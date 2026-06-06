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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome TipsMango Storage Tips: आम फ्रिज में रखने चाहिए या नहीं, जानें कैसे रख सकते हैं एक सप्ताह तक एकदम फ्रेश?

Mango Storage Tips: आम फ्रिज में रखने चाहिए या नहीं, जानें कैसे रख सकते हैं एक सप्ताह तक एकदम फ्रेश?

Mango Storage Tips: आम को सही तरीके से स्टोर करके आप इसे लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं. जानिए फ्रिज और कमरे के तापमान में आम रखने के सही तरीके और आसान टिप्स.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Jun 2026 06:51 PM (IST)
Mango Storage Tips: आम को सही तरीके से स्टोर करके आप इसे लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं. जानिए फ्रिज और कमरे के तापमान में आम रखने के सही तरीके और आसान टिप्स.

गर्मी के मौसम आते ही सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला फल आम ही होता है. इसका स्वाद और पोषण दोनों ही लोगों को आकर्षित करते हैं. ऐसे में अब बाजारों में आम की बिक्री तेजी से हो रही है, जिस पर लोग भारी मात्रा में आम खरीदकर अपने घर ले जा रहे हैं. ऐसे में अधिकतर लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या फ्रिज में आम को रखना चाहिए या नहीं. बता दें कि आप आम को सही तरीके से स्टोर करके लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं, आइए आपको बताते हैं कैसे.

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बहुत से लोग आम को खरीदकर सीधे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन यह हमेशा सही तरीका नहीं माना जाता. विशेषज्ञों के अनुसार कच्चे आम को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ठंडा तापमान उसके प्राकृतिक रूप से पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है. पहले आम को कमरे के तापमान पर पकने दें. जब आम पूरी तरह पक जाए, तब उसे फ्रिज में रखा जा सकता है. लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत ज्यादा ठंडा तापमान आम के स्वाद और मिठास को कम कर सकता है.
बहुत से लोग आम को खरीदकर सीधे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन यह हमेशा सही तरीका नहीं माना जाता. विशेषज्ञों के अनुसार कच्चे आम को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ठंडा तापमान उसके प्राकृतिक रूप से पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है. पहले आम को कमरे के तापमान पर पकने दें. जब आम पूरी तरह पक जाए, तब उसे फ्रिज में रखा जा सकता है. लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत ज्यादा ठंडा तापमान आम के स्वाद और मिठास को कम कर सकता है.
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आम को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना पका हुआ है. कच्चे या आधे पके आम को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ठंडा तापमान उसके प्राकृतिक रूप से पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है. अगर आपने कच्चे आम खरीदे हैं तो उन्हें कमरे के सामान्य तापमान पर रखना सबसे सही होता है. इन्हें अखबार में लपेटकर या किसी हवादार टोकरी में रखना चाहिए. इससे वे धीरे-धीरे और प्राकृतिक तरीके से पकते हैं. साथ ही कच्चे आम को कभी भी सीधे पानी में धोकर स्टोर न करें, इससे वे जल्दी खराब हो सकते हैं.
आम को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना पका हुआ है. कच्चे या आधे पके आम को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ठंडा तापमान उसके प्राकृतिक रूप से पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है. अगर आपने कच्चे आम खरीदे हैं तो उन्हें कमरे के सामान्य तापमान पर रखना सबसे सही होता है. इन्हें अखबार में लपेटकर या किसी हवादार टोकरी में रखना चाहिए. इससे वे धीरे-धीरे और प्राकृतिक तरीके से पकते हैं. साथ ही कच्चे आम को कभी भी सीधे पानी में धोकर स्टोर न करें, इससे वे जल्दी खराब हो सकते हैं.
Published at : 06 Jun 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Mango Storage Tips How To Store Mangoes Fruit Preservation Methods Household Storage Hacks

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