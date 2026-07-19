INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थGas After Eating: खाने के तुरंत बाद होने लगती है गैस? ये पांच गलतियां बार बार कर रहे हैं आप- आज ही कर लें सुधार

Gas After Eating: खाने के तुरंत बाद होने लगती है गैस? ये पांच गलतियां बार बार कर रहे हैं आप- आज ही कर लें सुधार

Gas After Eating: अगर खाना खाने के तुरंत बाद गैस, पेट फूलना या भारीपन महसूस होता है, तो इसकी वजह आपकी रोज की कुछ गलत आदतें हो सकती हैं, जिन्हें समय रहते सुधारना जरूरी है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Jul 2026 09:29 PM (IST)
Gas After Eating: अगर खाना खाने के तुरंत बाद गैस, पेट फूलना या भारीपन महसूस होता है, तो इसकी वजह आपकी रोज की कुछ गलत आदतें हो सकती हैं, जिन्हें समय रहते सुधारना जरूरी है.

पेट में भारीपन के कारण

1/6
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर जल्दबाजी में खाना खा लेते हैं. जब हम खाना जल्दी-जल्दी निगलते हैं, तो उसे ठीक से चबाया नहीं जाता. खाने को अच्छी तरह चबाना पाचन क्रिया का पहला और सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि मुंह में मौजूद लार खाने को तोड़ने में मदद करती है. अगर खाना बिना ठीक से चबाए पेट में चला जाता है, तो पेट को उसे पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे गैस और भारीपन जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. 
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर जल्दबाजी में खाना खा लेते हैं. जब हम खाना जल्दी-जल्दी निगलते हैं, तो उसे ठीक से चबाया नहीं जाता. खाने को अच्छी तरह चबाना पाचन क्रिया का पहला और सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि मुंह में मौजूद लार खाने को तोड़ने में मदद करती है. अगर खाना बिना ठीक से चबाए पेट में चला जाता है, तो पेट को उसे पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे गैस और भारीपन जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. 
2/6
बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे खाना खाते समय बीच-बीच में या खाने के तुरंत बाद खूब पानी पी लेते हैं. ऐसा करने से पेट में मौजूद पाचन रस पतले हो जाते हैं, जिससे खाना ठीक तरह से नहीं पच पाता. इसका नतीजा गैस और अपच के रूप में सामने आता है. बेहतर होगा कि खाने से करीब आधा घंटा पहले या खाने के करीब एक घंटे बाद पानी पिया जाए, ताकि पाचन क्रिया सही तरीके से चल सके. 
बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे खाना खाते समय बीच-बीच में या खाने के तुरंत बाद खूब पानी पी लेते हैं. ऐसा करने से पेट में मौजूद पाचन रस पतले हो जाते हैं, जिससे खाना ठीक तरह से नहीं पच पाता. इसका नतीजा गैस और अपच के रूप में सामने आता है. बेहतर होगा कि खाने से करीब आधा घंटा पहले या खाने के करीब एक घंटे बाद पानी पिया जाए, ताकि पाचन क्रिया सही तरीके से चल सके. 
3/6
खाना खाने के फौरन बाद बिस्तर पर लेट जाना या सो जाना भी गैस बनने की एक बड़ी वजह है. लेटने से पेट में मौजूद खाना और एसिड ऊपर की तरफ आने लगते हैं, जिससे पेट फूलना, गैस और सीने में जलन जैसी समस्या होती है. खाने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट तक सीधे बैठना या हल्की टहलना पाचन के लिए बेहतर माना जाता है.
खाना खाने के फौरन बाद बिस्तर पर लेट जाना या सो जाना भी गैस बनने की एक बड़ी वजह है. लेटने से पेट में मौजूद खाना और एसिड ऊपर की तरफ आने लगते हैं, जिससे पेट फूलना, गैस और सीने में जलन जैसी समस्या होती है. खाने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट तक सीधे बैठना या हल्की टहलना पाचन के लिए बेहतर माना जाता है.
4/6
बहुत ज्यादा तला-भुना, मसालेदार या ऑयली खाना पचने में समय लेता है और पेट पर ज्यादा दबाव डालता है. ऐसा खाना ज्यादा मात्रा में खाने से पेट में गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा राजमा, छोले, पत्तागोभी जैसी कुछ सब्जियां और दालें भी नैचुरल रूप से गैस बनाने वाली मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें सही मात्रा में और सही तरीके से पकाकर खाना जरूरी है.
बहुत ज्यादा तला-भुना, मसालेदार या ऑयली खाना पचने में समय लेता है और पेट पर ज्यादा दबाव डालता है. ऐसा खाना ज्यादा मात्रा में खाने से पेट में गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा राजमा, छोले, पत्तागोभी जैसी कुछ सब्जियां और दालें भी नैचुरल रूप से गैस बनाने वाली मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें सही मात्रा में और सही तरीके से पकाकर खाना जरूरी है.
5/6
खाना खाते समय बहुत ज्यादा बातें करना, जल्दी-जल्दी सांस लेना या स्ट्रॉ से पीना जैसी आदतें भी पेट में हवा भर देती हैं. इस निगली हुई हवा की वजह से भी पेट फूलने और गैस बनने की समस्या हो सकती है. इसलिए खाना खाते समय शांति से, आराम से और कम बात करते हुए खाना बेहतर रहता है.
खाना खाते समय बहुत ज्यादा बातें करना, जल्दी-जल्दी सांस लेना या स्ट्रॉ से पीना जैसी आदतें भी पेट में हवा भर देती हैं. इस निगली हुई हवा की वजह से भी पेट फूलने और गैस बनने की समस्या हो सकती है. इसलिए खाना खाते समय शांति से, आराम से और कम बात करते हुए खाना बेहतर रहता है.
6/6
अगर आप इन पांच आदतों में सुधार कर लें, यानी खाना धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं, खाने के बीच में ज्यादा पानी न पिएं, खाने के तुरंत बाद न लेटें, भारी और तला-भुना खाना कम करें, और शांति से खाना खाने की आदत डालें, तो गैस और पेट फूलने की समस्या में काफी राहत मिल सकती है. फिर भी अगर यह दिक्कत बार-बार हो रही है या ज्यादा गंभीर लग रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कई बार यह किसी और अंदरूनी समस्या का संकेत भी हो सकती है.
अगर आप इन पांच आदतों में सुधार कर लें, यानी खाना धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं, खाने के बीच में ज्यादा पानी न पिएं, खाने के तुरंत बाद न लेटें, भारी और तला-भुना खाना कम करें, और शांति से खाना खाने की आदत डालें, तो गैस और पेट फूलने की समस्या में काफी राहत मिल सकती है. फिर भी अगर यह दिक्कत बार-बार हो रही है या ज्यादा गंभीर लग रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कई बार यह किसी और अंदरूनी समस्या का संकेत भी हो सकती है.
Published at : 19 Jul 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
Health News Gas After Eating Bloating After Meals

हेल्थ फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Omelette Recipe: कैसे बनता है दुनिया का सबसे स्वादिष्ट ऑमलेट? यहां जान लीजिए आसान रेसिपी
कैसे बनता है दुनिया का सबसे स्वादिष्ट ऑमलेट? यहां जान लीजिए आसान रेसिपी
लाइफस्टाइल
Normal Fever vs Dengue: हर बुखार डेंगू नहीं होता... मानसून सीजन में ऐसे पहचानें कौन सा फीवर नॉर्मल और कौन सा नहीं?
हर बुखार डेंगू नहीं होता... मानसून सीजन में ऐसे पहचानें कौन सा फीवर नॉर्मल और कौन सा नहीं?
लाइफस्टाइल
Prevent Milk From Boiling Over: दूध उबलकर हर बार गैस पर गिर जाता है? अपनाएं ये आसान ट्रिक
दूध उबलकर हर बार गैस पर गिर जाता है? अपनाएं ये आसान ट्रिक
लाइफस्टाइल
White-bellied Redstart: दक्षिण-पूर्व एशिया से किन्नौर पहुंचा मौसमी मेहमान, रकछम-छितकुल बना पसंदीदा प्रजनन स्थल
दक्षिण-पूर्व एशिया से किन्नौर पहुंचा मौसमी मेहमान, रकछम-छितकुल बना पसंदीदा प्रजनन स्थल
Advertisement

वीडियोज

Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)
BMW R1300 GSA: One of the Best Adventure bike of BMW! #bmw #bmwr1300gsa #bmwbike #autolive

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion: यूपी में 35 करोड़ पौधों का महायज्ञ, योगी सरकार ने रचा रोपण का ऐतिहासिक कीर्तिमान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सब कुछ रिकॉर्ड करें...', 'चलो संसद' मार्च से पहले CJP ने जारी की गाइडलाइन, प्रदर्शनकारियों से खास अपील
'सब कुछ रिकॉर्ड ...', संसद मार्च से पहले CJP ने जारी की गाइडलाइन, प्रदर्शनकारियों से खास अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के हर जिले में रसोई गैस के लिए योगी सरकार ने बनाया खास प्लान, गांवों पर होगा फोकस
UP के हर जिले में रसोई गैस के लिए योगी सरकार ने बनाया खास प्लान, गांवों पर होगा फोकस
इंडिया
काकोली घोष NCPI की चीफ व्हिप और संदीप बंद्योपाध्याय होंगे फ्लोर लीडर, मानसून सत्र से पहले ओम बिरला ने दी मंजूरी
काकोली घोष चीफ व्हिप, संदीप बंद्योपाध्याय होंगे NCPI के फ्लोर लीडर, स्पीकर ओम बिरला ने दी मंजूरी
ओटीटी
Lock Upp 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
लॉक अप 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
क्रिकेट
IND vs ENG: लॉर्ड्स पर आसानी से चेज हो जाएंगे 388 रन? जानें वनडे में कितना है भारत का सबसे बड़ा रन चेज
लॉर्ड्स पर आसानी से चेज हो जाएंगे 388 रन? जानें वनडे में कितना है भारत का सबसे बड़ा रन चेज
दिल्ली NCR
Spain Vs Argentina FIFA Final 2026: स्पेन और अर्जेंटीना के मैच के वक्त नहीं पहुंच पाए घर तो दिल्ली में इन जगहों पर देख सकते हैं लाइव
स्पेन और अर्जेंटीना के मैच के वक्त नहीं पहुंच पाए घर तो दिल्ली में यहां देख सकते हैं लाइव
इंडिया
TMC के बागी सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी पर भड़के कल्याण बनर्जी, बोले- 'ये उम्मीद के ...'
TMC के बागी सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी पर भड़के कल्याण बनर्जी, बोले- 'ये उम्मीद के ...'
एग्रीकल्चर
इस बार इन किसानों के खाते में सबसे पहले आएगा किसान निधि का पैसा, देखें लिस्ट में अपना नाम
इस बार इन किसानों के खाते में सबसे पहले आएगा किसान निधि का पैसा, देखें लिस्ट में अपना नाम
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget