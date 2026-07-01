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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome TipsKitchen Sponge: कितने दिन से नहीं बदला बर्तन धोने वाला झाबा? बना सकता है बहुत बीमार 

Kitchen Sponge: कितने दिन से नहीं बदला बर्तन धोने वाला झाबा? बना सकता है बहुत बीमार 

डॉक्टरों के अनुसार किचन का झाबा ज्यादातर समय गिला रहता है और उसमें खाने के छोटे-छोटे कण फंसे रहते हैं. नमी, गर्म वातावरण और खाने के अवशेष बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ने के लिए सही माहौल देते हैं.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 01 Jul 2026 09:13 AM (IST)
डॉक्टरों के अनुसार किचन का झाबा ज्यादातर समय गिला रहता है और उसमें खाने के छोटे-छोटे कण फंसे रहते हैं. नमी, गर्म वातावरण और खाने के अवशेष बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ने के लिए सही माहौल देते हैं.

Kitchen Sponge: घर की साफ-सफाई के मामले में किचन सबसे जरूरी जगह होती है, क्योंकि यही पूरे परिवार का खाना तैयार होता है. बर्तन धोने से लेकर किचन स्लैब, गैस चूल्हा और मसाले के डिब्बों तक की सफाई के लिए ज्यादातर लोग झाबे के इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जिस चीज से आप रोज बर्तन साफ करते हैं, अगर वहीं बैक्टीरिया का अड्डा बन जाए तो यही आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.

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ज्यादातर लोग एक ही झाबे का इस्तेमाल कई हफ्तों या फिर महीनों तक करते रहते हैं. जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह आदत फूड प्वाइजनिंग से लेकर गंभीर इन्फेक्शन तक की वजह बन सकती है. समय-समय पर बर्तन साफ करने वाला झाबा बदलना जरूरी होता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बर्तन धोने वाला झाबा कितने दिन में बदलना चाहिए, नहीं तो वह बीमारियों का अड्डा बन सकता है.
ज्यादातर लोग एक ही झाबे का इस्तेमाल कई हफ्तों या फिर महीनों तक करते रहते हैं. जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह आदत फूड प्वाइजनिंग से लेकर गंभीर इन्फेक्शन तक की वजह बन सकती है. समय-समय पर बर्तन साफ करने वाला झाबा बदलना जरूरी होता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बर्तन धोने वाला झाबा कितने दिन में बदलना चाहिए, नहीं तो वह बीमारियों का अड्डा बन सकता है.
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डॉक्टरों के अनुसार किचन का झाबा ज्यादातर समय गिला रहता है और उसमें खाने के छोटे-छोटे कण फंसे रहते हैं. नमी, गर्म वातावरण और खाने के अवशेष बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ने के लिए सही माहौल देते हैं. दिनभर कई बार इस्तेमाल होने की वजह से झाबे को पूरी तरह सूखने का मौका नहीं मिलता.
डॉक्टरों के अनुसार किचन का झाबा ज्यादातर समय गिला रहता है और उसमें खाने के छोटे-छोटे कण फंसे रहते हैं. नमी, गर्म वातावरण और खाने के अवशेष बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ने के लिए सही माहौल देते हैं. दिनभर कई बार इस्तेमाल होने की वजह से झाबे को पूरी तरह सूखने का मौका नहीं मिलता.
Published at : 01 Jul 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
Kitchen Hygiene Kitchen Sponge Dishwashing Sponge Sponge Bacteria Dirty Sponge

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