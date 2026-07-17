एक्सप्लोरर
World Emoji Day: घर को दें Emoji वाला क्यूट लुक, इन आइडियाज से बनाएं यूनिक रूम
World Emoji Day 2026 : हर साल 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस (World Emoji Day) मनाया जाता है. इसकी शुरुआत साल 2014 में इमोजीपीडिया (Emojipedia) के संस्थापक जेरेमी बर्ग ने की थी.
मोबाइल चैट पर इमोजी का इस्तेमाल आज हर कोई करता है, लेकिन अब ये इमोजी होम डेकोरेशन का भी हिस्सा बनते जा रहे हैं. स्माइली फेस, हार्ट आई और दूसरे फनी इमोजी अब लोगों की दीवारों, कुशन, पोस्टर और सजावट की दूसरी चीजों में भी नजर आने लगे हैं. अगर आप भी अपने कमरे को थोड़ा अलग, रंगीन और मजेदार लुक देना चाहते हैं, तो इमोजी थीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. हर साल 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस (World Emoji Day) मनाया जाता है. इसकी शुरुआत साल 2014 में इमोजीपीडिया (Emojipedia) के संस्थापक जेरेमी बर्ग ने की थी. ऐसे में अगर आप इस मौके पर अपने कमरे को नया लुक देना चाहते हैं, तो कुछ आसान आइडियाज को अपना सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 17 Jul 2026 08:16 AM (IST)
लाइफस्टाइल
5 Photos
चावल या रोटी... गर्मियों में सबसे पहले क्या खराब होता है? खाने से पहले जान लीजिए जरूरी बात
लाइफस्टाइल
6 Photos
मानसून में कैसे रखें गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल, Mother to be के लिए बड़े काम की है खबर
लाइफस्टाइल
6 Photos
Marriage Line in Palmistry: लव या अरेंज? हाथ की ये रेखा बताएगी कैसी होगी आपकी शादी
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
लकड़ी के दरवाजे बरसात में फूल गए? बिना बढ़ई बुलाए मिनटों में खुद ऐसे करें ठीक
लाइफस्टाइल
क्या बार-बार उल्टी कर रहा है आपका पालतू जानवर? तुरंत हो जाएं सतर्क, हो सकती है बड़ी गड़बड़
लाइफस्टाइल
ऐसे करें Emoji का सही इस्तेमाल, जानें आपकी पर्सनालिटी के बारे में ये क्या बताते हैं?
लाइफस्टाइल
फिटनेस में बिहार-झारखंड ने मारी बाजी! जानें दूसरे किन राज्यों के लोग माने गए सबसे ज्यादा फिट?
Advertisement
लाइफस्टाइल
5 Photos
चावल या रोटी... गर्मियों में सबसे पहले क्या खराब होता है? खाने से पहले जान लीजिए जरूरी बात
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion