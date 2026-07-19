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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनRaksha Bandhan Blouse Designs 2026: रक्षाबंधन पर पहनने के लिए सिलवाएं ये पांच डिजाइनर ब्लाउज, परिवार में अलग ही दिखेगी आपकी चमक

Raksha Bandhan Blouse Designs 2026: रक्षाबंधन पर पहनने के लिए सिलवाएं ये पांच डिजाइनर ब्लाउज, परिवार में अलग ही दिखेगी आपकी चमक

Raksha Bandhan Blouse Designs 2026 : इस दिन महिलाएं अपने लुक को सबसे अलग और अट्रैक्टिव बनाने के लिए खास तैयारी करती हैं. इसलिए ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ स्टाइलिश ब्लाउज काफी मायने रखता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 19 Jul 2026 06:59 AM (IST)
Raksha Bandhan Blouse Designs 2026 : इस दिन महिलाएं अपने लुक को सबसे अलग और अट्रैक्टिव बनाने के लिए खास तैयारी करती हैं. इसलिए ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ स्टाइलिश ब्लाउज काफी मायने रखता है.

रक्षाबंधन अब सिर्फ राखी बांधने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार के साथ सजने-संवरने, खूबसूरत पारंपरिक कपड़े पहनने और यादगार फोटो खिंचवाने का भी खास मौका बन गया है. इस दिन महिलाएं अपने लुक को सबसे अलग और अट्रैक्टिव बनाने के लिए खास तैयारी करती हैं. इसलिए ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ स्टाइलिश ब्लाउज और साड़ी का सही चुनाव भी उनके लिए काफी मायने रखता है. इस मौके पर ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनना पसंद करती हैं, लेकिन किसी भी साड़ी की असली खूबसूरती उसके ब्लाउज से ही निखरती है. सही डिजाइन का ब्लाउज साधारण साड़ी को भी स्टाइलिश और फेस्टिव लुक दे सकता है. इसलिए अगर आप इस रक्षाबंधन सबसे अलग और खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन पर पहनने के लिए कौन से पांच डिजाइनर ब्लाउज सिलवाएं.

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अगर आप बिना ज्यादा ज्वेलरी के फेस्टिव लुक चाहती हैं, तो स्लीवलेस सीक्विन ब्लाउज अच्छा ऑप्शन हो सकता है. सीक्विन वर्क ब्लाउज में हल्की चमक देता है, जिससे आपका लुक अट्रैक्टिव नजर आता है. वी-नेक डिजाइन वाला यह ब्लाउज शिफॉन और जॉर्जेट साड़ियों के साथ अच्छी तरह मैच करता है. इसकी स्लीवलेस डिजाइन की वजह से इसे पूरे दिन आराम से पहना जा सकता है.
अगर आप बिना ज्यादा ज्वेलरी के फेस्टिव लुक चाहती हैं, तो स्लीवलेस सीक्विन ब्लाउज अच्छा ऑप्शन हो सकता है. सीक्विन वर्क ब्लाउज में हल्की चमक देता है, जिससे आपका लुक अट्रैक्टिव नजर आता है. वी-नेक डिजाइन वाला यह ब्लाउज शिफॉन और जॉर्जेट साड़ियों के साथ अच्छी तरह मैच करता है. इसकी स्लीवलेस डिजाइन की वजह से इसे पूरे दिन आराम से पहना जा सकता है.
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ब्रोकेड ब्लाउज हमेशा से ट्रेडिशनल लुक के लिए पसंद किया जाता है. इसका बुना हुआ डिजाइन बिना ज्यादा कढ़ाई के भी रॉयल लुक देता है. अगर आपके पास सिल्क या पारंपरिक साड़ी है, तो यह ब्लाउज उसके साथ बेहतरीन लगेगा. कोहनी तक की आस्तीन इसे कंर्फटेबल भी बनाती है और यह पूरे दिन पहनने के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है.
ब्रोकेड ब्लाउज हमेशा से ट्रेडिशनल लुक के लिए पसंद किया जाता है. इसका बुना हुआ डिजाइन बिना ज्यादा कढ़ाई के भी रॉयल लुक देता है. अगर आपके पास सिल्क या पारंपरिक साड़ी है, तो यह ब्लाउज उसके साथ बेहतरीन लगेगा. कोहनी तक की आस्तीन इसे कंर्फटेबल भी बनाती है और यह पूरे दिन पहनने के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है.
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इनवर्टेड V-कट, जैकेट स्टाइल, कोर्सेट, केप स्टाइल और मिरर वर्क ब्लाउज आजकल महिलाओं के बीच काफी ट्रेंड में हैं. इनवर्टेड V-कट ब्लाउज अपनी स्टाइलिश बैक डिजाइन की वजह से मॉडर्न लुक देता है, जबकि जैकेट स्टाइल ब्लाउज त्योहारों के साथ-साथ फंक्शन और कॉरपोरेट इवेंट्स के लिए भी अच्छा ऑप्शन माना जाता है.
इनवर्टेड V-कट, जैकेट स्टाइल, कोर्सेट, केप स्टाइल और मिरर वर्क ब्लाउज आजकल महिलाओं के बीच काफी ट्रेंड में हैं. इनवर्टेड V-कट ब्लाउज अपनी स्टाइलिश बैक डिजाइन की वजह से मॉडर्न लुक देता है, जबकि जैकेट स्टाइल ब्लाउज त्योहारों के साथ-साथ फंक्शन और कॉरपोरेट इवेंट्स के लिए भी अच्छा ऑप्शन माना जाता है.
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कोर्सेट स्टाइल ब्लाउज बॉडी फिट डिजाइन के कारण अट्रैक्टिव लुक देता है और नेट, सीक्वेंस सैटिन साड़ियों के साथ अच्छी तरह मैच करता है. केप स्टाइल ब्लाउज में कंधों से जुड़ा ट्रांसपेरेंट फैब्रिक इसे अलग और एलिगेंट बनाता है, जबकि मिरर वर्क ब्लाउज में लगे छोटे-छोटे शीशे सिंपल साड़ी को भी फेस्टिव और अट्रैक्टिव लुक देने का काम करते हैं.
कोर्सेट स्टाइल ब्लाउज बॉडी फिट डिजाइन के कारण अट्रैक्टिव लुक देता है और नेट, सीक्वेंस सैटिन साड़ियों के साथ अच्छी तरह मैच करता है. केप स्टाइल ब्लाउज में कंधों से जुड़ा ट्रांसपेरेंट फैब्रिक इसे अलग और एलिगेंट बनाता है, जबकि मिरर वर्क ब्लाउज में लगे छोटे-छोटे शीशे सिंपल साड़ी को भी फेस्टिव और अट्रैक्टिव लुक देने का काम करते हैं.
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मलबरी सिल्क से बना वी-नेक ब्लाउज रक्षाबंधन के लिए एक क्लासिक ऑप्शन माना जाता है. इसकी मुलायम फिनिश पर नेचुरल और इनडोर दोनों तरह की रोशनी में अच्छी दिखाई देती है. यह ब्लाउज कांजीवरम और बनारसी साड़ियों के साथ आसानी से मैच हो जाता है. साथ ही इसका फैब्रिक पूरे दिन अपनी फिटिंग और शेप बनाए रखता है.
मलबरी सिल्क से बना वी-नेक ब्लाउज रक्षाबंधन के लिए एक क्लासिक ऑप्शन माना जाता है. इसकी मुलायम फिनिश पर नेचुरल और इनडोर दोनों तरह की रोशनी में अच्छी दिखाई देती है. यह ब्लाउज कांजीवरम और बनारसी साड़ियों के साथ आसानी से मैच हो जाता है. साथ ही इसका फैब्रिक पूरे दिन अपनी फिटिंग और शेप बनाए रखता है.
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अगर आप हल्की चमक वाला ब्लाउज पहनना चाहती हैं, तो टिशू फैब्रिक का ब्लाउज अच्छा ऑप्शन हो सकता है. पान या स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला यह डिजाइन फेस्टिव लुक को और बेहतर बनाता है. यह ऑर्गेंजा और शिफॉन साड़ियों के साथ खास तौर पर अच्छा लगता है. इसकी हल्की शाइन इसे दिन और शाम दोनों समय के कार्यक्रमों के लिए परफेक्ट बनाती है.
अगर आप हल्की चमक वाला ब्लाउज पहनना चाहती हैं, तो टिशू फैब्रिक का ब्लाउज अच्छा ऑप्शन हो सकता है. पान या स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला यह डिजाइन फेस्टिव लुक को और बेहतर बनाता है. यह ऑर्गेंजा और शिफॉन साड़ियों के साथ खास तौर पर अच्छा लगता है. इसकी हल्की शाइन इसे दिन और शाम दोनों समय के कार्यक्रमों के लिए परफेक्ट बनाती है.
Published at : 19 Jul 2026 06:59 AM (IST)
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