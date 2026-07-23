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RO, UV या UF... पानी साफ करने का सही तरीका क्या? जानिए एक्सपर्ट की राय

RO vs UV vs UF : कई लोग बिना ज्यादा जानकारी के सीधे RO वॉटर प्यूरीफायर खरीद लेते हैं या पहले से लगे RO का पानी सबसे सुरक्षित मानकर पीते हैं, लेकिन क्या हर घर में RO लगाना जरूरी होता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 23 Jul 2026 10:39 AM (IST)
RO vs UV vs UF : कई लोग बिना ज्यादा जानकारी के सीधे RO वॉटर प्यूरीफायर खरीद लेते हैं या पहले से लगे RO का पानी सबसे सुरक्षित मानकर पीते हैं, लेकिन क्या हर घर में RO लगाना जरूरी होता है.

बारिश का मौसम आते ही लोग सबसे पहले पीने के पानी की शुद्धता को लेकर चिंता करने लगते हैं. ऐसे में कई लोग बिना ज्यादा जानकारी के सीधे RO वॉटर प्यूरीफायर खरीद लेते हैं या पहले से लगे RO का पानी सबसे सुरक्षित मानकर पीते हैं, लेकिन क्या हर घर में RO लगाना जरूरी होता है. क्या RO का पानी हमेशा सबसे अच्छा होता है. विशेषज्ञों और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इसका जवाब नहीं है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (NIH), रुड़की की रिपोर्ट कहती है कि वॉटर प्यूरीफायर का चुनाव विज्ञापनों को देखकर नहीं, बल्कि पानी की क्वालिटी को जांचने के बाद करना चाहिए. तो आइए जानते हैं कि RO, UV या UF, पानी साफ करने का सही तरीका क्या है.

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विशेषज्ञों और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार RO प्यूरीफायर सिर्फ दो परिस्थितियों में जरूरी माना जाता है. पहली, जब पानी का टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स (TDS) 500 mg/L (पीपीएम) से ज्यादा हो. TDS पानी में घुले हुए मिनरल्स, नमक और मेट्लस की मात्रा को दर्शाता है. पीने के पानी के लिए 150 से 250 ppm का TDS बेहतर माना जाता है. दूसरी स्थिति तब होती है, जब लैब जांच में पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, भारी मेटल या कीटनाशकों के अवशेष पाए जाएं. इन दो स्थितियों के अलावा RO की जरूरत नहीं होती है.
विशेषज्ञों और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार RO प्यूरीफायर सिर्फ दो परिस्थितियों में जरूरी माना जाता है. पहली, जब पानी का टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स (TDS) 500 mg/L (पीपीएम) से ज्यादा हो. TDS पानी में घुले हुए मिनरल्स, नमक और मेट्लस की मात्रा को दर्शाता है. पीने के पानी के लिए 150 से 250 ppm का TDS बेहतर माना जाता है. दूसरी स्थिति तब होती है, जब लैब जांच में पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, भारी मेटल या कीटनाशकों के अवशेष पाए जाएं. इन दो स्थितियों के अलावा RO की जरूरत नहीं होती है.
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अगर आपके पानी में TDS ज्यादा नहीं है और किसी तरह का रासायनिक प्रदूषण भी नहीं है, तो RO प्यूरीफायर लगाने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है. RO तकनीक सिर्फ हानिकारक तत्व ही नहीं हटाती, बल्कि पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी कम कर देती है. NIH की रिपोर्ट के मुताबिक RO से साफ किए गए पानी में कैल्शियम 20 mg/L से कम और मैग्नीशियम 10 mg/L से नीचे पहुंच सकता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा बताए गए न्यूनतम स्तर से कम है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में 70 प्रतिशत से ज्यादा वयस्कों में पहले से ही कैल्शियम की कमी है, ऐसे में RO इस कमी को और बढ़ा सकता है.
अगर आपके पानी में TDS ज्यादा नहीं है और किसी तरह का रासायनिक प्रदूषण भी नहीं है, तो RO प्यूरीफायर लगाने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है. RO तकनीक सिर्फ हानिकारक तत्व ही नहीं हटाती, बल्कि पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी कम कर देती है. NIH की रिपोर्ट के मुताबिक RO से साफ किए गए पानी में कैल्शियम 20 mg/L से कम और मैग्नीशियम 10 mg/L से नीचे पहुंच सकता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा बताए गए न्यूनतम स्तर से कम है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में 70 प्रतिशत से ज्यादा वयस्कों में पहले से ही कैल्शियम की कमी है, ऐसे में RO इस कमी को और बढ़ा सकता है.
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लंबे समय तक बहुत कम मिनरल वाला पानी पीने से हार्ट डिजीज, हड्डियों में मिनरल की कमी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का मुख्य स्रोत खाना होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का खानपान संतुलित नहीं होता, उनके लिए लंबे समय तक कम मिनरल वाला पानी चिंता का कारण बन सकता है. RO पानी का टेस्ट भी बदल देता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक मिनरल काफी हद तक निकल जाते हैं.
लंबे समय तक बहुत कम मिनरल वाला पानी पीने से हार्ट डिजीज, हड्डियों में मिनरल की कमी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का मुख्य स्रोत खाना होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का खानपान संतुलित नहीं होता, उनके लिए लंबे समय तक कम मिनरल वाला पानी चिंता का कारण बन सकता है. RO पानी का टेस्ट भी बदल देता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक मिनरल काफी हद तक निकल जाते हैं.
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RO तकनीक का एक बड़ा नुकसान पानी की बर्बादी भी है. रिपोर्ट के अनुसार, RO मशीन में जाने वाले 1 लीटर पानी में से केवल लगभग 250 मिलीलीटर ही पीने योग्य बनता है, जबकि करीब 750 मिलीलीटर पानी रिजेक्ट वॉटर के रूप में बाहर निकल जाता है. लगभग 75 प्रतिशत पानी बर्बाद हो जाता है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 2019 में पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया था कि जहां पानी का TDS 500 mg/L से कम हो, वहां RO सिस्टम पर रोक लगाने और कम से कम 60 प्रतिशत पानी रिकवरी तय करने की व्यवस्था बनाई जाए. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने भी इसके लिए मानक प्रस्तावित किए हैं, लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि रिजेक्ट पानी का इस्तेमाल पोछा लगाने, बागवानी और टॉयलेट फ्लश में किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम घर ऐसा करते हैं.
RO तकनीक का एक बड़ा नुकसान पानी की बर्बादी भी है. रिपोर्ट के अनुसार, RO मशीन में जाने वाले 1 लीटर पानी में से केवल लगभग 250 मिलीलीटर ही पीने योग्य बनता है, जबकि करीब 750 मिलीलीटर पानी रिजेक्ट वॉटर के रूप में बाहर निकल जाता है. लगभग 75 प्रतिशत पानी बर्बाद हो जाता है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 2019 में पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया था कि जहां पानी का TDS 500 mg/L से कम हो, वहां RO सिस्टम पर रोक लगाने और कम से कम 60 प्रतिशत पानी रिकवरी तय करने की व्यवस्था बनाई जाए. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने भी इसके लिए मानक प्रस्तावित किए हैं, लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि रिजेक्ट पानी का इस्तेमाल पोछा लगाने, बागवानी और टॉयलेट फ्लश में किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम घर ऐसा करते हैं.
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अगर आपके घर में नगर निगम या पाइपलाइन से पानी आता है और उसका TDS 300 mg/L से कम है, लेकिन बैक्टीरिया या वायरस का खतरा हो सकता है, तो UV प्यूरीफायर बेहतर ऑप्शन हो सकता है. UV तकनीक बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करती है, लेकिन पानी में घुले नमक या अन्य घुले हुए पदार्थ नहीं हटाती है. वहीं UF प्यूरीफायर उन जगहों के लिए उपयोगी है, जहां पानी में सूक्ष्म जीव मौजूद हो सकते हैं, लेकिन TDS कम हो. UF बिना बिजली के भी काम कर सकता है. इसमें विशेष मेम्ब्रेन की मदद से बैक्टीरिया, वायरस और अन्य छोटे कणों को हटाया जाता है. बेहतर सुरक्षा के लिए कई जगह UF और UV तकनीक का एक साथ भी इस्तेमाल किया जाता है.
अगर आपके घर में नगर निगम या पाइपलाइन से पानी आता है और उसका TDS 300 mg/L से कम है, लेकिन बैक्टीरिया या वायरस का खतरा हो सकता है, तो UV प्यूरीफायर बेहतर ऑप्शन हो सकता है. UV तकनीक बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करती है, लेकिन पानी में घुले नमक या अन्य घुले हुए पदार्थ नहीं हटाती है. वहीं UF प्यूरीफायर उन जगहों के लिए उपयोगी है, जहां पानी में सूक्ष्म जीव मौजूद हो सकते हैं, लेकिन TDS कम हो. UF बिना बिजली के भी काम कर सकता है. इसमें विशेष मेम्ब्रेन की मदद से बैक्टीरिया, वायरस और अन्य छोटे कणों को हटाया जाता है. बेहतर सुरक्षा के लिए कई जगह UF और UV तकनीक का एक साथ भी इस्तेमाल किया जाता है.
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विशेषज्ञों का कहना है कि केवल विज्ञापन देखकर RO खरीदना या बिना वजह उससे बचना, दोनों ही सही तरीका नहीं है. जिन क्षेत्रों में पानी की क्वालिटी खराब होती है, वहां RO सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने में मदद करता है. इसलिए सबसे पहले अपने पानी की जांच करानी चाहिए. TDS को कम कीमत वाले मीटर से मापा जा सकता है या किसी लैब में पानी की जांच कराई जा सकती है. एक साधारण TDS मीटर और एक बार की माइक्रोबियल लैब जांच किसी भी विज्ञापन से ज्यादा भरोसेमंद जानकारी दे सकती है.
विशेषज्ञों का कहना है कि केवल विज्ञापन देखकर RO खरीदना या बिना वजह उससे बचना, दोनों ही सही तरीका नहीं है. जिन क्षेत्रों में पानी की क्वालिटी खराब होती है, वहां RO सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने में मदद करता है. इसलिए सबसे पहले अपने पानी की जांच करानी चाहिए. TDS को कम कीमत वाले मीटर से मापा जा सकता है या किसी लैब में पानी की जांच कराई जा सकती है. एक साधारण TDS मीटर और एक बार की माइक्रोबियल लैब जांच किसी भी विज्ञापन से ज्यादा भरोसेमंद जानकारी दे सकती है.
Published at : 23 Jul 2026 10:39 AM (IST)
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