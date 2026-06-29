एक्सप्लोरर
Kitchen Lighter Cleaning Tips: चिपचिपा हो गया है किचन का लाइटर, बिना गीला किए एक मिनट में ऐसे होगा साफ
Kitchen Lighter Cleaning Tips: अगर आपका किचन लाइटर चिपचिपा और गंदा हो गया है, तो बिना पानी में डुबोए उसे सिर्फ एक मिनट में साफ करने के आसान और सुरक्षित घरेलू तरीके यहां जानें.
किचन में रोज इस्तेमाल होने वाला लाइटर कुछ ही हफ्तों में चिपचिपा और गंदा हो जाता है. खाना बनाते समय उड़ने वाला तेल, धुआं और मसालों की भाप धीरे-धीरे लाइटर की सतह पर जम जाती है, जिससे वो छूने में बेहद गंदा लगने लगता है. सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लाइटर के अंदर गैस और स्प्रिंग मेकैनिज्म होता है, इसलिए इसे पानी में डुबाकर धोना खतरनाक हो सकता है और यह खराब भी हो सकता है. ऐसे में सवाल यह है कि बिना गीला किए इस चिपचिपेपन से कैसे छुटकारा पाया जाए. अच्छी खबर यह है कि घर में मौजूद कुछ आसान चीजों से सिर्फ एक मिनट में लाइटर बिल्कुल नया जैसा साफ हो सकता है.
1/5
2/5
Published at : 29 Jun 2026 05:10 AM (IST)
Home Tips
7 Photos
क्या आप भी फेंक देते हैं किचन वेस्ट? बड़े काम का है कचरा, किचन गार्डन में ऐसे आएगा काम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
लाइफस्टाइल
युवाओं में क्यों बढ़ रहा कैंसर? चौंकाने वाली स्टडी में खुलासा- उम्र से पहले बूढ़ा हो रहा है शरीर
लाइफस्टाइल
पानी की टंकी में बार-बार जम जाती है काई, बस डाल दें इस पेड़ की लकड़ी, दूर हो जाएगी दिक्कत
लाइफस्टाइल
कौड़ियों के दाम मिलते हैं ब्रांडेड कपड़े व गैजेट्स! जानें दिल्ली में कहां-कब लगता है चोर बाजार?
Advertisement
मनोज मुकुल
Opinion