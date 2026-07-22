अगर आप यह सोचते हैं कि सिर्फ बारिश ही जोड़ों के दर्द की वजह है, तो आप पूरी तरह से सही नहीं समझते हैं. कुछ मौसमी आदतें भी इस तकलीफ को बढ़ाने में भूमिका निभाती हैं. डॉक्टर के अनुसार बारिश के मौसम में लोग ज्यादातर घर के अंदर ही रहते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं और लंबे समय तक बैठे रहते हैं. शारीरिक गतिविधि कम होने से जोड़ों के आसपास मौजूद मांसपेशियों की हलचल भी कम हो जाती है, जिससे अकड़न बढ़ती है और दर्द महसूस होता है.