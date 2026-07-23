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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHair Fall Control: शैंपू से भी नहीं रुक रहा हेयर फॉल? ये 5 'सोया फूड्स' जड़ों से करेंगे मजबूत

Hair Fall Control: शैंपू से भी नहीं रुक रहा हेयर फॉल? ये 5 'सोया फूड्स' जड़ों से करेंगे मजबूत

What To Eat To Stop Hair Loss: कभी यह सिर्फ कुछ बालों तक सीमित रहता है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे बाल तेजी से पतले हो रहे हैं. लोग अक्सर इसका कारण तनाव, हार्मोन या जेनेटिक मानते हैं.

Written By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 23 Jul 2026 07:09 PM (IST)
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How To Reduce Hair Fall Naturally With Diet: बाल झड़ना आजकल लगभग हर किसी की समस्या बन गया है. कभी यह सिर्फ कुछ बालों तक सीमित रहता है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे बाल तेजी से पतले हो रहे हैं. लोग अक्सर इसका कारण तनाव, हार्मोन या जेनेटिक मानते हैं, लेकिन सच यह है कि खानपान भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है. बालों की मजबूती और ग्रोथ काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या खा रहे हैं. TOI की रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसे में सोया से बने कुछ साधारण खाद्य पदार्थ चुपचाप आपके बालों को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.  

टोफू सबसे अच्छा विकल्प

सबसे पहले बात करें टोफू की. यह सोया दूध से बना होता है और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है. बालों की बनावट मुख्य रूप से प्रोटीन पर ही आधारित होती है, इसलिए अगर शरीर में इसकी कमी हो, तो बालों की ग्रोथ प्रभावित होती है. टोफू इस कमी को आसानी से पूरा कर सकता है. इसके साथ ही इसमें आयरन और कैल्शियम भी होता है, जो स्कैल्प को स्वस्थ रखने में मदद करता है. 

सोया दूध भी शानदार विकल्प

सोया दूध भी एक आसान और असरदार विकल्प है. इसे आप सीधे पी सकते हैं या फिर चाय, कॉफी या स्मूदी में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें मौजूद अमीनो एसिड और प्रोटीन बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और टूटने की समस्या को कम करते हैं. कुछ सोया दूध में जरूरी विटामिन भी मिलाए जाते हैं, जो बालों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. 

 कच्चे सोयाबीन भी बालों के लिए अच्छे 

एडामेमे यानी कच्चे सोयाबीन भी बालों के लिए अच्छे माने जाते हैं. इनमें प्रोटीन, आयरन और फोलेट जैसे पोषक तत्व होते हैं. खासकर आयरन की कमी बाल झड़ने का एक बड़ा कारण होती है, इसलिए इसका संतुलन बनाए रखना जरूरी है.  फोलेट बालों की कोशिकाओं के विकास में मदद करता है, जिससे बाल मजबूत बनते हैं. 

सोया नट्स भी एक अच्छा स्नैक विकल्प 

सोया नट्स भी एक अच्छा स्नैक विकल्प हैं. ये भुने हुए सोयाबीन होते हैं और इनमें जिंक पाया जाता है, जो बालों की मरम्मत और मजबूती के लिए जरूरी होता है. जिंक की कमी से बाल कमजोर और बेजान हो सकते हैं, इसलिए इसे डाइट में शामिल करना फायदेमंद होता है. 

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टेम्पेह

टेम्पेह थोड़ा कम जाना-पहचाना विकल्प है, लेकिन यह भी काफी पौष्टिक होता है. यह फर्मेंटेड  सोयाबीन से बनता है, जिससे इसे पचाना आसान होता है. इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन को बेहतर बनाते हैं, और जब पाचन सही होता है, तो शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से एब्जॉर्व कर पाता है. इसका सीधा फायदा बालों को मिलता है. हालांकि यह समझना जरूरी है कि ये सभी चीजें कोई जादुई इलाज नहीं हैं. बालों की ग्रोथ एक धीमी प्रक्रिया है, जिसमें समय लगता है. लेकिन अगर शरीर को लगातार सही पोषण मिलता रहे, तो बाल धीरे-धीरे मजबूत और स्वस्थ होने लगते हैं. 

कब जांच करवाना जरूरी

अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो सिर्फ खानपान पर निर्भर रहना ठीक नहीं है. ऐसे में अंदरूनी कारणों की जांच कराना भी जरूरी होता है. लेकिन अगर आपकी डाइट सही नहीं है, तो उसमें सोया से जुड़े इन खाद्य पदार्थों को शामिल करना एक आसान और असरदार शुरुआत हो सकती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Hair Fall Hair Growth Diet Hair Fall Control
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