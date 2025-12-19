रिश्ते की सबसे मजबूत नींव ईमानदारी है. झूठ बोलने से चाहे छोटी बात ही क्यों न हो, रिश्ते में दरार पड़ सकती है. इसलिए हमेशा सच बोलें और अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.ईमानदारी से विश्वास बढ़ता है और प्यार गहरा होता है.