में शनिवार को कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना व्यक्त करते हुए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है.
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