भिंडी खरीदने से पहले उसका सिरा हल्का सा तोड़कर देखें. अगर वह आसानी से टूट जाए, तो समझिए भिंडी ताजी है. ताजी भिंडी का रंग हरा होता है और वह कुरकुरी भी होती है. अगर सिरा आसानी से नहीं टूटता और सिर्फ मुड़ जाता है, तो ऐसी भिंडी बासी हो सकती है और उसे खरीदने से बचना चाहिए.