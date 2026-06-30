हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome TipsJamun Buying Tips : जामुन मीठे हैं या नहीं? खरीदने से पहले बिना चखे ऐसे पहचानें

Jamun Buying Tips : जामुन मीठे हैं या नहीं? खरीदने से पहले बिना चखे ऐसे पहचानें

Jamun Buying Tips : बच्चों से लेकर बड़े तक इसे बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन कई बार देखने में अच्छे लगने वाले जामुन टेस्ट में खट्टे या फीके निकल जाते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 30 Jun 2026 09:44 AM (IST)
Jamun Buying Tips : बच्चों से लेकर बड़े तक इसे बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन कई बार देखने में अच्छे लगने वाले जामुन टेस्ट में खट्टे या फीके निकल जाते हैं.

आजकल बाजार में जामुन की खूब बिक्री हो रही है. गर्मियों और बरसात के मौसम में यह फल टेस्ट के साथ-साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. बच्चों से लेकर बड़े तक इसे बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन कई बार देखने में अच्छे लगने वाले जामुन टेस्ट में खट्टे या फीके निकल जाते हैं. ऐसे में अगर आप बिना चखे ही मीठे और रसीले जामुन खरीदना चाहते हैं, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर सही जामुन चुन सकते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि जामुन मीठे हैं या नहीं खरीदने से पहले बिना चखे कैसे पहचानें.

1/6
जामुन खरीदते समय सबसे पहले उसका रंग देखें. अच्छी तरह पके हुए जामुन का रंग गहरा बैंगनी या लगभग काला होता है. अगर जामुन हरे, हल्के बैंगनी या गुलाबी रंग के हैं, तो वे पूरी तरह पके नहीं होते और टेस्ट में ज्यादा खट्टे हो सकते हैं.
जामुन खरीदते समय सबसे पहले उसका रंग देखें. अच्छी तरह पके हुए जामुन का रंग गहरा बैंगनी या लगभग काला होता है. अगर जामुन हरे, हल्के बैंगनी या गुलाबी रंग के हैं, तो वे पूरी तरह पके नहीं होते और टेस्ट में ज्यादा खट्टे हो सकते हैं.
2/6
कई बार जामुन को ताजा दिखाने के लिए उन पर पानी छिड़का जाता है, जिससे वे जरूरत से ज्यादा चमकदार दिखने लगते हैं. ऐसे जामुन खरीदने की जगह हल्की नेचुरल चमक वाले और ताजे दिखने वाले जामुन लेना बेहतर होता है.
कई बार जामुन को ताजा दिखाने के लिए उन पर पानी छिड़का जाता है, जिससे वे जरूरत से ज्यादा चमकदार दिखने लगते हैं. ऐसे जामुन खरीदने की जगह हल्की नेचुरल चमक वाले और ताजे दिखने वाले जामुन लेना बेहतर होता है.
Published at : 30 Jun 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
Jamun Health LIfestyle Berries Jamun Buying Tips Jamun Tips Black Plums

Home Tips फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Air Cooler Humidity Tips: बदलते मौसम में आपका कूलर भी फेंकने लगा है चिपचिपी हवा, तुरंत अपनाएं ये ट्रिक्स
बदलते मौसम में आपका कूलर भी फेंकने लगा है चिपचिपी हवा, तुरंत अपनाएं ये ट्रिक्स
लाइफस्टाइल
Girlfriend Travel Tips: गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैवल का बना रहे हैं प्लान? इन जरूरी बातों का रखें ध्यान, सफर रहेगा सेफ
गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैवल का बना रहे हैं प्लान? इन जरूरी बातों का रखें ध्यान, सफर रहेगा सेफ
लाइफस्टाइल
WhatsApp पर मिलेगा आयुष्मान भारत का पूरा सिस्टम, सरकार ने लॉन्च किया 'आयुष्मान सारथी' AI चैटबॉट
WhatsApp पर मिलेगा आयुष्मान भारत का पूरा सिस्टम, सरकार ने लॉन्च किया 'आयुष्मान सारथी' AI चैटबॉट
लाइफस्टाइल
अब छोटे क्लिनिक और OPD भी होंगे डिजिटल, सरकार लाई Cloud-Based हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम
अब छोटे क्लिनिक और OPD भी होंगे डिजिटल, सरकार लाई Cloud-Based हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम
Advertisement

वीडियोज

लॉरेन्स का खूनी प्लान...टारगेट पर सलमान ?
Panna Diamond Mine| Labourer Found Diamond: रातों-रात करोड़पति बना मजदूर!
Climate Change | Global Weather Update | Janhit: मौसम की मार या प्रलय की आहट?
Weather Update | Bharat ki Baat | अलनीनो का आफत काल,मॉनसून का मायाजाल | Latest News | Breaking News
Bharat Ki Baat : चढ़ावा चोरी से UP चुनाव में किसको होगा घाटा? | Ram Mandir Theft | Pratima Mishra

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मनोज मुकुल
मनोज मुकुल
Opinion: भरत तिवारी कांड ने बिहार के सामाजिक समीकरण को बदल दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, समस्तीपुर का बिजेन्द्र निकला मास्टरमाइंड, 3 अरेस्ट
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, समस्तीपुर का बिजेन्द्र निकला मास्टरमाइंड, 3 अरेस्ट
विश्व
अमेरिका में अब कुछ भी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? सुप्रीम कोर्ट ने दी राष्ट्रपति को खुली छूट, जानें क्या सुनाया फैसला?
अमेरिका में अब कुछ भी करेंगे ट्रंप? SC ने दी राष्ट्रपति को खुली छूट, जानें क्या सुनाया फैसला?
स्पोर्ट्स
वैभव से बड़ा भविष्य कौन? गौतम गंभीर पर भड़के मोहम्मद कैफ, रोहित शर्मा का जिक्र कर दे दिया बड़ा बयान
वैभव से बड़ा भविष्य कौन? गौतम गंभीर पर भड़के मोहम्मद कैफ, रोहित शर्मा का जिक्र कर दे दिया बड़ा बयान
रीजनल सिनेमा
Deeol Band 2 BO Collection Day 40: 10 करोड़ बजट और 634% प्रॉफिट, 40 दिनों से बॉक्स ऑफिस लूट रही ये मराठी फिल्म, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
10 करोड़ का बजट और 634% प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म की कमाई जान उड़ जाएंगे होश
विश्व
'उन हाथों को काट देंगे...', ऑपरेशन सिंदूर की मार भूला पाकिस्तान, सीधे भारत को दे रहा धमकी, पीएम मोदी का लिया नाम
'उन हाथों को काट देंगे...', ऑपरेशन सिंदूर की मार भूला पाकिस्तान, सीधे भारत को दे रहा धमकी
ट्रेंडिंग
FIFA 2026: मैक्सिकन वेव का जोश पड़ा भारी, स्टेडियम में महिला फैन के साथ हुआ मजेदार हादसा- वीडियो वायरल
'दीदी संभल कर' मैक्सिकन वेव का जोश पड़ा भारी, स्टेडियम में महिला फैन के साथ हुआ मजेदार हादसा
टेक्नोलॉजी
iPhone में दिखने वाला Blue Arrow क्या है? 90% यूजर्स नहीं जानते इसका असली मतलब
iPhone में दिखने वाला Blue Arrow क्या है? 90% यूजर्स नहीं जानते इसका असली मतलब
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget