काम और रिश्तों में तनाव बढ़ाने वाले लोगों को कैसे करें डील? एक्सपर्ट्स से जानें आसान उपाय

जब कोई हमें परेशान करता है, तो मन में गुस्सा और बेचैनी जमा हो जाती है. ऐसे में हर किसी के सामने भड़ास निकालना सही नहीं होता, गलत लोगों से बात करने पर बात और बिगड़ सकती है इसलिए अपनी परेशानी उन लोगों से साझा करें जिन पर आपको भरोसा है. जैसे अच्छे दोस्त, परिवार के सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी बात ध्यान से सुने. जब हमें लगता है कि कोई हमें समझ रहा है, तो मन हल्का हो जाता है और तनाव कम होता है.