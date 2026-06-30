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Jamun Buying Tips : जामुन मीठे हैं या नहीं? खरीदने से पहले बिना चखे ऐसे पहचानें
Jamun Buying Tips : बच्चों से लेकर बड़े तक इसे बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन कई बार देखने में अच्छे लगने वाले जामुन टेस्ट में खट्टे या फीके निकल जाते हैं.
आजकल बाजार में जामुन की खूब बिक्री हो रही है. गर्मियों और बरसात के मौसम में यह फल टेस्ट के साथ-साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. बच्चों से लेकर बड़े तक इसे बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन कई बार देखने में अच्छे लगने वाले जामुन टेस्ट में खट्टे या फीके निकल जाते हैं. ऐसे में अगर आप बिना चखे ही मीठे और रसीले जामुन खरीदना चाहते हैं, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर सही जामुन चुन सकते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि जामुन मीठे हैं या नहीं खरीदने से पहले बिना चखे कैसे पहचानें.
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Published at : 30 Jun 2026 09:44 AM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion