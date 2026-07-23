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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थFoods For Overall Health: क्या आपका गलत खानपान अंदर ही अंदर शरीर को कर रहा है खोखला? एक्सपर्ट से जानें सच

Foods For Overall Health: क्या आपका गलत खानपान अंदर ही अंदर शरीर को कर रहा है खोखला? एक्सपर्ट से जानें सच

Healthy Eating Tips: खानपान इन सभी सिस्टम को मजबूत बना सकता है, जबकि गलत आदतें धीरे-धीरे इन्हें कमजोर कर देती हैं. जरूरी यह नहीं कि आप बहुत मुश्किल डाइट अपनाएं.

Written By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 23 Jul 2026 05:53 PM (IST)
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Foods That Support Liver Detox Naturally: हमारा शरीर किसी एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि कई छोटे-छोटे सिस्टम का समूह है, जहां हर अंग का अपना काम और अपनी जरूरत होती है. हम रोज जो खाना खाते हैं, वही तय करता है कि फेफड़े कितनी आसानी से काम करेंगे, लिवर कितनी अच्छी तरह टॉक्सिक तत्वों को बाहर निकालेगा, डाइजेशन सिस्टम पोषक तत्वों को कितना सही तरीके से सोखेगा और आंखें थकान को कितना झेल पाएंगी. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

न्यूट्रिशियन एक्सपर्ट लवनीत बत्रा ने के अनुसार सही खानपान इन सभी सिस्टम को मजबूत बना सकता है, जबकि गलत आदतें धीरे-धीरे इन्हें कमजोर कर देती हैं. जरूरी यह नहीं कि आप बहुत मुश्किल डाइट अपनाएं, बल्कि यह समझें कि कौन-सा पोषक तत्व शरीर के किस हिस्से के लिए जरूरी है और उसी हिसाब से छोटे-छोटे बदलाव करें.

लंग्स के लिए क्या खाएं?

सांस लेना भले ही सहज लगता हो, लेकिन लंग्स की सेहत काफी हद तक हमारे खानपान पर निर्भर करती है. प्रदूषण, तनाव और इंफेक्शन से ट्रेकिया प्रभावित होती हैं. ऐसे में अदरक और हल्दी जैसे घरेलू मसाले मददगार साबित होते हैं. इनमें मौजूद तत्व सूजन को कम करने में सहायक होते हैं. वहीं संतरे जैसे खट्टे फल शरीर को विटामिन सी देते हैं, जो लंग्स को नुकसान से बचाने में मदद करता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के स्टडी में भी बताया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट लंग्स को बाहरी प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाने में भूमिका निभाते हैं.

लीवर की देखभाल कैसे करें?

यकृत दिन-रात शरीर की सफाई में लगा रहता है, लेकिन हम अक्सर इसकी देखभाल पर ध्यान नहीं देते. ब्रोकली जैसी सब्जियों में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं. हरी चाय और जैतून का तेल भी लंग्स को स्वस्थ रखने में सहायक माने जाते हैं. मधुमेह और पाचन तंत्र से जुड़े राष्ट्रीय संस्थान के अनुसार, सही आहार फैटी लिवर जैसी समस्याओं से बचाने में अहम भूमिका निभाता है.

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डाइजेशन को कैसे मजबूत रखें?

डाइजेशन सिस्टम को अक्सर शरीर का दूसरा दिमाग कहा जाता है. यह सिर्फ भोजन पचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और मनोदशा पर भी असर डालता है. दही में मौजूद अच्छे वैक्टीरिया पाचन को बेहतर बनाते हैं. वहीं केला और चिया बीज इन जीवाणुओं को पोषण देते हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, आंत माइक्रोबायोम पोषक तत्वों के एब्जॉर्व को बेहतर बनाता है और सूजन से जुड़ी बीमारियों को कम करता है.

आंखों के लिए क्या जरूरी?

आज के समय में स्क्रीन का इस्तेमाल बढ़ने से आंखों पर दबाव बढ़ गया है. ऐसे में गाजर और शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ, जिनमें बीटा कैरोटीन होता है, आंखों के लिए बेहद फायदेमंद हैं. आंवला भी आंखों की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें भरपूर विटामिन सी होता है, जो आंखों को नुकसान से बचाने में मदद करता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 05:53 PM (IST)
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