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Pressure Cooker Safety: इन गलतियों की वजह से फट जाता है प्रेशर कुकर, खाना बनाते वक्त ध्यान रखें ये बातें
Pressure Cooker Safety: प्रेशर कुकर को जरूरत से ज्यादा भरना, खराब गैसकेट, बंद सेफ्टी वॉल्व और बिना प्रेशर निकाले ढक्कन खोलना हादसे का कारण बन सकता है.
लगभग हर घर की रसोई में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे खाना जल्दी बन जाता है और गैस भी कम लगती है. लेकिन यही प्रेशर कुकर अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए, तो यह काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है. कई बार छोटी-छोटी लापरवाहियों की वजह से कुकर फट जाने कि संभावना रहती है, जो खतरनाक साबित हो सकता है. इसलिए हर किसी को यह जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर किन गलतियों की वजह से कुकर फटता है और इससे बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 28 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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मनोज मुकुल
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