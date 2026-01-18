अगर क्रेडिट कार्ड का बिल न भर पाएं तो क्या हो सकती है गिरफ्तारी, क्या हैं नियम?

Credit Card Rules: आज के समय क्रेडिट कार्ड सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है. शॉपिंग, ट्रैवल, ऑनलाइन पेमेंट या इमरजेंसी खर्च. अब हर जगह लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन जितना आसान इसका इस्तेमाल है. उतनी ही जल्दी इसमें लापरवाही भी हो जाती है. कई बार नौकरी छूटने, बिजनेस में नुकसान या मेडिकल इमरजेंसी जैसी वजहों से लोग समय पर बिल नहीं चुका पाते.

ऐसे में सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं पुलिस केस न हो जाए या जेल न जाना पड़े. बहुत से लोग फोन कॉल, मैसेज और रिकवरी एजेंट के दबाव से घबरा जाते हैं. कई लोगों को लगता है कि अगर कोई बिल नहीं भरता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है. क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जान लीजिए क्या कहते हैं नियम.

क्या सिर्फ बिल न भरने पर गिरफ्तारी हो सकती है?

अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाया है. तो सिर्फ इसी बात को लेकर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती. यह कर्ज का मामला होता है. जिसे कानून में सिविल डिस्प्यूट माना जाता है. बैंक या कार्ड कंपनी पहले आपको रिमाइंडर भेजती है. फिर कॉल करती है और बाद में रिकवरी एजेंट के जरिए संपर्क करती है. अगर लंबे समय तक पैसा नहीं मिलता. तो बैंक सिविल कोर्ट में केस कर सकता है. कोर्ट प्रक्रिया के जरिए आपसे पैसा वसूलने की कोशिश होती है.

यह भी पढ़ें: बिना गारंटी इस योजना में मिल जाता है 20 लाख तक का लोन, 8वीं पास की फाइल भी होती है पास

हालांकि अगर जांच में यह साबित हो जाए कि आपने जानबूझकर फर्जी दस्तावेज दिए धोखाधड़ी की या शुरुआत से ही भुगतान न करने की नीयत रखी. तो मामला आपराधिक बन सकता है. ऐसे केस में कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी तक की सिचुएशन बन सकती है. यानी डिफॉल्ट पर जेल नहीं लेकिन फ्रॉड किया हो तो फिर इस सिचुएशन में मुश्किल जरूर बढ़ जाती है.

बिल न चुकाने पर क्या-क्या नुकसान होते हैं?

क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाने पर आपकी गिरफ्तारी तो नहीं होती. लेकिन कई नुकसान हो सकते हैं. क्रेडिट कार्ड बिल न भरने का सबसे पहला असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है. एक-दो महीने की देरी भी स्कोर को काफी नीचे गिरा सकती है. इसका मतलब यह कि आगे चलकर आपको होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: आपका गैस सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया? ऐसे कर सकते हैं चेक, वरना कभी भी हो सकता है हादसा

दूसरा बड़ा नुकसान है भारी ब्याज और लेट फीस. कार्ड का ब्याज बहुत ज्यादा होता है. जिससे छोटा बकाया कुछ ही महीनों में बड़ा बोझ बन सकता है. बैंक आपका कार्ड ब्लॉक कर सकता है और रिकवरी एजेंट भेज सकता है. अगर मामला कोर्ट तक पहुंचा तो आपको कानूनी नोटिस, सुनवाई और एक्सट्रा खर्च झेलने पड़ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: सर्दियों में अपने स्मार्टफोन की अच्छी तरह से करें देखभाल, इन 3 गलतियों से बचें