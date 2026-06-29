सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है डिश सोप वाले गीले कपड़े का इस्तेमाल. ध्यान दें, यहां लाइटर को पानी में नहीं डुबाया जाता, बल्कि एक मुलायम कपड़े को हल्का सा गीला करके उस पर डिश सोप की एक बूंद डाली जाती है. डिश सोप ग्रीस और तेल के कणों से जल्दी चिपक जाता है, जिससे चिकनाई आसानी से कपड़े पर आ जाती है. इस कपड़े से लाइटर की सतह को हल्के हाथों से रगड़ें, चिपचिपापन कुछ ही सेकंड में उतरने लगेगा. आखिर में एक सूखे कपड़े से पोंछ दें ताकि लाइटर के अंदर नमी न जाए.