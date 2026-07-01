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Kitchen Sponge: कितने दिन से नहीं बदला बर्तन धोने वाला झाबा? बना सकता है बहुत बीमार
डॉक्टरों के अनुसार किचन का झाबा ज्यादातर समय गिला रहता है और उसमें खाने के छोटे-छोटे कण फंसे रहते हैं. नमी, गर्म वातावरण और खाने के अवशेष बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ने के लिए सही माहौल देते हैं.
Kitchen Sponge: घर की साफ-सफाई के मामले में किचन सबसे जरूरी जगह होती है, क्योंकि यही पूरे परिवार का खाना तैयार होता है. बर्तन धोने से लेकर किचन स्लैब, गैस चूल्हा और मसाले के डिब्बों तक की सफाई के लिए ज्यादातर लोग झाबे के इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जिस चीज से आप रोज बर्तन साफ करते हैं, अगर वहीं बैक्टीरिया का अड्डा बन जाए तो यही आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.
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Published at : 01 Jul 2026 09:13 AM (IST)
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मनोज मुकुल
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