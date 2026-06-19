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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome TipsRat Removal Tips at Home: कमरे में घुस आई है चुहिया? बिना मारे इसे निकालने की ये ट्रिक जान लें

Rat Removal Tips at Home: कमरे में घुस आई है चुहिया? बिना मारे इसे निकालने की ये ट्रिक जान लें

Rat Removal Tips at Home : कई बार ये कपड़े, किताबें और जरूरी कागजात भी कुतर देते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग चूहों को भगाने के लिए बाजार में मिलने वाली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 19 Jun 2026 10:20 AM (IST)
Rat Removal Tips at Home : कई बार ये कपड़े, किताबें और जरूरी कागजात भी कुतर देते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग चूहों को भगाने के लिए बाजार में मिलने वाली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं.

घर में अगर एक बार चूहा या चुहिया घुस जाए, तो परेशानी बढ़ना तय माना जाता है. खासकर रसोई, स्टोर रूम या अलमारी के आसपास इनका आना-जाना शुरू हो जाए तो खाने-पीने का सामान सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है. कई बार ये कपड़े, किताबें और जरूरी कागजात भी कुतर देते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग चूहों को भगाने के लिए बाजार में मिलने वाली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनसे एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है. अगर चूहा घर के किसी कोने में मर जाए तो बदबू और गंदगी फैल सकती है. कई लोग चूहों को मारना भी नहीं चाहते वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि चूहे अपने आप घर छोड़कर चले जाएं और दोबारा वापस न आएं. अगर आपके घर में भी यही समस्या है, तो एक घरेलू तरीका आपके काम आ सकता है. इस उपाय में ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी गंध और असर चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है तो आइए जानते हैं कि कमरे में चुहिया घुस आई है तो बिना मारे इसे निकालने की ट्रिक क्या है.

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बिना मारे चुहिया को घर से निकालने के लिए एक कटोरी में दो चम्मच बेसन लें. अगर बेसन उपलब्ध न हो तो गेहूं का आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके बाद इसमें थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाकर एक घोल तैयार कर लें. अगर घर में सिरका नहीं है तो उसकी जगह नींबू का रस भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
बिना मारे चुहिया को घर से निकालने के लिए एक कटोरी में दो चम्मच बेसन लें. अगर बेसन उपलब्ध न हो तो गेहूं का आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके बाद इसमें थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाकर एक घोल तैयार कर लें. अगर घर में सिरका नहीं है तो उसकी जगह नींबू का रस भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
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अब 5 से 6 हरी मिर्च लें और उन्हें अच्छी तरह कूटकर या पीसकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को बेसन वाले घोल में मिला दें. हरी मिर्च की तेज गंध और तीखापन इस उपाय का मुख्य हिस्सा माना जाता है.
अब 5 से 6 हरी मिर्च लें और उन्हें अच्छी तरह कूटकर या पीसकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को बेसन वाले घोल में मिला दें. हरी मिर्च की तेज गंध और तीखापन इस उपाय का मुख्य हिस्सा माना जाता है.
Published at : 19 Jun 2026 10:20 AM (IST)
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Rat LIfestyle Rat Removal Trick Rat Removal Hacks Rat Control Tips Natural Rat Repellent

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