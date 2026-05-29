अगर आपकी सब्जी में मिर्च डालते ही बहुत तेज लाल रंग फैल जाए तो भी थोड़ा सतर्क हो जाइए. कई बार नकली रंग मिलाने की वजह से मिर्च तुरंत पानी या तेल में घुलने लगती है. असली लाल मिर्च पाउडर आसानी से पानी में नहीं घुलता, जबकि मिलावटी मिर्च पानी को लाल कर देती है. इसके लिए आप घर पर एक आसान टेस्ट कर सकते हैं. आधा गिलास पानी लें और उसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालें. अगर पानी जल्दी लाल हो जाए, तो समझ जाइए कि उसमें रंग की मिलावट हो सकती है.