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Sanskrit House Names: घर में चाहते हैं सुख-शांति और समृद्धि? चुनें संस्कृत के 10 पवित्र नाम, जो बदल देंगे माहौल
Meaningful Sanskrit Names For Home: संस्कृत के शब्द अपनी गहराई और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ऐसे नाम घर में शांति, समृद्धि और संतुलन लाने में मदद करते हैं.
घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, यह वहां रहने वाले लोगों की सोच, भावनाओं और ऊर्जा का आईना भी होता है. इसलिए आजकल कई लोग अपने घर को एक खास पहचान देने के लिए संस्कृत नाम रखने लगे हैं, जो न सिर्फ अर्थपूर्ण होते हैं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाते हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 04:44 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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