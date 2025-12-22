हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीरिलेशनशिपRelationship Tips: ब्रेकअप के बाद नया रिश्ता और शादी की हड़बड़ी, कितना सही होता है यह फैसला?

ब्रेकअप के बाद कई लोग अकेले रह जाने के डर से जल्दी शादी का फैसला कर लेते हैं. भावनात्मक चोट, असुरक्षा और समाज का दबाव इस जल्दबाज़ी की बड़ी वजह बनता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Dec 2025 07:02 AM (IST)
ब्रेकअप के बाद तुरंत शादी करना कितना सही?

जब किसी व्यक्ति की जिंदगी में यह स्थिति आती है, तो वह कम समय में अपने नए बने रिश्ते से जुड़ने के लिए जल्दबाजी करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर यह रिश्ता भी टूट गया तो वह जीवन भर अकेला रह जाएगा. इसी डर के कारण वह नई रिलेशनशिप को मजबूत करने के नाम पर और खालीपन व अकेले रहने के डर से अपने पार्टनर से शादी करने की जल्दी करता है.
कई रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब कोई कपल किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा गंभीर होता है और अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो ऐसे कपल्स का जल्द से जल्द किसी नए रिश्ते से जुड़ जाना और शादी जैसा फैसला ले लेना एक आम बात है.
Published at : 22 Dec 2025 07:02 AM (IST)
Relationship Anxiety Marriage After Breakup Fear Of Being Alone Attachment Anxiety

