आम को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना पका हुआ है. कच्चे या आधे पके आम को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ठंडा तापमान उसके प्राकृतिक रूप से पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है. अगर आपने कच्चे आम खरीदे हैं तो उन्हें कमरे के सामान्य तापमान पर रखना सबसे सही होता है. इन्हें अखबार में लपेटकर या किसी हवादार टोकरी में रखना चाहिए. इससे वे धीरे-धीरे और प्राकृतिक तरीके से पकते हैं. साथ ही कच्चे आम को कभी भी सीधे पानी में धोकर स्टोर न करें, इससे वे जल्दी खराब हो सकते हैं.