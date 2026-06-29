हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome TipsKitchen Lighter Cleaning Tips: चिपचिपा हो गया है किचन का लाइटर, बिना गीला किए एक मिनट में ऐसे होगा साफ

Kitchen Lighter Cleaning Tips: चिपचिपा हो गया है किचन का लाइटर, बिना गीला किए एक मिनट में ऐसे होगा साफ

Kitchen Lighter Cleaning Tips: अगर आपका किचन लाइटर चिपचिपा और गंदा हो गया है, तो बिना पानी में डुबोए उसे सिर्फ एक मिनट में साफ करने के आसान और सुरक्षित घरेलू तरीके यहां जानें.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Jun 2026 05:10 AM (IST)
Kitchen Lighter Cleaning Tips: अगर आपका किचन लाइटर चिपचिपा और गंदा हो गया है, तो बिना पानी में डुबोए उसे सिर्फ एक मिनट में साफ करने के आसान और सुरक्षित घरेलू तरीके यहां जानें.

किचन में रोज इस्तेमाल होने वाला लाइटर कुछ ही हफ्तों में चिपचिपा और गंदा हो जाता है. खाना बनाते समय उड़ने वाला तेल, धुआं और मसालों की भाप धीरे-धीरे लाइटर की सतह पर जम जाती है, जिससे वो छूने में बेहद गंदा लगने लगता है. सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लाइटर के अंदर गैस और स्प्रिंग मेकैनिज्म होता है, इसलिए इसे पानी में डुबाकर धोना खतरनाक हो सकता है और यह खराब भी हो सकता है. ऐसे में सवाल यह है कि बिना गीला किए इस चिपचिपेपन से कैसे छुटकारा पाया जाए. अच्छी खबर यह है कि घर में मौजूद कुछ आसान चीजों से सिर्फ एक मिनट में लाइटर बिल्कुल नया जैसा साफ हो सकता है.

1/5
सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है डिश सोप वाले गीले कपड़े का इस्तेमाल. ध्यान दें, यहां लाइटर को पानी में नहीं डुबाया जाता, बल्कि एक मुलायम कपड़े को हल्का सा गीला करके उस पर डिश सोप की एक बूंद डाली जाती है. डिश सोप ग्रीस और तेल के कणों से जल्दी चिपक जाता है, जिससे चिकनाई आसानी से कपड़े पर आ जाती है. इस कपड़े से लाइटर की सतह को हल्के हाथों से रगड़ें, चिपचिपापन कुछ ही सेकंड में उतरने लगेगा. आखिर में एक सूखे कपड़े से पोंछ दें ताकि लाइटर के अंदर नमी न जाए.
सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है डिश सोप वाले गीले कपड़े का इस्तेमाल. ध्यान दें, यहां लाइटर को पानी में नहीं डुबाया जाता, बल्कि एक मुलायम कपड़े को हल्का सा गीला करके उस पर डिश सोप की एक बूंद डाली जाती है. डिश सोप ग्रीस और तेल के कणों से जल्दी चिपक जाता है, जिससे चिकनाई आसानी से कपड़े पर आ जाती है. इस कपड़े से लाइटर की सतह को हल्के हाथों से रगड़ें, चिपचिपापन कुछ ही सेकंड में उतरने लगेगा. आखिर में एक सूखे कपड़े से पोंछ दें ताकि लाइटर के अंदर नमी न जाए.
2/5
दूसरा तरीका है रबिंग अल्कोहल यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल का इस्तेमाल करना. यह तरीका सबसे तेज और सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि अल्कोहल बहुत जल्दी सूख जाता है और इससे लाइटर के अंदर नमी जाने का खतरा नहीं रहता. एक कॉटन बॉल या टिशू पर थोड़ा सा रबिंग अल्कोहल डालें और उससे लाइटर की पूरी बॉडी को पोंछ लें. अल्कोहल चिकनाई को तुरंत घोल देता है, जिससे जमी हुई गंदगी आसानी से निकल जाती है. यह तरीका खासतौर पर उन लाइटरों के लिए कमाल का है जो बहुत ज्यादा चिपचिपे हो गए हैं.
दूसरा तरीका है रबिंग अल्कोहल यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल का इस्तेमाल करना. यह तरीका सबसे तेज और सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि अल्कोहल बहुत जल्दी सूख जाता है और इससे लाइटर के अंदर नमी जाने का खतरा नहीं रहता. एक कॉटन बॉल या टिशू पर थोड़ा सा रबिंग अल्कोहल डालें और उससे लाइटर की पूरी बॉडी को पोंछ लें. अल्कोहल चिकनाई को तुरंत घोल देता है, जिससे जमी हुई गंदगी आसानी से निकल जाती है. यह तरीका खासतौर पर उन लाइटरों के लिए कमाल का है जो बहुत ज्यादा चिपचिपे हो गए हैं.
Published at : 29 Jun 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Hometips Kitchen Lighter Cleaning Tips How To Clean Sticky Kitchen Lighter Clean Lighter Without Water

Home Tips फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
IRCTC Tour Package: IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
लाइफस्टाइल
Cancer Risk: युवाओं में क्यों बढ़ रहा कैंसर? चौंकाने वाली स्टडी में खुलासा- उम्र से पहले बूढ़ा हो रहा है शरीर
युवाओं में क्यों बढ़ रहा कैंसर? चौंकाने वाली स्टडी में खुलासा- उम्र से पहले बूढ़ा हो रहा है शरीर
लाइफस्टाइल
Water Tank Cleaning: पानी की टंकी में बार-बार जम जाती है काई, बस डाल दें इस पेड़ की लकड़ी, दूर हो जाएगी दिक्कत
पानी की टंकी में बार-बार जम जाती है काई, बस डाल दें इस पेड़ की लकड़ी, दूर हो जाएगी दिक्कत
लाइफस्टाइल
Delhi Chor Bazaar: कौड़ियों के दाम मिलते हैं ब्रांडेड कपड़े व गैजेट्स! जानें दिल्ली में कहां-कब लगता है चोर बाजार?
कौड़ियों के दाम मिलते हैं ब्रांडेड कपड़े व गैजेट्स! जानें दिल्ली में कहां-कब लगता है चोर बाजार?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मनोज मुकुल
मनोज मुकुल
Opinion: भरत तिवारी कांड ने बिहार के सामाजिक समीकरण को बदल दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुश्किल दौर से गुजर रहा रूस', राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'मुश्किल दौर से गुजर रहा रूस', राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'
उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'
बॉलीवुड
Sunday BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' 63 करोड़ के हुई पार, 'कॉकटेल 2' कर रही धांसू कमाई, जानें संडे कलेक्शन
'वेलकम टू द जंगल' 63 करोड़ के हुई पार, 'कॉकटेल 2' कर रही धांसू कमाई, जानें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
एक दिन में 2 हार, 'ब्लैक डे' से कम नहीं रहा संडे, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर आयरलैंड से हारी टीम इंडिया
एक दिन में 2 हार, 'ब्लैक डे' से कम नहीं रहा संडे, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर आयरलैंड से हारी टीम इंडिया
विश्व
France Plane Crash: फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
इंडिया
बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी के बाद हुमायूं कबीर पर कार्रवाई, पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया अरेस्ट
हुमायूं कबीर को पुलिस ने किया अरेस्ट, BJP कार्यकर्ताओं को जान से मारने की दी थी धमकी
जनरल नॉलेज
Dead Body Sweating: क्या गर्मी में लाश को भी आ सकता है पसीना, जानें क्या कहता है विज्ञान?
क्या गर्मी में लाश को भी आ सकता है पसीना, जानें क्या कहता है विज्ञान?
शिक्षा
UP Home Guard Result 2026: यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे चेक करें अपना परिणाम 
यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे चेक करें अपना परिणाम 
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget