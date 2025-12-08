हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Relationship Red Flags: धोखा देने से पहले लड़कियां करती हैं ये 4 चीजें, इग्नोर करने वालों का बुरी तरह टूटता है दिल

Relationship Red Flags: धोखा देने से पहले लड़कियां करती हैं ये 4 चीजें, इग्नोर करने वालों का बुरी तरह टूटता है दिल

Behaviour Changes Before Cheating: कुछ चीजें या साइन ऐसे होते हैं, जो बताते हैं कि अब आपका रिश्ता खत्म होने के कगार पर है. चलिए आपको बताते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं, जो आपको पहले बता देती हैं.

08 Dec 2025 05:17 PM (IST)
Behaviour Changes Before Cheating: कुछ चीजें या साइन ऐसे होते हैं, जो बताते हैं कि अब आपका रिश्ता खत्म होने के कगार पर है. चलिए आपको बताते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं, जो आपको पहले बता देती हैं.

रिश्तों में दूरियां अचानक नहीं आतीं. प्यार कम होने या किसी और की तरफ झुकाव शुरू होने पर इंसान सबसे पहले अपनी छोटी-छोटी हरकतों से बदलने लगता है. कई लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और जब सच सामने आता है तो वे पूरी तरह टूट जाते हैं.

1/7
लड़कियों के व्यवहार में भी कुछ ऐसे पैटर्न दिखने लगते हैं जो बताने लगते हैं कि रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा. अगर इन संकेतों को समय रहते समझ लिया जाए, तो दिल टूटने से बचाया जा सकता है.
लड़कियों के व्यवहार में भी कुछ ऐसे पैटर्न दिखने लगते हैं जो बताने लगते हैं कि रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा. अगर इन संकेतों को समय रहते समझ लिया जाए, तो दिल टूटने से बचाया जा सकता है.
2/7
जब कोई लड़की मन से दूर होने लगती है, तो सबसे पहले उसके बात करने के तरीके में बदलाव दिखाई देता है. पहले जो बातें प्यार से होती थीं, अब वही औपचारिक या कड़वी लगने लगती हैं.
जब कोई लड़की मन से दूर होने लगती है, तो सबसे पहले उसके बात करने के तरीके में बदलाव दिखाई देता है. पहले जो बातें प्यार से होती थीं, अब वही औपचारिक या कड़वी लगने लगती हैं.
3/7
धीरे-धीरे रिश्तेदारों के नाम पर आने वाले फोन बढ़ जाते हैं. हर कॉल को बहुत जरूरी बताया जाता है, लेकिन असल वजह अक्सर कुछ और होती है.
धीरे-धीरे रिश्तेदारों के नाम पर आने वाले फोन बढ़ जाते हैं. हर कॉल को बहुत जरूरी बताया जाता है, लेकिन असल वजह अक्सर कुछ और होती है.
4/7
उसकी बातें अब पहले जैसी मीठी नहीं लगतीं. ताने मारना, बातों में चुभन लाना और आपकी भावनाओं को हल्के में लेना ये सब बदलते रिश्ते का संकेत हैं.
उसकी बातें अब पहले जैसी मीठी नहीं लगतीं. ताने मारना, बातों में चुभन लाना और आपकी भावनाओं को हल्के में लेना ये सब बदलते रिश्ते का संकेत हैं.
5/7
पहले जहां वह देर-देर तक बात करती थी, अब 2 से 3 मिनट में कॉल खत्म कर देती है. चैट जल्दी बंद करना और ‘बाद में बात करते हैं’ कहना आम बात हो जाती है.
पहले जहां वह देर-देर तक बात करती थी, अब 2 से 3 मिनट में कॉल खत्म कर देती है. चैट जल्दी बंद करना और ‘बाद में बात करते हैं’ कहना आम बात हो जाती है.
6/7
समय न होना, काम में बिजी होना या मूड न होना जैसे बहाने बार-बार आने लगते हैं. असल में वह बातचीत से बचना चाहती है, लेकिन खुलकर कहती नहीं है.
समय न होना, काम में बिजी होना या मूड न होना जैसे बहाने बार-बार आने लगते हैं. असल में वह बातचीत से बचना चाहती है, लेकिन खुलकर कहती नहीं है.
7/7
वह अचानक अपनी रूटीन, फोन की प्राइवेसी, और लाइफस्टाइल में बदलाव लाने लगती है. ये छोटी-छोटी बातें मिलकर ये बताती हैं कि अब आपका रिश्ता खत्म हो रहा है.
वह अचानक अपनी रूटीन, फोन की प्राइवेसी, और लाइफस्टाइल में बदलाव लाने लगती है. ये छोटी-छोटी बातें मिलकर ये बताती हैं कि अब आपका रिश्ता खत्म हो रहा है.
08 Dec 2025 05:17 PM (IST)
