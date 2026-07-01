ज्यादातर लोग एक ही झाबे का इस्तेमाल कई हफ्तों या फिर महीनों तक करते रहते हैं. जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह आदत फूड प्वाइजनिंग से लेकर गंभीर इन्फेक्शन तक की वजह बन सकती है. समय-समय पर बर्तन साफ करने वाला झाबा बदलना जरूरी होता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बर्तन धोने वाला झाबा कितने दिन में बदलना चाहिए, नहीं तो वह बीमारियों का अड्डा बन सकता है.