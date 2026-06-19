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Rat Removal Tips at Home: कमरे में घुस आई है चुहिया? बिना मारे इसे निकालने की ये ट्रिक जान लें
Rat Removal Tips at Home : कई बार ये कपड़े, किताबें और जरूरी कागजात भी कुतर देते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग चूहों को भगाने के लिए बाजार में मिलने वाली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं.
घर में अगर एक बार चूहा या चुहिया घुस जाए, तो परेशानी बढ़ना तय माना जाता है. खासकर रसोई, स्टोर रूम या अलमारी के आसपास इनका आना-जाना शुरू हो जाए तो खाने-पीने का सामान सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है. कई बार ये कपड़े, किताबें और जरूरी कागजात भी कुतर देते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग चूहों को भगाने के लिए बाजार में मिलने वाली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनसे एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है. अगर चूहा घर के किसी कोने में मर जाए तो बदबू और गंदगी फैल सकती है. कई लोग चूहों को मारना भी नहीं चाहते वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि चूहे अपने आप घर छोड़कर चले जाएं और दोबारा वापस न आएं. अगर आपके घर में भी यही समस्या है, तो एक घरेलू तरीका आपके काम आ सकता है. इस उपाय में ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी गंध और असर चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है तो आइए जानते हैं कि कमरे में चुहिया घुस आई है तो बिना मारे इसे निकालने की ट्रिक क्या है.
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Published at : 19 Jun 2026 10:20 AM (IST)
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