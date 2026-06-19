बिना मारे चुहिया को घर से निकालने के लिए एक कटोरी में दो चम्मच बेसन लें. अगर बेसन उपलब्ध न हो तो गेहूं का आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके बाद इसमें थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाकर एक घोल तैयार कर लें. अगर घर में सिरका नहीं है तो उसकी जगह नींबू का रस भी इस्तेमाल किया जा सकता है.