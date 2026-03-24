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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलSanskrit House Names: घर में चाहते हैं सुख-शांति और समृद्धि? चुनें संस्कृत के 10 पवित्र नाम, जो बदल देंगे माहौल

Sanskrit House Names: घर में चाहते हैं सुख-शांति और समृद्धि? चुनें संस्कृत के 10 पवित्र नाम, जो बदल देंगे माहौल

Meaningful Sanskrit Names For Home: संस्कृत के शब्द अपनी गहराई और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ऐसे नाम घर में शांति, समृद्धि और संतुलन लाने में मदद करते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Mar 2026 04:44 PM (IST)
Meaningful Sanskrit Names For Home: संस्कृत के शब्द अपनी गहराई और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ऐसे नाम घर में शांति, समृद्धि और संतुलन लाने में मदद करते हैं.

घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, यह वहां रहने वाले लोगों की सोच, भावनाओं और ऊर्जा का आईना भी होता है. इसलिए आजकल कई लोग अपने घर को एक खास पहचान देने के लिए संस्कृत नाम रखने लगे हैं, जो न सिर्फ अर्थपूर्ण होते हैं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाते हैं.

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निरवनम एक ऐसा नाम है जो आंतरिक शांति, सुकून और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है. यह नाम घर में सादगी और मानसिक शांति का एहसास कराता है.
निरवनम एक ऐसा नाम है जो आंतरिक शांति, सुकून और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है. यह नाम घर में सादगी और मानसिक शांति का एहसास कराता है.
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अमृतालय एक खुशहाल और पवित्र घर को दर्शाता है, जहां मिठास, संतोष और सकारात्मकता का माहौल बना रहता है. यह नाम घर को सुख-समृद्धि से जोड़ता है.
अमृतालय एक खुशहाल और पवित्र घर को दर्शाता है, जहां मिठास, संतोष और सकारात्मकता का माहौल बना रहता है. यह नाम घर को सुख-समृद्धि से जोड़ता है.
Published at : 24 Mar 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Sanskrit House Names Vastu House Names Lucky House Names In Sanskrit

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