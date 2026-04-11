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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome Tipsकैसरोल में गीली हो जाती है ऊपर और नीचे की रोटी, इस ट्रिक को अपनाकर देखिए

कैसरोल में गीली हो जाती है ऊपर और नीचे की रोटी, इस ट्रिक को अपनाकर देखिए

कैसरोल में रोटियां रखने के बाद अक्सर ऊपर और नीचे से गीली और चिपचिपी हो जाती हैं, लेकिन कुछ आसान घरेलू ट्रिक्स अपनाकर आप रोटियों को नरम, ताजा रख सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Apr 2026 05:07 PM (IST)
कैसरोल में रोटियां रखने के बाद अक्सर ऊपर और नीचे से गीली और चिपचिपी हो जाती हैं, लेकिन कुछ आसान घरेलू ट्रिक्स अपनाकर आप रोटियों को नरम, ताजा रख सकते हैं.

सभी को घर में बनी ताज़ी, नरम और गरमा गरम फूली हुई रोटियां बहुत पसंद होती हैं. इसके लिए हम सब ही रोटी को देर तक गर्म रखने के लिए कैसरोल में रखते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कैसरोल में रखने के कुछ समय बाद रोटियां ऊपर और नीचे से गीली होकर चिपचिपी हो जाती हैं. इससे उनका स्वाद और टेक्सचर दोनों खराब हो जाता है, खासकर जब रोटियां ज्यादा देर तक रखी जाएं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोटी को ज्यादा देर तक रखने पर भाप की वजह से उनमें नमी जमा हो जाती है. हालांकि, चिंता न करें, आप कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर इस समस्या से बच सकते है और रोटियों को पूरी तरह से मुलायम और ताजा रख सकते हैं.

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ताज़ी बनी रोटियां गर्मी और भाप छोड़ती हैं. साथ ही कैसरोल में रोटी गीली होने की सबसे बड़ी वजह भाप (steam) होती है. जब गरम रोटियों को सीधे बंद डिब्बे में रख दिया जाता है, तो उनसे निकलने वाली भाप अंदर ही फंस जाती है और यही भाप धीरे-धीरे पानी की बूंदों में बदल जाती है और रोटियों को गीला कर देती है. इसके अलावा हम अक्सर रोटियों को लपेटने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और अगर कपड़े का सही इस्तेमाल न किया जाए, तो यह नमी को सोखने के बजाय उसे फंसा लेता है, जिससे रोटियां गीली हो जाती हैं.
ताज़ी बनी रोटियां गर्मी और भाप छोड़ती हैं. साथ ही कैसरोल में रोटी गीली होने की सबसे बड़ी वजह भाप (steam) होती है. जब गरम रोटियों को सीधे बंद डिब्बे में रख दिया जाता है, तो उनसे निकलने वाली भाप अंदर ही फंस जाती है और यही भाप धीरे-धीरे पानी की बूंदों में बदल जाती है और रोटियों को गीला कर देती है. इसके अलावा हम अक्सर रोटियों को लपेटने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और अगर कपड़े का सही इस्तेमाल न किया जाए, तो यह नमी को सोखने के बजाय उसे फंसा लेता है, जिससे रोटियां गीली हो जाती हैं.
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रोटी फुलाने के बाद हम अक्सर उसे सीधे कैसरोल में डालकर ढक्कन बंद कर देते हैं. यहीं हमसे गलती होती है, हम भूल जाते हैं कि रोटी की गर्मी से भाप बनती है, जिससे रोटियां गीली हो जाती हैं. इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि रोटियों को कैसरोल में रखने से पहले 1 से 2 मिनट खुली हवा में ठंडा होने दें. ध्यान रखें इससे ज्यादा ठंडा न करें.
रोटी फुलाने के बाद हम अक्सर उसे सीधे कैसरोल में डालकर ढक्कन बंद कर देते हैं. यहीं हमसे गलती होती है, हम भूल जाते हैं कि रोटी की गर्मी से भाप बनती है, जिससे रोटियां गीली हो जाती हैं. इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि रोटियों को कैसरोल में रखने से पहले 1 से 2 मिनट खुली हवा में ठंडा होने दें. ध्यान रखें इससे ज्यादा ठंडा न करें.
Published at : 11 Apr 2026 05:07 PM (IST)
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Roti Storage Tips Soft Roti Fluffy Roti Chapati Keeping Tips Steam Problem

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