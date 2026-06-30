जामुन खरीदते समय सबसे पहले उसका रंग देखें. अच्छी तरह पके हुए जामुन का रंग गहरा बैंगनी या लगभग काला होता है. अगर जामुन हरे, हल्के बैंगनी या गुलाबी रंग के हैं, तो वे पूरी तरह पके नहीं होते और टेस्ट में ज्यादा खट्टे हो सकते हैं.