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Monsoon Vegetable Buying Tips : बारिश में सबसे पहले सड़ती हैं ये 7 सब्जियां, खरीदते वक्त रहें सावधान
Monsoon Vegetable Buying Tips : नमी बढ़ने की वजह से सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं और उनमें फंगस, बैक्टीरिया साथ ही कीड़े लगने का खतरा भी बढ़ जाता है.
बारिश का मौसम अपने साथ ठंडक जरूर लाता है, लेकिन इसी मौसम में सबसे ज्यादा सावधानी खाने-पीने की चीजों को लेकर बरतनी पड़ती है. नमी बढ़ने की वजह से सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं और उनमें फंगस, बैक्टीरिया साथ ही कीड़े लगने का खतरा भी बढ़ जाता है. कई बार सब्जी बाहर से बिल्कुल ठीक दिखती है, लेकिन अंदर से खराब निकलती है. इसलिए मानसून में सिर्फ सब्जी खरीदना ही काफी नहीं है, बल्कि यह पहचानना भी जरूरी है कि कौन-सी सब्जी ताजी है और कौन-सी खराब होने लगी है. तो आइए जानते हैं बारिश में सबसे पहले कौन सी 7 सब्जियां सड़ती हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 08:39 AM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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