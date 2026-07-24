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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलसिर्फ पलकें देखकर पकड़ें झूठ, साइकोलॉजी के 5 ऐसे हैक्स जो आपको बना देंगे 'माइंड रीडर'

सिर्फ पलकें देखकर पकड़ें झूठ, साइकोलॉजी के 5 ऐसे हैक्स जो आपको बना देंगे 'माइंड रीडर'

क्या सिर्फ आंखों और बॉडी लैंग्वेज से किसी के मन की बात समझी जा सकती है? जानिए साइकोलॉजी के 5 आसान संकेत और उनसे जुड़ी जरूरी बातें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 24 Jul 2026 08:49 AM (IST)
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क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पलकें देखकर आप झूठ पकड़ सकते हैं. जी हां साइकोलॉजी के हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं. साथ ही मन की बात पूरी तरह पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी के कुछ संकेत आपको लोगों के व्यवहार और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकते हैं.

क्या सच में किसी का मन पढ़ा जा सकता है?

अक्सर लोग कहते हैं कि सामने वाले के चेहरे या आंखों को देखकर उसके मन की बात समझी जा सकती है. हालांकि, साइकोलॉजी के अनुसार किसी एक इशारे से यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ. लेकिन कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं, जो व्यक्ति की घबराहट, आत्मविश्वास या असहजता के बारे में संकेत दे सकते हैं.

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बार-बार पलक झपकाना

अगर कोई व्यक्ति सामान्य से ज्यादा तेजी से पलकें झपका रहा है, तो यह तनाव, घबराहट या दबाव का संकेत हो सकता है. हालांकि, सिर्फ इसी आधार पर किसी को झूठा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि थकान या आंखों की परेशानी की वजह से भी ऐसा हो सकता है.

आंखों से नजरें चुराना

कई लोग मानते हैं कि नजरें चुराने वाला इंसान झूठ बोल रहा होता है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता. कुछ लोग शर्म, डर या आत्मविश्वास की कमी की वजह से भी आंखों में देखकर बात नहीं कर पाते. इसलिए इस संकेत को दूसरे व्यवहारों के साथ देखकर ही समझना चाहिए.

चेहरे के भाव अचानक बदलना

साइकोलॉजी के मुताबिक, कई बार व्यक्ति के चेहरे पर एक पल के लिए ऐसे भाव आ जाते हैं जिन्हें वह छिपाने की कोशिश करता है. इन्हें माइक्रो एक्सप्रेशन कहा जाता है. ये खुशी, गुस्सा, डर या हैरानी जैसी भावनाओं का संकेत दे सकते हैं.

बात करने का तरीका बदल जाना

अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत धीरे, बहुत तेज या जरूरत से ज्यादा सफाई देकर बात करने लगे, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह दबाव महसूस कर रहा है. हालांकि, इसका मतलब हमेशा झूठ बोलना नहीं होता.

एक संकेत नहीं, पूरा व्यवहार देखें

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी एक इशारे या आदत के आधार पर यह फैसला नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है. किसी के व्यवहार को समझने के लिए उसकी आवाज, चेहरे के भाव, बोलने का तरीका और परिस्थितियों को एक साथ देखना जरूरी होता है.

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Published at : 24 Jul 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Psychology Body Language Mind Reading Psychology Hacks
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