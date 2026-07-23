RO, UV या UF... पानी साफ करने का सही तरीका क्या? जानिए एक्सपर्ट की राय

RO तकनीक का एक बड़ा नुकसान पानी की बर्बादी भी है. रिपोर्ट के अनुसार, RO मशीन में जाने वाले 1 लीटर पानी में से केवल लगभग 250 मिलीलीटर ही पीने योग्य बनता है, जबकि करीब 750 मिलीलीटर पानी रिजेक्ट वॉटर के रूप में बाहर निकल जाता है. लगभग 75 प्रतिशत पानी बर्बाद हो जाता है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 2019 में पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया था कि जहां पानी का TDS 500 mg/L से कम हो, वहां RO सिस्टम पर रोक लगाने और कम से कम 60 प्रतिशत पानी रिकवरी तय करने की व्यवस्था बनाई जाए. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने भी इसके लिए मानक प्रस्तावित किए हैं, लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि रिजेक्ट पानी का इस्तेमाल पोछा लगाने, बागवानी और टॉयलेट फ्लश में किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम घर ऐसा करते हैं.