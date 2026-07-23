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RO, UV या UF... पानी साफ करने का सही तरीका क्या? जानिए एक्सपर्ट की राय
RO vs UV vs UF : कई लोग बिना ज्यादा जानकारी के सीधे RO वॉटर प्यूरीफायर खरीद लेते हैं या पहले से लगे RO का पानी सबसे सुरक्षित मानकर पीते हैं, लेकिन क्या हर घर में RO लगाना जरूरी होता है.
बारिश का मौसम आते ही लोग सबसे पहले पीने के पानी की शुद्धता को लेकर चिंता करने लगते हैं. ऐसे में कई लोग बिना ज्यादा जानकारी के सीधे RO वॉटर प्यूरीफायर खरीद लेते हैं या पहले से लगे RO का पानी सबसे सुरक्षित मानकर पीते हैं, लेकिन क्या हर घर में RO लगाना जरूरी होता है. क्या RO का पानी हमेशा सबसे अच्छा होता है. विशेषज्ञों और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इसका जवाब नहीं है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (NIH), रुड़की की रिपोर्ट कहती है कि वॉटर प्यूरीफायर का चुनाव विज्ञापनों को देखकर नहीं, बल्कि पानी की क्वालिटी को जांचने के बाद करना चाहिए. तो आइए जानते हैं कि RO, UV या UF, पानी साफ करने का सही तरीका क्या है.
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Published at : 23 Jul 2026 10:39 AM (IST)
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