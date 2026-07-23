शैंपू से भी नहीं रुक रहा हेयर फॉल? ये 5 'सोया फूड्स' जड़ों से करेंगे मजबूत

How To Reduce Hair Fall Naturally With Diet: बाल झड़ना आजकल लगभग हर किसी की समस्या बन गया है. कभी यह सिर्फ कुछ बालों तक सीमित रहता है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे बाल तेजी से पतले हो रहे हैं. लोग अक्सर इसका कारण तनाव, हार्मोन या जेनेटिक मानते हैं, लेकिन सच यह है कि खानपान भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है. बालों की मजबूती और ग्रोथ काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या खा रहे हैं. TOI की रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसे में सोया से बने कुछ साधारण खाद्य पदार्थ चुपचाप आपके बालों को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

टोफू सबसे अच्छा विकल्प

सबसे पहले बात करें टोफू की. यह सोया दूध से बना होता है और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है. बालों की बनावट मुख्य रूप से प्रोटीन पर ही आधारित होती है, इसलिए अगर शरीर में इसकी कमी हो, तो बालों की ग्रोथ प्रभावित होती है. टोफू इस कमी को आसानी से पूरा कर सकता है. इसके साथ ही इसमें आयरन और कैल्शियम भी होता है, जो स्कैल्प को स्वस्थ रखने में मदद करता है.

सोया दूध भी शानदार विकल्प

सोया दूध भी एक आसान और असरदार विकल्प है. इसे आप सीधे पी सकते हैं या फिर चाय, कॉफी या स्मूदी में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें मौजूद अमीनो एसिड और प्रोटीन बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और टूटने की समस्या को कम करते हैं. कुछ सोया दूध में जरूरी विटामिन भी मिलाए जाते हैं, जो बालों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं.

कच्चे सोयाबीन भी बालों के लिए अच्छे

एडामेमे यानी कच्चे सोयाबीन भी बालों के लिए अच्छे माने जाते हैं. इनमें प्रोटीन, आयरन और फोलेट जैसे पोषक तत्व होते हैं. खासकर आयरन की कमी बाल झड़ने का एक बड़ा कारण होती है, इसलिए इसका संतुलन बनाए रखना जरूरी है. फोलेट बालों की कोशिकाओं के विकास में मदद करता है, जिससे बाल मजबूत बनते हैं.

सोया नट्स भी एक अच्छा स्नैक विकल्प

सोया नट्स भी एक अच्छा स्नैक विकल्प हैं. ये भुने हुए सोयाबीन होते हैं और इनमें जिंक पाया जाता है, जो बालों की मरम्मत और मजबूती के लिए जरूरी होता है. जिंक की कमी से बाल कमजोर और बेजान हो सकते हैं, इसलिए इसे डाइट में शामिल करना फायदेमंद होता है.

इसे भी पढ़ें-Summer Heatwave Tips: हीटवेव से बेहाल! तेज गर्मी में क्या करें और क्या न करें? डॉक्टर से जानें बचाव के 6 आसान उपाय

टेम्पेह

टेम्पेह थोड़ा कम जाना-पहचाना विकल्प है, लेकिन यह भी काफी पौष्टिक होता है. यह फर्मेंटेड सोयाबीन से बनता है, जिससे इसे पचाना आसान होता है. इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन को बेहतर बनाते हैं, और जब पाचन सही होता है, तो शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से एब्जॉर्व कर पाता है. इसका सीधा फायदा बालों को मिलता है. हालांकि यह समझना जरूरी है कि ये सभी चीजें कोई जादुई इलाज नहीं हैं. बालों की ग्रोथ एक धीमी प्रक्रिया है, जिसमें समय लगता है. लेकिन अगर शरीर को लगातार सही पोषण मिलता रहे, तो बाल धीरे-धीरे मजबूत और स्वस्थ होने लगते हैं.

कब जांच करवाना जरूरी

अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो सिर्फ खानपान पर निर्भर रहना ठीक नहीं है. ऐसे में अंदरूनी कारणों की जांच कराना भी जरूरी होता है. लेकिन अगर आपकी डाइट सही नहीं है, तो उसमें सोया से जुड़े इन खाद्य पदार्थों को शामिल करना एक आसान और असरदार शुरुआत हो सकती है.

इसे भी पढ़ें-प्रेग्नेंसी के टाइम मलेरिया तो हो जाएं सावधान, बन सकता है प्रीमैच्योर डिलीवरी की वजह

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.