काम और रिश्तों में तनाव बढ़ाने वाले लोगों को कैसे करें डील? एक्सपर्ट्स से जानें आसान उपाय
ऐसे लोगों से बार-बार सामना होना हमें मानसिक रूप से थका देता है और हमारी शांति भंग कर देता है. मनोविज्ञान के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मुश्किल लोगों को बदलना हमेशा संभव नहीं होता है.
हमारी लाइफ में हर तरह के लोग होते हैं. कुछ लोग बहुत समझदार, सहयोगी और सकारात्मक होते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर बात में तनाव, बहस या नकारात्मकता ले आते हैं. ये लोग ऑफिस में सहकर्मी हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं या दोस्त-रिश्तेदार भी, ऐसे लोगों से बार-बार सामना होना हमें मानसिक रूप से थका देता है और हमारी शांति भंग कर देता है. मनोविज्ञान के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मुश्किल लोगों को बदलना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन उनसे कैसे डील करना है, यह हम जरूर सीख सकते हैं. सही तरीका अपनाकर हम न सिर्फ खुद को शांत रख सकते हैं, बल्कि बेवजह के झगड़ों और तनाव से भी बच सकते हैं.
Published at : 11 Jan 2026 09:03 AM (IST)
रिलेशनशिप
रिलेशनशिप
रिलेशनशिप
भावेष पाण्डेय
