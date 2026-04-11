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कैसरोल में गीली हो जाती है ऊपर और नीचे की रोटी, इस ट्रिक को अपनाकर देखिए
कैसरोल में रोटियां रखने के बाद अक्सर ऊपर और नीचे से गीली और चिपचिपी हो जाती हैं, लेकिन कुछ आसान घरेलू ट्रिक्स अपनाकर आप रोटियों को नरम, ताजा रख सकते हैं.
सभी को घर में बनी ताज़ी, नरम और गरमा गरम फूली हुई रोटियां बहुत पसंद होती हैं. इसके लिए हम सब ही रोटी को देर तक गर्म रखने के लिए कैसरोल में रखते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कैसरोल में रखने के कुछ समय बाद रोटियां ऊपर और नीचे से गीली होकर चिपचिपी हो जाती हैं. इससे उनका स्वाद और टेक्सचर दोनों खराब हो जाता है, खासकर जब रोटियां ज्यादा देर तक रखी जाएं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोटी को ज्यादा देर तक रखने पर भाप की वजह से उनमें नमी जमा हो जाती है. हालांकि, चिंता न करें, आप कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर इस समस्या से बच सकते है और रोटियों को पूरी तरह से मुलायम और ताजा रख सकते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 05:07 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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