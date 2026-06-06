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Mango Storage Tips: आम फ्रिज में रखने चाहिए या नहीं, जानें कैसे रख सकते हैं एक सप्ताह तक एकदम फ्रेश?
Mango Storage Tips: आम को सही तरीके से स्टोर करके आप इसे लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं. जानिए फ्रिज और कमरे के तापमान में आम रखने के सही तरीके और आसान टिप्स.
गर्मी के मौसम आते ही सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला फल आम ही होता है. इसका स्वाद और पोषण दोनों ही लोगों को आकर्षित करते हैं. ऐसे में अब बाजारों में आम की बिक्री तेजी से हो रही है, जिस पर लोग भारी मात्रा में आम खरीदकर अपने घर ले जा रहे हैं. ऐसे में अधिकतर लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या फ्रिज में आम को रखना चाहिए या नहीं. बता दें कि आप आम को सही तरीके से स्टोर करके लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं, आइए आपको बताते हैं कैसे.
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Published at : 06 Jun 2026 06:51 PM (IST)
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ओपी त्रिपाठी
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