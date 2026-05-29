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Chili Powder Purity Test: लाल मिर्च डालने के बाद भी सब्जी में नहीं आ रहा तीखापन, कहीं नकली पाउडर तो नहीं?
Chili Powder Purity Test: लाल मिर्च पाउडर में मिलावट के कारण कई बार सब्जी में न तो तीखापन आता है और न ही सही रंग दिखाई देता है. ऐसे में जरूरी है कि आप असली और नकली मिर्च पाउडर की पहचान करना सीखें.
गरमा-गरम सब्जी हो, दाल का तड़का हो या चटपटी चाट, लाल मिर्च पाउडर हर भारतीय रसोई की जान माना जाता है. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि सब्जी में भरपूर लाल मिर्च डालने के बाद भी ना रंग आता है और ना ही तीखापन. ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं आपकी रसोई में इस्तेमाल हो रहा लाल मिर्च पाउडर नकली तो नहीं? आजकल बाजार में मसालों में मिलावट बहुत बढ़ गई है और लाल मिर्च पाउडर भी इससे बचा नहीं है.
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Published at : 29 May 2026 04:48 PM (IST)
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