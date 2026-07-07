India vs England 3rd T20: करो या मरो की जंग में कैसी होगी प्लेइंग XI? जानें पिच और मौसम का हाल

IND vs ENG 3rd T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा. भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है. पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जबकि दूसरे टी20 में इंग्लैंड ने जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. ऐसे में अगर भारत यह मुकाबला हार जाता है तो सीरीज जीतने की उसकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी.

प्लेइंग इलेवन में हो सकता है बदलाव

दूसरे टी20 में भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं. बल्लेबाज बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहे, जबकि गेंदबाज भी दबाव में बिखर गए. सबसे ज्यादा निराश रवि बिश्नोई ने किया, जिन्होंने 4 ओवर में 60 रन खर्च किए. उनके 17वें ओवर में तीन छक्कों और दो नो-बॉल समेत 29 रन आए, जिसके बाद तीसरे टी20 में उनके बाहर होने की संभावना जताई जा रही है. कप्तान श्रेयस अय्यर टीम संयोजन में बदलाव कर अतिरिक्त तेज गेंदबाज के साथ उतर सकते हैं.

संभावित भारतीय प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे/वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती.

संभावित इंग्लैंड प्लेइंग इलेवन

फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, विल जैक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग और आदिल राशिद.

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कैसी रहेगी ट्रेंट ब्रिज की पिच?

नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजी आसान होती जाएगी. ऐसे में एक और हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

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मौसम देगा साथ?

मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना काफी कम है. ऐसे में पूरे 20-20 ओवर का मुकाबला होने की उम्मीद है. तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. भारत के लिए यह मुकाबला सीरीज में बने रहने के लिहाज से बेहद अहम है. जीत मिलने पर टीम इंडिया सीरीज में बराबरी की ओर कदम बढ़ाएगी, जबकि हार मिलने पर सीरीज जीतने की उसकी उम्मीदें समाप्त हो जाएंगी.