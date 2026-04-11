कैसरोल में गीली हो जाती है ऊपर और नीचे की रोटी, इस ट्रिक को अपनाकर देखिए

ताज़ी बनी रोटियां गर्मी और भाप छोड़ती हैं. साथ ही कैसरोल में रोटी गीली होने की सबसे बड़ी वजह भाप (steam) होती है. जब गरम रोटियों को सीधे बंद डिब्बे में रख दिया जाता है, तो उनसे निकलने वाली भाप अंदर ही फंस जाती है और यही भाप धीरे-धीरे पानी की बूंदों में बदल जाती है और रोटियों को गीला कर देती है. इसके अलावा हम अक्सर रोटियों को लपेटने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और अगर कपड़े का सही इस्तेमाल न किया जाए, तो यह नमी को सोखने के बजाय उसे फंसा लेता है, जिससे रोटियां गीली हो जाती हैं.