अगर आप इन पांच आदतों में सुधार कर लें, यानी खाना धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं, खाने के बीच में ज्यादा पानी न पिएं, खाने के तुरंत बाद न लेटें, भारी और तला-भुना खाना कम करें, और शांति से खाना खाने की आदत डालें, तो गैस और पेट फूलने की समस्या में काफी राहत मिल सकती है. फिर भी अगर यह दिक्कत बार-बार हो रही है या ज्यादा गंभीर लग रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कई बार यह किसी और अंदरूनी समस्या का संकेत भी हो सकती है.