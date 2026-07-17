नॉर्मल बेडसाइड रग की जगह स्माइली फेस या हार्ट आई डिजाइन वाला रग इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं गोल लकड़ी के टुकड़ों या पुराने डिब्बों के ढक्कनों पर इमोजी बनाकर कोस्टर तैयार किए जा सकते हैं. फेल्ट या फोम शीट से लाइट स्विच बोर्ड के आसपास इमोजी डिजाइन लगाकर भी कमरे को नया और मजेदार लुक दिया जा सकता है.