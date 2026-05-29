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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome TipsChili Powder Purity Test: लाल मिर्च डालने के बाद भी सब्जी में नहीं आ रहा तीखापन, कहीं नकली पाउडर तो नहीं?

Chili Powder Purity Test: लाल मिर्च डालने के बाद भी सब्जी में नहीं आ रहा तीखापन, कहीं नकली पाउडर तो नहीं?

Chili Powder Purity Test: लाल मिर्च पाउडर में मिलावट के कारण कई बार सब्जी में न तो तीखापन आता है और न ही सही रंग दिखाई देता है. ऐसे में जरूरी है कि आप असली और नकली मिर्च पाउडर की पहचान करना सीखें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 May 2026 04:48 PM (IST)
Chili Powder Purity Test: लाल मिर्च पाउडर में मिलावट के कारण कई बार सब्जी में न तो तीखापन आता है और न ही सही रंग दिखाई देता है. ऐसे में जरूरी है कि आप असली और नकली मिर्च पाउडर की पहचान करना सीखें.

गरमा-गरम सब्जी हो, दाल का तड़का हो या चटपटी चाट, लाल मिर्च पाउडर हर भारतीय रसोई की जान माना जाता है. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि सब्जी में भरपूर लाल मिर्च डालने के बाद भी ना रंग आता है और ना ही तीखापन. ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं आपकी रसोई में इस्तेमाल हो रहा लाल मिर्च पाउडर नकली तो नहीं? आजकल बाजार में मसालों में मिलावट बहुत बढ़ गई है और लाल मिर्च पाउडर भी इससे बचा नहीं है.

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कई दुकानों पर लाल मिर्च पाउडर को ज्यादा लाल और भारी दिखाने के लिए उसमें ईंट का चूरा, रंग, साबुन जैसा पाउडर या स्टार्च तक मिला दिया जाता है. देखने में यह बिल्कुल असली मिर्च जैसा लगता है, लेकिन खाने का स्वाद खराब करने के साथ-साथ यह सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है. यही वजह है कि अब लोगों को मसाले खरीदते समय ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है.
कई दुकानों पर लाल मिर्च पाउडर को ज्यादा लाल और भारी दिखाने के लिए उसमें ईंट का चूरा, रंग, साबुन जैसा पाउडर या स्टार्च तक मिला दिया जाता है. देखने में यह बिल्कुल असली मिर्च जैसा लगता है, लेकिन खाने का स्वाद खराब करने के साथ-साथ यह सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है. यही वजह है कि अब लोगों को मसाले खरीदते समय ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है.
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अगर आपकी सब्जी में मिर्च डालते ही बहुत तेज लाल रंग फैल जाए तो भी थोड़ा सतर्क हो जाइए. कई बार नकली रंग मिलाने की वजह से मिर्च तुरंत पानी या तेल में घुलने लगती है. असली लाल मिर्च पाउडर आसानी से पानी में नहीं घुलता, जबकि मिलावटी मिर्च पानी को लाल कर देती है. इसके लिए आप घर पर एक आसान टेस्ट कर सकते हैं. आधा गिलास पानी लें और उसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालें. अगर पानी जल्दी लाल हो जाए, तो समझ जाइए कि उसमें रंग की मिलावट हो सकती है.
अगर आपकी सब्जी में मिर्च डालते ही बहुत तेज लाल रंग फैल जाए तो भी थोड़ा सतर्क हो जाइए. कई बार नकली रंग मिलाने की वजह से मिर्च तुरंत पानी या तेल में घुलने लगती है. असली लाल मिर्च पाउडर आसानी से पानी में नहीं घुलता, जबकि मिलावटी मिर्च पानी को लाल कर देती है. इसके लिए आप घर पर एक आसान टेस्ट कर सकते हैं. आधा गिलास पानी लें और उसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालें. अगर पानी जल्दी लाल हो जाए, तो समझ जाइए कि उसमें रंग की मिलावट हो सकती है.
Published at : 29 May 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
Red Chili Powder Adulteration Fake Spice Detection Indian Cooking Spices Kitchen Spice Quality Check

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