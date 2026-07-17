INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलWorld Emoji Day: घर को दें Emoji वाला क्यूट लुक, इन आइडियाज से बनाएं यूनिक रूम

World Emoji Day: घर को दें Emoji वाला क्यूट लुक, इन आइडियाज से बनाएं यूनिक रूम

World Emoji Day 2026 : हर साल 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस (World Emoji Day) मनाया जाता है. इसकी शुरुआत साल 2014 में इमोजीपीडिया (Emojipedia) के संस्थापक जेरेमी बर्ग ने की थी.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 17 Jul 2026 08:16 AM (IST)
World Emoji Day 2026 : हर साल 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस (World Emoji Day) मनाया जाता है. इसकी शुरुआत साल 2014 में इमोजीपीडिया (Emojipedia) के संस्थापक जेरेमी बर्ग ने की थी.

मोबाइल चैट पर इमोजी का इस्तेमाल आज हर कोई करता है, लेकिन अब ये इमोजी होम डेकोरेशन का भी हिस्सा बनते जा रहे हैं. स्माइली फेस, हार्ट आई और दूसरे फनी इमोजी अब लोगों की दीवारों, कुशन, पोस्टर और सजावट की दूसरी चीजों में भी नजर आने लगे हैं. अगर आप भी अपने कमरे को थोड़ा अलग, रंगीन और मजेदार लुक देना चाहते हैं, तो इमोजी थीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. हर साल 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस (World Emoji Day) मनाया जाता है. इसकी शुरुआत साल 2014 में इमोजीपीडिया (Emojipedia) के संस्थापक जेरेमी बर्ग ने की थी. ऐसे में अगर आप इस मौके पर अपने कमरे को नया लुक देना चाहते हैं, तो कुछ आसान आइडियाज को अपना सकते हैं.

1/6
अगर कमरे की दीवारें खाली लगती हैं, तो उन पर अलग-अलग इमोजी वाले वॉल स्टिकर लगा सकते हैं. हार्ट आई, हंसते हुए चेहरे या विंक वाले इमोजी कमरे को तुरंत अट्रैक्टिव बना देते हैं. इसके अलावा अलग-अलग इमोजी प्रिंट वाले पोस्टर फ्रेम करवाकर दीवार पर लगाने से भी कमरा रंगीन और यूनिक नजर आता है.
अगर कमरे की दीवारें खाली लगती हैं, तो उन पर अलग-अलग इमोजी वाले वॉल स्टिकर लगा सकते हैं. हार्ट आई, हंसते हुए चेहरे या विंक वाले इमोजी कमरे को तुरंत अट्रैक्टिव बना देते हैं. इसके अलावा अलग-अलग इमोजी प्रिंट वाले पोस्टर फ्रेम करवाकर दीवार पर लगाने से भी कमरा रंगीन और यूनिक नजर आता है.
2/6
बिस्तर, सोफा या रीडिंग कॉर्नर पर अलग-अलग एक्सप्रेशन वाले गोल इमोजी कुशन रखें. इससे कमरा ज्यादा क्यूट और आरामदायक दिखता है. चाहें तो इमोजी डिजाइन वाला फोल्डेबल सॉसर चेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बैठने के साथ-साथ डेकोरेशन का हिस्सा भी बन जाता है.
बिस्तर, सोफा या रीडिंग कॉर्नर पर अलग-अलग एक्सप्रेशन वाले गोल इमोजी कुशन रखें. इससे कमरा ज्यादा क्यूट और आरामदायक दिखता है. चाहें तो इमोजी डिजाइन वाला फोल्डेबल सॉसर चेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बैठने के साथ-साथ डेकोरेशन का हिस्सा भी बन जाता है.
3/6
पुरानी सीडी, कार्डबोर्ड और रंगीन चार्ट पेपर की मदद से घर पर ही इमोजी वॉल हैंगिंग तैयार की जा सकती है. सीडी पर पीला पेपर चिपकाकर अलग-अलग इमोजी के चेहरे बनाएं और उन्हें रिबन या ऊन से जोड़कर दीवार पर टांग दें. इसी तरह कार्डबोर्ड पर स्माइली या हार्ट आई इमोजी बनाकर उनका कोलाज भी तैयार किया जा सकता है.
पुरानी सीडी, कार्डबोर्ड और रंगीन चार्ट पेपर की मदद से घर पर ही इमोजी वॉल हैंगिंग तैयार की जा सकती है. सीडी पर पीला पेपर चिपकाकर अलग-अलग इमोजी के चेहरे बनाएं और उन्हें रिबन या ऊन से जोड़कर दीवार पर टांग दें. इसी तरह कार्डबोर्ड पर स्माइली या हार्ट आई इमोजी बनाकर उनका कोलाज भी तैयार किया जा सकता है.
4/6
पीले रंग के चार्ट पेपर से बड़े-बड़े गोल आकार काटकर उन पर अलग-अलग इमोजी बनाएं. इन्हें धागे की मदद से जोड़कर दीवार या पर्दों पर सजाया जा सकता है. अगर इन्हें फेयरी लाइट्स के साथ लगाया जाए, तो कमरे को और भी अट्रैक्टिव और क्रिएटिव लुक मिलता है.
पीले रंग के चार्ट पेपर से बड़े-बड़े गोल आकार काटकर उन पर अलग-अलग इमोजी बनाएं. इन्हें धागे की मदद से जोड़कर दीवार या पर्दों पर सजाया जा सकता है. अगर इन्हें फेयरी लाइट्स के साथ लगाया जाए, तो कमरे को और भी अट्रैक्टिव और क्रिएटिव लुक मिलता है.
5/6
पुराने मग या प्लास्टिक के कप को पीले रंग से पेंट करके उन पर स्माइली फेस बनाएं. इनमें छोटे इनडोर पौधे या मनी प्लांट लगाकर टेबल या शेल्फ पर रखा जा सकता है. इसके अलावा इमोजी डिजाइन वाले मग को पेन स्टैंड की तरह या इमोजी थीम वाली घड़ी से भी कमरे की सजावट को पूरा किया जा सकता है.
पुराने मग या प्लास्टिक के कप को पीले रंग से पेंट करके उन पर स्माइली फेस बनाएं. इनमें छोटे इनडोर पौधे या मनी प्लांट लगाकर टेबल या शेल्फ पर रखा जा सकता है. इसके अलावा इमोजी डिजाइन वाले मग को पेन स्टैंड की तरह या इमोजी थीम वाली घड़ी से भी कमरे की सजावट को पूरा किया जा सकता है.
6/6
नॉर्मल बेडसाइड रग की जगह स्माइली फेस या हार्ट आई डिजाइन वाला रग इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं गोल लकड़ी के टुकड़ों या पुराने डिब्बों के ढक्कनों पर इमोजी बनाकर कोस्टर तैयार किए जा सकते हैं. फेल्ट या फोम शीट से लाइट स्विच बोर्ड के आसपास इमोजी डिजाइन लगाकर भी कमरे को नया और मजेदार लुक दिया जा सकता है.
नॉर्मल बेडसाइड रग की जगह स्माइली फेस या हार्ट आई डिजाइन वाला रग इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं गोल लकड़ी के टुकड़ों या पुराने डिब्बों के ढक्कनों पर इमोजी बनाकर कोस्टर तैयार किए जा सकते हैं. फेल्ट या फोम शीट से लाइट स्विच बोर्ड के आसपास इमोजी डिजाइन लगाकर भी कमरे को नया और मजेदार लुक दिया जा सकता है.
Published at : 17 Jul 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
World Emoji Day Emoji Room Decor Ideas Emoji Home Decoration Diy Emoji Decor

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Wooden Door Swelling: लकड़ी के दरवाजे बरसात में फूल गए? बिना बढ़ई बुलाए मिनटों में खुद ऐसे करें ठीक
लकड़ी के दरवाजे बरसात में फूल गए? बिना बढ़ई बुलाए मिनटों में खुद ऐसे करें ठीक
लाइफस्टाइल
क्या बार-बार उल्टी कर रहा है आपका पालतू जानवर? तुरंत हो जाएं सतर्क, हो सकती है बड़ी गड़बड़
क्या बार-बार उल्टी कर रहा है आपका पालतू जानवर? तुरंत हो जाएं सतर्क, हो सकती है बड़ी गड़बड़
लाइफस्टाइल
World Emoji Day: ऐसे करें Emoji का सही इस्तेमाल, जानें आपकी पर्सनालिटी के बारे में ये क्या बताते हैं?
ऐसे करें Emoji का सही इस्तेमाल, जानें आपकी पर्सनालिटी के बारे में ये क्या बताते हैं?
लाइफस्टाइल
Fitness States Report: फिटनेस में बिहार-झारखंड ने मारी बाजी! जानें दूसरे किन राज्यों के लोग माने गए सबसे ज्यादा फिट?
फिटनेस में बिहार-झारखंड ने मारी बाजी! जानें दूसरे किन राज्यों के लोग माने गए सबसे ज्यादा फिट?
Advertisement

वीडियोज

Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Supreme Court ने Samay Raina को लगाई सख्त फटकार, बढ़ीं मुश्किलें

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion: यूपी में 35 करोड़ पौधों का महायज्ञ, योगी सरकार ने रचा रोपण का ऐतिहासिक कीर्तिमान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान आर्मी का क्रूर चेहरा! 38 दिन में PoK में कर दी 56 की हत्या, लाशें भी नहीं लौटाईं, प्रदर्शनकारियों की आसिम मुनीर को धमकी
पाकिस्तान आर्मी का क्रूर चेहरा! 38 दिन में PoK में कर दी 56 की हत्या, लाशें भी नहीं लौटाईं
मध्य प्रदेश
आज जुमे का दिन, लेकिन धार भोजशाला में नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति, क्या होगा?
आज जुमे का दिन, लेकिन धार भोजशाला में नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति, क्या होगा?
स्पोर्ट्स
क्या रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव बनाया जा रहा है? टीम इंडिया के कोच ने ही कर दिया बड़ा खुलासा
क्या रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव बनाया जा रहा है? टीम इंडिया के कोच ने ही कर दिया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office Day 7: 'धमाल 4' ने 7वें दिन भी दनादन छापे नोट, अक्षय की दो फिल्मों को भी चटाई धूल, बनी ऐसा करने वाली साल की तीसरी फिल्म
'धमाल 4' ने 7वें दिन भी खूब छापे नोट, अक्षय की दो फिल्मों को भी चटाई धूल
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, दो दिन में गिरेगा तापमान, गर्मी से राहत मिलने के आसार
दिल्ली-NCR में बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, दो दिन में गिरेगा तापमान, गर्मी से राहत मिलने के आसार
शिक्षा
MBBS Seats in India: देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा MBBS सीटें, यहां देख लें पूरी लिस्ट
देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा MBBS सीटें, यहां देख लें पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
Thalapathy Vijay Viral Video: राशन की दुकान पर अचानक पहुंचे सीएम विजय और... यूजर्स बोले- यही रियल लाइफ का 'नायक'
राशन की दुकान पर अचानक पहुंचे सीएम विजय और... यूजर्स बोले- यही रियल लाइफ का 'नायक'
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget